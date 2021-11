Δικαιοσύνη: Αλεξίου, Πλάτωνος, Μαραβέγιας, Μιθριδάτης & πολλοί άλλοι στηρίζουν την οικογένεια του/της Ζακ/Zackie Oh

Μεγαλώνει το κύμα συμπαράστασης Ελλήνων καλλιτεχνών προς την οικογένεια του/της Ζακ/Zackie Oh.

Αλεξίου, Πλάτωνος, Κωχ, Μαραβέγιας, Αλευράς, Παυριανός, Μιθριδάτης, Μητσοτάκης, Θεοδωράκης-Παπαγγελίδης, Μορφονιός, Αρβανίτη, Γανωτής, Κοροβίνης, Μάνου, Βασιλείου-Πέτσα, Μιχελής, Τουμασάτου, Μπασδέκη, Σαμαρά, Μαριδάκης, Γκόλια, Βαμβακούσης, Βολουδάκη, ενώνουν τις φωνές τους με όσους και όσες ανακοίνωσαν την συμπαράστασή τους στις τρεις προηγούμενες δράσεις (20 Οκτωβρίου, 1 και 9 Νοεμβρίου), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Οι καλλιτέχνες ζητούν δικαιοσύνη για τον/τη Ζακ/Zackie Oh" (εγγραφείτε στο κανάλι YouTube https://bit.ly/loatkiplus της πρωτοβουλίας, ώστε να ενημερώνεστε άμεσα με τις νέες συμμετοχές).



Οι συνοδοιπόροι, πλέον, της Ομάδας ΛΟΑΤΚΙ+ ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, του Αντώνη Μποσκοΐτη και του Νίκου Σούλη, σε αυτή την προσπάθεια, δημιουργούν και νέο καλλιτεχνικό υλικό εμπνευσμένο από τον άδικο χαμό του/της Ζακ/ZackieOh.

Το βίντεο κλιπ για το τραγούδι “Η κραυγή του τρόμου” (διασκευή του “Walk On The Wild Side” του Lou Reed) με τη φωνή του Θανάση Αλευρά σε ελληνικούς στίχους του Γιώργου Παυριανού, κάνει πρεμιέρα σήμερα με την τέταρτη δράση της πρωτοβουλίας. Είναι μια παραγωγή του σκηνοθέτη Νίκου Σούλη και των συνεργατών του, Γιώργου Ντανόπουλου (φωτογραφία) και Πάνου Δρακόπουλου - Witness.



Αυτή η άνευ προηγουμένου αθρόα συμμετοχή καλλιτεχνών μάς ενδυναμώνει να συνεχίσουμε ακούραστα μέχρι τη στιγμή της Δικαίωσης. Σήμερα, ημέρα που ξεκινά η 3η δικάσιμος, συνεχίζουμε ως Ομάδα ΛΟΑΤΚΙ+ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τη δράση και έξω από το Μικτό Ορκωτό και από εδώ.



Οι 24 καλλιτέχνες απαντούν στο ερώτημα “γιατί αποφασίσατε να υποστηρίξετε αυτό τον σκοπό;”, δηλώνοντας μεταξύ άλλων στα παρακάτω βίντεο:





Θανάσης Αλευράς (ηθοποιός):

Δικαιοσύνη, γιατί θέλω να ζω σε μια δημοκρατική χώρα, όπου τ’ ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες έχουν τη μέγιστη αξία.

Σε μιά χώρα που οι άνθρωποι δεν δολοφονούνται μέρα-μεσημέρι στο κέντρο της πόλης.

Δικαιοσύνη για τον Ζάκ

Γιώργος Παυριανός (στιχουργός - δημοσιογράφος):

Εχουν περάσει 40 χρόνια από τότε που έγραψα τη διασκευή του "Walk on the wild side" του Lou Reed με τίτλο "Η κραυγή του τρόμου". Πρόσφατα, χρειάστηκε να ξαναδώ τα λόγια, πριν τα τραγουδήσει ο Θανάσης Αλευράς, και διαπίστωσα πως το μόνο που έχει αλλάξει είναι τα ονόματα.

