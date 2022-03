Borderline Festival 11| Ηλεκτρονικό, ανατρεπτικό, απρόσμενα διεθνές το Φεστιβάλ της πόλης

Υπάρχει νορμάλ, κανονικό, αποδεκτό ή μη αποδεκτό στη μουσική; Και τελικά, πόσο επιζητούμε την έκπληξη ή την ανατροπή των προσδοκιών μας μέσω του ήχου και της ακρόασης; Τι είναι εκτός και τι εντός ορίων, και σε τι ακριβώς χρησιμεύουν οι διαχωριστικές γραμμές;

Αναγνωρίζοντας την πολιτική διάσταση της μουσικής έκφρασης, το φεστιβάλ Borderline της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση καλεί για τρεις μέρες, από 8 έως 10 Απριλίου, τους μουσικόφιλους να αμφισβητήσουν καθιερωμένες οριογραμμές και να αφεθούν στο εδώ και στο τώρα του ήχου. Θορυβώδες, χαμηλόφωνο, ήπιο, επιθετικό και πάνω από όλα τολμηρό, το τριήμερο φεστιβάλ τοποθετεί στο επίκεντρο τις συνέργειες με καλλιτέχνες και οργανισμούς που παραδοσιακά βρίσκονται εκτός του Δυτικού Κανόνα. Πιο συγκεκριμένα, η φετινή έκδοση του Borderline συνδιαμορφώθηκε σε συνεργασία με το Space21 του Κουρδιστάν και το φεστιβάλ Irtijal της Βηρυτού, με στόχο την ενίσχυση του καλλιτεχνικού δικτύου με τη Μέση Ανατολή και την προώθηση ενός βιώσιμου και αποκεντρωμένου μοντέλου καλλιτεχνικής περιοδείας.

Η πρώτη μέρα φέρνει στο επίκεντρο δύο καθηλωτικές οπτικοακουστικές περφόρμανς στη Στέγη, με αποκορύφωμα μια περιστρεφόμενη τεράστια χορδή που εκτείνεται μέχρι την οροφή της Κεντρικής Σκηνής και σχηματίζει ένα γιγαντιαίο ελικοειδές στατικό κύμα. Ένας χορός «μεταξύ φυσικών και μεταφυσικών φαινομένων» που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Από τις ακουστικές συναυλίες στη Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία μέχρι το club night στο Ρομάντσο, και με καλλιτέχνες από την Ινδονησία, τον Λίβανο, την Σουηδία, την Ουγκάντα, την Κύπρο, το Κονγκό και την Ελλάδα, η δεύτερη μέρα του Borderline εξερευνά την ποικιλομορφία και τις αντιθέσεις στις νέες ηχητικές τάσεις, επιχειρώντας να αναδείξει τη ριζωματική υπόσταση της σύγχρονης μουσικής.

Κι αν δεν σταματάτε να αναζητάτε διαρκώς νέους ήχους και ακουστικές συχνότητες, η τρίτη μέρα του φεστιβάλ περιλαμβάνει ποδήλατα που χρησιμοποιούνται ως μουσικά όργανα, ακουστικές συχνότητες που παράγει ο κοχλίας του ακροατή, ραδιοφωνικά σήματα, ηχητικές εγκαταστάσεις, συναυλίες με το κοινό και τους μουσικούς επί σκηνής, ένα μουσικό όργανο που θυμίζει πηνίο Tesla και το δυναμικό ηλεκτρονικό σετ της Rojin Sharafi.

Το 11ο Borderline Festival ηλεκτρίζει την πόλη για ακόμα μια χρονιά με ηλεκτρονικές, ανατρεπτικές και απρόσμενα διεθνείς μουσικές από τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Συντελεστές

Επιμέλεια φεστιβάλ: Μιχάλης Μοσχούτης

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 8 Απριλίου

16:00-23:00 | Back Of House

Radio Crawler – μια ηχητική εγκατάσταση από τον MIZI

18:00 | Galaxy Space

Επιμέλεια πέρα από σύνορα – συζήτηση πάνελ με τους Sharif Sehnaoui (Irtijal Festival, Βηρυτός), Hardi Kurda (Space21, Κουρδιστάν), Μιχάλη Μοσχούτη (Borderline Festival, Αθήνα) και Cedrik Fermont (Syrphe platform)

19:30 | Φουαγιέ 4ου ορόφου

Illegal Performance από τους Duo Moment (Hardi Kurda & Khabat Abas)

20:30 | Κεντρική Σκηνή

SpaceTime Helix από τη Michela Pelusio

Οι Roly Porter & MFO παρουσιάζουν το Kistvaen (συμμετέχει η Mary-Anne Roberts)

22:30 | Μικρή Σκηνή

Passport, With You & Sharif Sehnaoui

Radio Tweets (Ute Wassermann & Birgit Ulher)

Σάββατο 9 Απριλίου

16:00-23:00 | Back Of House

Radio Crawler – μια ηχητική εγκατάσταση από τον MIZI

16:00 | Galaxy Space

Multimodal Community Composition Project Athens (παρουσίαση & πρώτη προβολή βίντεο) | ARTéfacts ensemble / Syrian & Greek Youth Forum / acte vide

19:00 | Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία

APLOMB (Άντρια Νικοδήμου & Μαρίνα Ταντανόζη)

Ellen Arkbro

22:00 | Club night | Ρομάντσο

Cedrik Fermont & Elyse Tabet

Evita Manji

MC Yallah & Debmaster

Gabber Modus Operandi