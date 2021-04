"Beautiful Noise": ο τίτλος του μιούζικαλ για τη ζωή του Νιλ Ντάιαμοντ

Δε θα μπορούσε παρά να έχει τίτλο "A Beautiful Noise", το βιογραφικό μιούζικαλ για τον Νιλ Ντάιαμοντ που θα κάνει πρεμιέρα στη Βοστώνη το 2022 και στη συνέχεια προγραμματίζεται να ανοίξει στο Μπρόντγουεϊ. Ο τίτλος είναι ένα νεύμα στο ιστορικό δέκατο άλμπουμ της καριέρας του καλλιτέχνη που έχει πουλήσει περισσότερους από 100.000.000 δίσκους παγκοσμίως.

Το μιούζικαλ που έχει ανακοινωθεί από το 2019, ένα χρόνο αφότου ο Ντάιαμοντ διαγνώστηκε με Πάρκινσον και σταμάτησε τις ζωντανές εμφανίσεις, θα σκηνοθετήσει ο Μάικλ Μάγιερ, θα περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ντάιαμοντ και βασίζεται σε σενάριο του τρεις φορές υποψήφιου για Όσκαρ Άντονι ΜακΚάρτεν (Bohemian Rhapsody, Darkest Hour, The Theory of Everything).

Ο σκηνοθέτης το χαρακτηρίζει ως βιογραφικό μουσικό δράμα και όχι ως μια απλή παράθεση τραγουδιών, ενώ ο Ντάιαμοντ που είναι 80 ετών δήλωσε ότι το άνοιγμα της παράστασης θα σημάνει, μετά την καραντίνα, «μια στιγμή ανακούφισης ενότητας, δύναμης και αγάπης».

Για τις παραστάσεις που θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2022, ο Ντάιαμοντ εύχεται «να είμαστε όλοι σε θέση να είμαστε με ασφάλεια στον ίδιο χώρο μαζί, βιώνοντας τη συγκίνηση του ζωντανού θεάτρου».

Το "A Beautiful Noise" θα περιγράφει τα σκαμπανεβάσματα της ζωής του Ντάιαμοντ από το να μεγαλώνει φτωχός στο Μπρούκλιν μέχρι την άνοδο του στο μουσικό στερέωμα τη δεκαετία του '70 (χάρη σε επιτυχίες όπως "Cracklin Rosie" και το "Song Sung Blue") και στις μεταγενέστερες δεκαετίες της καριέρας του, όταν έγινε ζωντανός μύθος.

Ο Νιλ Ντάιαμοντ, ο οποίος είχε εγκαταλείψει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης για να ξεκινήσει καριέρα συνθέτη για αστέρια της εποχής όπως το γκρουπ The Monkees, έγινε ο ίδιος πολύ γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ανερχόμενος στη φολκ σκηνή. Η μετέπειτα σταδιοδρομία του τού χάρισε μια θέση στο Rock and Roll Hall of Fame, το πάνθεον του ροκ-εν-ρολ.