Οι καταστάσεις έμειναν ίδιες, δεν αλλάζουν εύκολα οι ανθρώποι, γίνονται σκληροί και επιθετικοί με όποιον διαφέρει από την αγέλη. Στο μυαλό μου έχει καρφωθεί η εικόνα του Ζακ Κωστόπουλου, να ουρλιάζει σαν πληγωμένο αγρίμι. Ετσι το μόνο που άλλαξα, ήταν ο πρώτος στίχος και έβαλα το "καλλιτεχνικό" όνομα του Ζακ Κωστόπουλου, το Zackie Oh.

Και το ελάχιστο που μπορώ να κάνω είναι να το αφιερώσω στη μνήμη του.





Νίκος Σούλης (σκηνοθέτης):

Κουδούνισε το τηλέφωνο, ήταν η φωνή του φίλου Γιώργου Παυριανού, έψαχνε απεγνωσμένα τη ρίμα με το όνομα του Ζακ. “Γιατί Ζακ και όχι ZackieOh…” του είπα. Mπήκαμε στο στούντιο και ξαναγράψαμε τον πρώτο στίχο. Όλα τα άλλα γίνανε τη νύχτα του Σαββάτου στο κέντρο της πόλης… εκεί που βάδιζε ο Ζακ... η Zackie, και τον συναντήσαμε - μελαγχολικό, αλλά και χαρούμενο που μας κοιτούσε!

Χάρις Αλεξίου (ερμηνεύτρια):

Ο Ζακ, είναι γιος όλων μας. Η φρίκη που μας προκάλεσε η δολοφονία του, δεν πρέπει να ξεχαστεί. Άρρωστα άτομα σε θέσεις επιβολής της τάξης, κάνουν εγκλήματα και η πολιτεία είναι υπεύθυνη για την κάλυψη τους.

Κωστής Μαραβέγιας (τραγουδοποιός):

Όποιος πέσει κατάχαμα στην κόλαση αυτή, κανείς-κανείς δεν μπορεί να σηκωθεί.

Ένα χέρι βοήθειας δεν είναι αρκετό, θέλει ένα δίχτυ ασφαλείας στης πτώσης το κενό.

Ποτέ ξανά πεσμένος Ζακ στην κόλαση αυτή.

Εγώ κι εσύ και όλοι μαζί, ζητάμε Δικαιοσύνη και βοηθάμε ΤΩΡΑ!

Λένα Πλάτωνος (συνθέτις):

Η συνθέτρια Λένα Πλάτωνος, διαβάζει ένα ποιητικό κείμενο του Γιώργου Μακρή, στο οποίο χρησιμοποιείται αυτούσια η οριακή φράση του ίδιου του Ζακ Κωστόπουλου: «Εγώ ποτέ μου δεν το είχα με τη βία».

Ο Γιώργος Μακρής (στιχουργός), δηλώνει: Η δικαίωση της μνήμης του Ζακ μας αφορά όλους και οφείλουμε να σταθούμε όλοι στον αγώνα απέναντι στο τέρας που τον σκότωσε. Αυτό το τέρας που συνεχίζει να σκοτώνει και να μεγαλώνει.

Συντελεστές,

Αφήγηση: Λένα Πλάτωνος

Στίχοι: Γιώργος Μακρής

Μουσική: Δημήτρης Στράμπης

Mastering: Dime St

Artwork: Βίκτωρας Μελίστας

Video: Ελεάνα Δημοπούλου

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Αντώνης Μποσκοΐτης

Μιθριδάτης (hip hop artist):

Είμαι ασφαλής στον καναπέ με τα ριχτάρια

και τους «παράξενους» χαζεύω να τους ετρών’ λιοντάρια

Για pop corn αναμασάω μια μικροαστίλα

το μάτι μου αλλήθωρο στην ντρόπα και ξεφτίλα

Το δάχτυλο πιπίλα, δεν άκουσα, δεν είδα

το λουλούδι που δεν ξέρω το θεωρώ τσουκνίδα

Έχω αλλεργία γενικά με τους αλλιώτικους

και άμα τους σκοτώνουν, τους θεωρώ κακότυχους

Ας πρόσεχαν! Ας παίρνανε τον δρόμο τον σωστό

μπορεί να ‘ναι κατήφορος, αλλά είναι κάτι σταθερό

Ηθικά, μου λες ανήκω στους καθωσπρέπει σάπιους

Αλλά εδώ η δικαιοσύνη, είναι μόνο για τους Κάποιους.

