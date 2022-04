Το «Dodo» του Πάνου Κούτρα στο 75ο Φεστιβάλ Καννών - Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ των Καννών ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά, χωρίς νέα ταινία του Ντέιβιντ Λιντς, παρά την έντονη φημολογία που αναπτύχθηκε τις τελευταίες μέρες.

Ταινία έναρξης του φεστιβάλ είναι η νέα ταινία του Μισέλ Χαζαναβίσιους, δημιουργού τoυ Artist, με τίτλο Ζ (comme Z).

Στο διαγωνιστικό τμήμα συμμετέχουν παλιοί γνώριμοι του φεστιβάλ, όπως οι αδερφοί Νταρντέν, ο Παρκ Τσαν-Γουκ, ο Κριστιάν Μουνγκίου, ο Αρνό Ντεπλεσέν και ο Τζέιμς Γκρέι.

Δύο ταινίες που πραγματοποίησαν γυρίσματα στην Ελλάδα πέρυσι θα διεκδικήσουν τον φετινό Χρυσό Φοίνικα. Από τη μία θα προβληθεί η νέα ταινία του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, το Crimes of the Future, που φέρεται να είναι μία από τις πιο σκληρές δημιουργίες του Καναδού δημιουργού. Πρωταγωνιστούν οι Βίγκο Μόρτενσεν, Λέα Σεϊντού και Κρίστεν Στιούαρτ. Από το ελληνικό μέτωπο της υποκριτικής συμμετέχουν οι Γιώργος Καραμίχος, Έφη Κάντζα και Γιώργος Πυρπασόπουλος.

Κι από την άλλη προβάλλεται και το Triangle of Sadness, η νέα σάτιρα του Ρούμπεν Έστλουντ, που είχε πάρει τον Χρυσό Φοίνικα με την ταινία The Square.

Στο ίδιο τμήμα βρίσκεται και η ταινία του Κίριλ Σερεμπρένικοφ Tchaikovsky’s Wife. Θυμίζουμε ότι ο Σερεμπρένικοφ βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό από το καθεστώς Πούτιν εδώ και χρόνια.

Εντύπωση προκαλεί η συμμετοχή του θρυλικού Γέρζι Σκολιμόφσκι με νέα ταινία, αλλά και το καθυστερημένο καλωσόρισμα της Κλερ Ντενί που, είτε το πιστεύετε, είτε όχι, δεν είχε ποτέ της ταινία στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ μέχρι σήμερα.

Το Dodo, η νέα ταινία του Πάνου Χ. Κούτρα (Στρέλλα, Xenia), θα προβληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Cannes Premiere.

Από μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές που θα παίξουν εκτός συναγωνισμού ξεχωρίζουν το Τop Gun: Maverick, που είχε ανακοινωθεί ήδη, με τον Τομ Κρουζ να παρίσταται την επόμενη μέρα της προβολής στο φεστιβάλ, το Elvis του Μπαζ Λούρμαν και το πολυαναμενόμενο Three Thousand Years of Longing του Τζορτζ Μίλερ με τον Ίντρις Έλμπα και την Tίλντα Σουίντον, το οποίο, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τιερί Φρεμό, έχει έντονο φιλοσοφικό υπόβαθρο.

Για τους μουσικόφιλους υπάρχει το ντοκιμαντέρ του Ίθαν Κοέν για τον Τζέρι Λι Λούις και το Moonage Dream, που μόλις πρόσφατα πήρε έγκριση από τους κληρονόμους του Ντέιβιντ Μπόουι για να χρησιμοποιήσει ηχογραφήσεις και υλικό από τις συναυλίες του.

Στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» περιλαμβάνεται το Corsage, που αφορά την αυτοκράτειρα Σίσι, αλλά και η παρθενική εμφάνιση του Πακιστάν.

Εντύπωση προκαλεί η μη ανακοίνωση της κριτικής επιτροπής. Οι φήμες θέλουν τη φετινή επιτροπή να είχε πρόεδρο τον Ασγκάρ Φαραντί, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας από μια φοιτήτριά του για το σενάριο της ταινίας A Hero.

Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 17 ως τις 28 Μαΐου.

Η νέα ταινία του Ρούμπεν Έστλουντ «Triangle of Sadness» γυρίστηκε στην Ελλάδα

COMPETITION

Les Amandiers, dir: Valeria Bruni Tedeschi

Holy Spider, dir: Ali Abbasi

Crimes Of The Future, dir: David Cronenberg

Stars At Noon, dir: Claire Denis

Frère Et Soeur, dir: Arnaud Desplechin

Tori And Lokita, dirs: Jean-Pierre and Luc Dardenne

Armageddon Time, dir: James Gray

Close, dir: Lukas Dhont

Broker, dir: Hirokazu Kore-eda

RMN, dir: Cristian Mungiu

Triangle Of Sadness, dir: Ruben Ostlund

Showing Up, dir: Kelly Reichardt

Decision To Leave, dir: Park Chan-wook

Nostalgia, dir: Mario Martone

Tchaikovsky’s Wife, dir: Kirill Serebrennikov

Boy From Heaven, dir: Tarik Saleh

Leila’s Brothers, dir: Saeed Roustaee

Eo, dir: Jerzy Skolimowski

UN CERTAIN REGARD

Les Pires, dirs: Lisa Akoka, Romane Gueret

Burning Days, dir: Emin Alper

Metronom, dir: Alexandru Belc

All The People I’ll Never Be, dir: Davy Chou

Sick Of Myself, dir: Kristoffer Borgli

Domingo And The Mist, dir: Ariel Escalante Meza

Plan 75, dir: Hayakawa Chie

Beast, dirs: Riley Keough, Gina Gammell

Corsage, dir: Marie Kreutzer

Butterfly Vision, dir: Maksim Nakonechnyi

CANNES PREMIERE

Nos Frangins, dir: Rachid Bouchareb

Nightfall, dir: Marco Bellocchio

Dodo, dir: Panos H Koutras

Irma Vep (series), dir: Olivier Assayas

OUT OF COMPETITION

Top Gun: Maverick, dir: Joseph Kosinski

Elvis, dir: Baz Luhrmann

Novembre, dir: Cédric Jimenez

Three Thousand Years Of Longing, dir: George Miller

Mascarade, dir: Nicolas Bedos

MIDNIGHT SCREENINGS

Hunt, Lee Jung-Jae

Moonage Daydream, Brett Morgen

Fumer Fait Tousser, Quentin Dupieux