Ο Τζόνι Ντεπ μάλλον δεν θα ξαναπαίξει στους «Πειρατές της Καραϊβικής»

Eίναι η μέρα που παραλίγο να επιστρέψει ο Τζόνι Ντεπ στους Πειρατές Καραϊβικής», θα μπορούσε να πει κανείς παραφράζοντας την ρήση του «Κάπτεν Τζακ Σπάροου», ο οποίος κάθε φορά που τον συνελάμβαναν, δραπέτευε έλεγε πως «Αυτή θα είναι η μέρα που παραλίγο να πιάσετε τον Κάπτεν Τζάκ Σπάροου».

Ο Τζόνι Ντεπ τελικά δεν επιστρέφει στους Πειρατές της Καραϊβικής στην έκτη ταινία παρά τις φήμες ότι θα επανερχόταν στο ρόλο του καπετάνιου Τζακ Σπάροου μετά το AXED της Disney

Παρά το δημοσίευμα που υποστήριζε ότι το όνομά του είχε εντοπιστεί σε ένα τηλεφωνικό δελτίο για μια νέα ταινία της εξαιρετικά δημοφιλούς σειράς ταινιών, ο Ντεπ δεν αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο franchise, γράφει η Daily Mail.

Οι φήμες είχαν φουντώσει την Τετάρτη μετά από ένα δημοσίευμα που υποστήριζε ότι θα επαναλάβει το ρόλο του ως Captain Jack Sparrow παρά το γεγονός ότι η Disney τον διέγραψε από το franchise το 2018.

Ωστόσο, πηγές επιβεβαιώνουν στην DailyMail.com ότι η πληροφορία είναι ψευδής.

Ο Ντεπ, 59 ετών, έπαιξε για τελευταία φορά τον χαρακτήρα στο «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» του 2017, πριν οι παραγωγοί αποφασίσουν ότι ήθελαν να φέρουν «νέα ενέργεια» στην εξαιρετικά δημοφιλή σειρά ταινιών.

Εσωτερική πηγή είχε ισχυριστεί στην εφημερίδα «The Sun» ότι ετοιμάζεται μια έκτη ταινία του franchise με τίτλο εργασίας «A Day At the Sea», υποστηρίζοντας: «Ο Τζόνι πρόκειται να επιστρέψει ως Captain Jack Sparrow και είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν τα γυρίσματα στις αρχές Φεβρουαρίου σε μια άκρως απόρρητη τοποθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο».

«Όλα είναι σε πρώιμο στάδιο και δεν υπάρχει ακόμη σκηνοθέτης που να έχει συνδεθεί με το έργο, το οποίο ονομάζεται A Day At The Sea. Ο Τζόνι αναμένεται να κάνει ένα δοκιμαστικό γύρισμα στις αρχές Φεβρουαρίου πριν η παραγωγή ξεκινήσει πλήρως. Ένα δελτίο πρόσκλησης έχει διανεμηθεί σε όσους γνωρίζουν. Ο Bruce Hendricks, ο οποίος εργάστηκε στις τρεις πρώτες ταινίες, κατονομάζεται ως εκτελεστικός παραγωγός του νέου έργου», υποστήριζε η ίδια πηγή.

Από ηθοποιός, σκηνοθέτης

Αν και μπορεί να μην κάνει άλλη μια ταινία με τίτλο «Οι Πειρατές της Καραϊβικής», το καλοκαίρι ανακοινώθηκε ότι ο Ντεπ θα σκηνοθετήσει την πρώτη του ταινία μετά τη δίκη του για δυσφήμιση εναντίον της πρώην συζύγου του Άμπερ Χερντ.

Ο πατέρας δύο παιδιών θα σκηνοθετήσει την ταινία Modigliani, μια βιογραφική ταινία για τον Ιταλό ζωγράφο και γλύπτη Amedeo Modigliani, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter. Ο Ντεπ θα είναι συμπαραγωγός της ταινίας με τον Αλ Πατσίνο και τον Μπάρι Ναβίντι, στην πρώτη ταινία που θα αναλάβει από τότε που έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «The Brave» του 1997.

Η ταινία Modigliani, η οποία βασίζεται στο θεατρικό έργο που έγραψε ο Dennis McIntyre και έχει μεταφερθεί στην οθόνη από τους Jerzy και Mary Kromolowski, ακολουθεί τον καλλιτέχνη στο Παρίσι το 1916. Η παραγωγή θα ξεκινήσει στην Ευρώπη την άνοιξη του 2023 και σύντομα θα αποκαλυφθεί και το casting, σύμφωνα με το THR.