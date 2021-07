Δημοπρασία με αντικείμενα της Βίβιαν Λι και του Λόρενς Ολίβιε

Όταν ήταν 15 ετών, η Ελβίρα Κλάρα Μπονέ πήγε σε ένα κινηματογράφο της Βαρκελώνης για να δει το Όσα παίρνει ο άνεμος, την επιτυχία του 1939 με πρωταγωνιστές τον Κλαρκ Γκέιμπλ και τη Βίβιεν Λι. Αφού παρακολούθησε την ταινία, η Bonet γοητεύτηκε από την ηθοποιό που υποδυόταν τη ματαιόδοξη, ιδιότροπη και αποφασιστική καλλονή του Νότου, Scarlett O'Hara. Άρχισε να αγοράζει τα περιοδικά στα οποία η Leigh εμφανιζόταν με τον δεύτερο σύζυγό της, τον ηθοποιό Laurence Olivier. Αφού διάβασε σε ένα τεύχος του περιοδικού Sábado Gráfico του 1957 ότι το ζευγάρι περνούσε λίγες μέρες στο Torremolinos της Μάλαγα, η Bonet αποφάσισε να γράψει στη Leigh μια καρτ ποστάλ και να της εκφράσει το θαυμασμό της. Αυτό οδήγησε σε μια παράξενη βαθιά φιλία που κράτησε μέχρι το θάνατο της ηθοποιού.



Ήταν μετά το θάνατό της, που η οικογένειά της άρχισε να στέλνει στη Bonet προσωπικά αντικείμενα που ανήκαν στη Leigh: μεταξύ άλλων, μια ασημένια και χρυσή ταμπακιέρα με τα αρχικά VL της Leigh που περιείχε μερικά από τα τελευταία της τσιγάρα, δύο ζευγάρια παπούτσια νούμερο 37, μια τσάντα, ένα φλιτζάνι από το οποίο έπινε τσάι, ένα από τα νυχτικά της, το βερνίκι νυχιών της, ένα από τα καπέλα της, το ημερολόγιο που χρησιμοποιούσε τη χρονιά του θανάτου της με καταχωρήσεις όπως "τα γενέθλια της μαμάς" ή "δείπνο με τον Bill", τα γάντια που χρησιμοποίησε στο The Roman Spring of Mrs. Stone (1961), το μονόκλ που φορούσε στην τελευταία της ταινία, Ship of Fools (1965), και μια ομπρέλα που χρησιμοποίησε στο Όσα παίρνει ο άνεμος. Συνολικά, η Bonet συγκέντρωσε περίπου 70 προσωπικά αντικείμενα της ηθοποιού, συμπεριλαμβανομένων 45 επιστολών, όλες στα αγγλικά, που της έγραψε η Leigh από διάφορα μέρη του κόσμου - την τελευταία από τις οποίες έλαβε την ημέρα πριν από τον θάνατό της. Τώρα, σχεδόν όλα αυτά δημοπρατούνται.

Πολλά από τα κομμάτια έχουν τιμή εκκίνησης μεταξύ 2.500 και 3.000 ευρώ, όπως η ταμπακιέρα, τα γυαλιά και η ομπρέλα, αλλά υπάρχουν και φθηνότερα κομμάτια, όπως τα παπούτσια, η τιμή εκκίνησης των οποίων είναι μεταξύ 600 και 700 ευρώ. Υπάρχουν επίσης 23 ανέκδοτες φωτογραφίες από το προσωπικό άλμπουμ της Leigh, μεταξύ των οποίων πέντε φωτογραφίες της ίδιας και του Olivier στο ταξίδι του μέλιτος το 1940, στις οποίες το ζευγάρι εμφανίζεται γυμνό πριν κάνει μπάνιο σε ένα ποτάμι. "Ελπίζω να μην τραβήξουν μεγάλη προσοχή και λυπάμαι που έρχονται στο φως", λέει η Μπονέ. "Ποτέ δεν τα εξέθεσα".