Δόθηκαν τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου: Quo Vadis Aida, Flee και Άντονι Χόπκινς οι μεγάλοι νικητές

Σε μια υβριδική τελετή που διεξήχθη στο Βερολίνο και πραγματοποιήθηκε live, αλλά χωρίς ζωντανό κοινό, με ελάχιστους καλεσμένους και συνδέσεις με τους νικητές κυρίως μέσω ψηφιακών μέσων, δόθηκαν τα 34α Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου.

Τυπικά νικητής της βραδιάς είναι το Flee με τέσσερα βραβεία, ουσιαστικά, όμως, μεγάλος νικητής αναδείχθηκε το Quo Vadis, Aida της Γιασμίλα Ζμπάνικ με τρία μεγάλα βραβεία. Καλύτερη Ευρωπαική ταινία, καλύτερη σκηνοθεσία και γυναικεία ερμηνεία ο απολογισμός για τον φιναλίστ της κατηγορίας Διεθνούς Ταινίας στην περασμένη οσκαρική απονομή.

Ο Άντονι Χόπκινς επανέλαβε την οσκαρική του νίκη για το μοναδικό ρεσιτάλ του στον Πατέρα, αποσπώντας το βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας, όπως και οι Φλόριαν Ζέλερ και Κρίστοφερ Χάμπτον που κατέκτησαν κι εδώ Βραβείο σεναρίου για τη διασκευή τους θεατρικού έργο του πρώτου.

Τα βραβεία animation και ντοκιμαντέρ πήγαν αναμενόμενα στο δανέζικο Flee, μια ταινία που αναμένεται να δούμε και στα Όσκαρ, πιθανότατα σε τρεις κατηγορίες – ντοκιμαντέρ,animation και διεθνούς ταινίας. Το Flee απέσπασε ακόμα το βραβείο της Eurimage και το βραβείο των φοιτητών κινηματογράφου, μια κατηγορία στην οποία διαγωνίζονταν και τα Μήλα του Χρήστου Νίκου.

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Κωμωδία ψηφίστηκε το Ninjababy, που είχαμε δει και στο πρόσφατο φεστιβάλ των Νυχτών Πρεμιέρας. Στην κατηγορία του καλυτερου ευρωπαϊκού φιλμ μικρού μήκους δυστυχώς δεν τα κατάφερε η Θέλγια Πετράκη με την Bella της, χάνοντας από το βελγικό My Uncle Τudor της Όλγα Λουκοβνίκοβα. Το Titane, ο Χρυσός Φοίνικας του φετινού φεστιβάλ των Καννών, έφυγε μόνο με το βραβείο Μακιγιάζ από την απονομή.

Τέλος, τιμητικό βραβείο για τη συνολική προσφορά της στο σινεμά δόθηκε στη Σουζάνε Μπίερ (Brothers, After the Wedding, The Night Manager).

Αναλυτικά τα βραβεία:

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία: «Quo Vadis Aida?»

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Γιασμίλα Ζμπάνικ («Quo Vadis Aida?»)

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία: Αντονι Χόπκινς («The Father»)

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία: Γιάσνα Ντούριζιτς («Quo Vadis Aida?)

Καλύτερο Σενάριο: Φλόριαν Ζέλερ, Κρίστοφερ Χάμπτον («The Father»)

Ευρωπαϊκή Ανακάλυψη του 2021: «Promising Young Woman» της Εμεραλντ Φένελ

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: «Flee» του του Γιόνας Πόχερ Ράσμουσεν

Βραβείο Πρωτοπόρας Αφήγησης: Στιβ ΜακΚουίν για το «Small Axe»

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Κωμωδία: «Ninjababy» της Ινγκβιντ Σβι Φλίκε

Καλύτερο Animation: «Flee» του Γιόνας Πόχερ Ράσμουσεν

Καλύτερο Μικρού Μήκους: «My Uncle Tudor» της Ολγκα Λουκοβνίκοβα

Καλύτερο Μοντάζ: «Unclenching the Fists» της Κίρα Κοβαλένκο

Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής: «Natural Light» του Ντένες Νάγκι

Καλύτερος Ήχος: «The Innocents» του Έσκιλ Βογκτ

Καλύτερη Φωτογραφία: «Great Freedom» του Σεμπάστιαν Μέισε

Καλύτερο Σάουντρακ: «Great Freedom» του Σεμπάστιαν Μέισε

Καλύτερο Μακιγιάζ: «Titane» της Ζουλιά Ντικουρνό

Καλύτερα Οπτικά Εφέ: «Lamb» του Βαλντιμάρ Γιόχανσον

Kαλύτερα Κουστούμια: «Ammonite» του Φράνσις Λι

Βραβείο Eurimage Co-Production Award 2021 στην Μαρία Εκερχοφτ (Νορβηγία), παραγωγό του "Flee"

Βραβείο European University : «Flee» του Γιόνας Πόχερ Ράσμουσεν