Δημήτρης Μητσοτάκης (τραγουδοποιός - συγγραφέας):

Ο Ζάκ δεν ήταν ληστής,

ο Ζάκ δεν ήταν τοξικομανής… ήταν το θύμα,

γιατί ήταν εκεί τη λάθος στιγμή.

Που η βία ορμά λυσσασμένη!

Μαρίζα Κωχ (συνθέτρια - ερμηνεύτρια):

...Κι όμως κάναμε το χειρότερο! Εμείς λιντσάραμε άνθρωπο μες στην Αθήνα!

Ένα παιδί που είχε το χάρισμα της αφοβίας και χαμογελούσε.

Ας μην υπάρξει ελαφρυντικό στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου!

Η τιμωρία μπορεί να μας αφυπνίσει. Έχουμε μπει σε σκοτεινούς δρόμους...

Σταμάτης Μορφονιός (τραγουδοποιός):

Δεν θα ξεχάσω ποτέ, όπως φαντάζομαι όλοι μας, εκείνες τις τραγικές, απάνθρωπες στιγμές, στις οποίες ένα τσούρμο νοικοκυραίων -με τη συνδρομή των σωμάτων ασφαλείας-, χτυπούσε βάναυσα, μέχρι θανάτου, ένα νέο άνθρωπο στο κέντρο της πόλης.

Δεν θα ξεχάσω επίσης ποτέ, ένα άλλο τσούρμο, που ήταν μαζεμένο τριγύρω, και στεκόταν σιωπηλό και άπραγο, κοιτώντας το θέαμα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, μία μικρογραφία της κοινωνίας μας.

Και η ερώτηση είναι ξεκάθαρη και απλή: Αυτό θέλουμε να είμαστε;

Άγγελος Θεοδωράκης Παπαγγελίδης (τραγουδοποιός):

Το βάρβαρο θηρίο, το κτήνος δε μπορούμε να το νικήσουμε ποτέ. Πάντα θα το συναντάμε ύστερα απ` την κτηνωδία του.

Το αναφαίρετο δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την αυτοδιάθεση, δεν θα έπρεπε ποτέ να γίνεται θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης και κομματικής προβολής. Δεν αφορά μόνο την αριστερά ή τη δεξιά, αφορά σε όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως.

Σκουλήκια και υπάνθρωποι στηρίζουν τέτοιου είδους βαναυσότητες.

Κανένα ίχνος ανθρωπιάς απ` τη μεριά τους; κανένα ίχνος ανοχής απ` τη δικιά μας.

Σοφία Αρβανίτη (ερμηνεύτρια):

Δικαιοσύνη για τον Ζακ!

Κώστας Γανωτής (τραγουδοποιός - συγγραφέας):

Συμμετέχω και εγώ στην πρωτοβουλία υποστήριξης της οικογένειας του Ζακ. Είναι σαφές ότι πρέπει να αποδοθεί Δικαιοσύνη. Αναμένουμε!

Θωμάς Κοροβίνης (συγγραφέας):

Ο γνωστός συγγραφέας αφιερώνει το ποίημα με τίτλο “Πόσες φορές σε ξαναείδα” στον Ζακ καταλήγοντας στο εξής τρίστιχο:

Σίγουρος μέσα σου πως η μόνη ελευθερία είναι εκείνη της καρδιάς που ματώνει για αυθεντική ζωή,

Που αναλώνεται σε πάθη ρωμαλέα

Χωρίς ποτέ να λογαριάζει την ύπουλη γροθιά που ακονίζει να σε κόψει ο τροχός κάποιας καθημερινής νοικοκυρόπουστας.

Ερασμία Μάνου (τραγουδοποιός):

Zackie, έτσι μου είχε συστηθεί. Έτσι τη φώναζα, όπου και να είχαμε βρεθεί.

Συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια, γιατί αυτός ο κόσμος που έχω ονειρευτεί κλωτσοπατήθηκε εκείνη την ημέρα, συνέχισε να κλωτσοπατάται κάθε μέρα, βλέποντας συνέχεια αυτή την εικόνα: Kάποιοι άνθρωποι, να σκοτώνουν εν ψυχρώ έναν άλλον άνθρωπο μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.

Συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια γιατί δεν έχω άλλη επιλογή, γιατί δεν μπορώ να μη μιλάω, δεν μπορώ να μην αισθάνομαι, δεν μπορώ να μη θυμώνω, δεν μπορώ να μη θέλω να αποδοθεί Δικαιοσύνη!

Με πολλή αγάπη, θέλω να σας αφιερώσω δύο στιχάκια, από ένα τραγούδι που τους στίχους έχω γράψει μαζί με την Monique Καλογείτονα. Την μουσική έχω γράψει εγώ. Το τραγούδι λέγεται Γαλήνιος Χορός και μιλάει για εκείνα τα παιδιά, τα διαφορετικά. Μιλάει για εκείνες τις σχέσεις, εκείνες τις αγάπες, τις διαφορετικές, που πρέπει επιτέλους να ζήσουν ελεύθερες, σε μία κοινωνία που θα είναι όλη δική τους!

Βέρα Βασιλείου - Πέτσα (ποιήτρια - στιχουργός):

Στο παρακάτω βίντεο η γνωστή ποιήτρια-στιχουργός αφιερώνει το ποίημα με τίτλο “Για τον Ζακ” που καταλήγει ως εξής:



Φοβάμαι, Ζακ!

Μην παραγραφεί το έγκλημα

και μάς κατασπαράξουν

λυσσασμένα

από την κατάφωρη αδικία.

Γεράσιμος Μιχελής (ηθοποιός - συγγραφέας):

Κλείνω τα μάτια μου κι είναι σαν να τον ακούω τον Ζακ να λέει:

«Στον ύπνο μου γυρνώ, γυρεύω ησυχία,

Ακούτε;

Μη με ξυπνάτε. Μη με πονάτε.

Τραβάτε από δω. Φευγάτε.

Εώς ότου, υπογράψω εκεχειρία.»

Μαριάννα Τουμασάτου (ηθοποιός):

Γιατί μέχρι τώρα, τρία χρόνια μετά, κανείς δεν έχει προφυλακιστεί, κανείς δεν έχει θεωρηθεί ότι είναι επικίνδυνος για το σύνολο.

Ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που κατηγορούν, που λένε πώς ο Ζακ, ήταν υπό την επήρεια των ναρκωτικών. ΔΕΝ ΗΤΑΝ. Βγήκαν καθαρές οι εξετάσεις του.

Ας μην λερώνουμε την μνήμη του, αφού δεν κάναμε τίποτα για να τον βοηθήσουμε. Να `μαστε ΠΑΡΟΝΤΕΣ/ΠΑΡΟΥΣΕΣ. Η Δημοκρατία, η Ελευθερία του λόγου, πρέπει να γυρίσει πίσω στη θέση της. Γιατί αν δεν βοηθήσουμε, είναι σαν να συμμετέχουμε στην καταστροφή.

Γλυκερία Μπασδέκη (ποιήτρια):

Η γνωστή ποιήτρια ζητά Δικαιοσύνη για τον Ζακ! με το ποίημα “Ζιγκ Ζακ” που καταλήγει ως εξής:

‘Ησουνα κάποτε μα κι είσαι πάντα

Χάδι λευκότατο, ψυχή, πνοή

Αρνάκι άγιο, άκου τη μπάντα

-Για σένα παίζει η μουσική!

Χριστίνα Σαμαρά (ερμηνεύτρια):

Ο Ζακ δε ζει πια, το μίσος, η βία και η φρικαλεότητα τον σκότωσαν. Τον κλώτσησαν μπροστά στα μάτια μας μέχρι τέλους. Κλώτσησαν μπροστά στα μάτια μας μέχρι τέλους το δικαίωμα στη διαφορετικότητα, την ισότητα, την ελευθερία, τη ζωή.

Δικαιοσύνη στον Ζακ!

Λεωνίδας Μαριδάκης (συνθέτης - τραγουδοποιός):

Aν θέλουμε να ζήσουμε κάποτε σε μία κοινωνία με χώρο και σεβασμό στη διαφορετικότητά του καθενός μας - σε μία πιο ισορροπημένη και ανθρώπινη κοινωνία - χρειάζεται: Αγώνας, στήριξη σε αυτούς που το έχουν ανάγκη και πίεση προς τους θεσμούς να μην καταντάνε εργαλείο των ισχυρών.

Έτσι πιστεύω πως είναι πολύ-πολύ σημαντικό, να βοηθήσουμε τώρα όλοι την οικογένεια του Ζακ, να μπορέσει να υπερασπιστεί το δίκιο και τη μνήμη του.

Χριστίνα Γκόλια (ηθοποιός – ερμηνεύτρια):

Με πονάει η βία και η αδικία.

Με απογοητεύει ο άνθρωπος όταν γίνεται κτήνος και ξεσπάει πάνω στον συνάνθρωπο του.

Όλοι είμαστε φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό.

“ Θεϊκό φως αναμιγμένο με γήινη λάσπη… “

Δικαιοσύνη για τον Ζακ.

Δικαιοσύνη για την οικογένεια του.

Ηλίας Βαμβακούσης (τραγουδοποιός):

Απονομή Δικαιοσύνης στον Ζακ!

Μαρίνα Βολουδάκη (ερμηνεύτρια):

Είμαι εδώ για να πώ.

Κάποιοι χτύπησαν τον Ζακ... μερικοί άλλοι χτύπησαν την Zackie- oh.

Όλοι τους μαζί χτυπούσαν έναν Άνθρωπο.

Ο Ζακ συναντήθηκε ολομόναχος με το απάνθρωπο τέρας της υποκρισίας και νίκησε!

Διαβάτης τώρα στο ουράνιο τόξο του, οδεύει προς την Ελευθερία...

Στους μέχρι τώρα συμμετέχοντες, συμπεριλαμβάνονται ήδη οι:

Έλ. Βασιλειάδη, Θ. Γρηγοριάδης, Χρ. Δάντης, Φ. Δεληβοριάς, Β. Θεοδωρόπουλος, Αρ. Καπαρού, Ελ. Καρακάση, Ελ. Καρασαββίδου, Β. Καρατζόγλου, Γ. Καρκάς, Μ. Κοντολέων, Στ. Κραουνάκης, Π. Κυραμαργιός, Κ. Κυρμιζή, Ν. Μαυρουδής, Σπ. Μπιμπίλας, Π. Μπούσαλης, Γ. Νταλάρας, Π. Ξενάκη, Π. Παπαϊωάννου, Ντ. Πετράτος, Δ. Πουλικάκος, Ν. Ρασούλη, Ν. Σερέτη, Ν. Σούλης, Γ. Τσαμαντάκης, Τ. Τσανακλίδου, Τ. Φίλης και Magic de Spell.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος αυτής της δράσης, είναι να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα μέσω του συνδέσμου https://gogetfunding.com/justice-for-zak, ο οποίος συνδέεται ευθέως με την οικογένεια Κωστόπουλου, για την κάλυψη των διαδικαστικών και λοιπών εξόδων που απαιτούνται για τη διαλεύκανση της δολοφονίας του/της Ζακ/ZackieOh και της δικαίωσης της μνήμης του/της.

Η δράση αυτή συμπαράστασης εξελίσσεται σε έναν πραγματικό μαραθώνιο, με ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή των ανθρώπων της τέχνης. Ταυτόχρονα θα παρακολουθούμε τη διαδικασία της δίκης, δίνοντας συνεχώς το “παρών”. Σαν αποκορύφωμα αυτής της δράσης, θα διοργανώσουμε μια μεγάλη καλλιτεχνική εκδήλωση με την παρουσία κοινού, και ζωντανή μετάδοση από το διαδίκτυο, μέσω live streaming. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει μουσικοθεατρικά δρώμενα με τη συμμετοχή τραγουδιστών, ηθοποιών, καλλιτεχνών και προσωπικοτήτων από το ευρύτερο φάσμα της τέχνης.