Βακτήρια επιστρατεύτηκαν για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Μικελάντζελο

Το περασμένο φθινόπωρο, με το διάσημο παγκοσμίως Παρεκκλήσι των Μεδίκων να λειτουργεί με τους περιορισμούς που επέφερε η πανδημία, δόθηκε η ευκαιρία σε επιστήμονες και συντηρητές να ολοκληρώσουν ένα μυστικό πείραμα που αφορά τη σπαζοκεφαλιά του καθαρισμού των μαρμάρων που φιλοτέχνησε ο Μιχαήλ Άγγελος και απασχολεί εδώ και αιώνες τους ειδικούς που αναζητούν λύσεις που δε φθείρουν το μάρμαρο, υλικό πορώδες και εξαιρετικά ευαίσθητο, έχοντας στο παρελθόν δει πολλά έργα από μάρμαρο να καταστρέφονται εξαιτίας τοξικών ή χημικών υγρών που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να αποκατασταθεί η παλαιά λάμψη τους.

Το Παρεκκλήσι των Μεδίκων είναι από τα σημαντικότερα έργα που σχετίζονται με τη διάσημη οικογένεια και ανατέθηκε στον Μιχαήλ Άγγελο από τον Πάπα Λέοντα Ι΄ (Giovanni di Lorenzo de Medici), τον πρώτο Πάπα από την οικογένεια των Μεδίκων το 1513. Ο Πάπας Λέων Ι΄ προσέλαβε τον Μιχαήλ Άγγελο για να σχεδιάσει και να κατασκευάσει το μαυσωλείο. Ο πάπας πέθανε αμέσως από πνευμονία. Στα επόμενα χρόνια, ο Μιχαήλ Άγγελος χάραξε τα αριστουργήματα και στη συνέχεια έφυγε μακριά από τους προστάτες του.

Πρόκειται για το Σκευοφυλάκιο στο βόρειο τμήμα του ναού Σαν Λορέντζο, που κτίστηκε περίπου το 1520-1534 και παραμένει ανολοκλήρωτο, όπως και αλλά γνωστά έργα του γλύπτη, αλλά αποτελεί και ένα μοναδικό δείγμα της τέχνης του, του συνδυασμού αρχιτεκτονικής όταν αλληλοεπιδρά με την γλυπτική.

Το αρχικό σχέδιο για αυτό το Μαυσωλείο της εποχής του ήταν να τοποθετηθούν τέσσερις ταφές από τα μέλη της οικογένειας των Μεδίκων αλλά τελικά περιορίστηκε σε ταφικό παρεκκλήσιο δύο μελών, του Λορέντζο, δούκα του Ουρμπίνο, και του Τζουλιάνο, δούκα του Νεμούρ. Οι δύο τάφοι λοιπόν τοποθετούνται αντικριστά με σχεδόν συμμετρικό τρόπο και όλη η γλυπτική σύνθεση κατανέμεται σε τρία υποσύνολα με κόγχες, τα όποια έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα κλασικά αρχιτεκτονικά πρότυπα, καθώς φέρουν δίδυμους ραβδωτούς κορινθιακούς πεσσούς, γείσο, τοξωτά ανοίγματα και άλλα αρχιτεκτονικά στοιχεία.

Πρωταγωνιστικό ρόλο ανάμεσα στα έργα του Μιχαήλ Άγγελου διαδραματίζει η σύνθεση Σούρουπο και Αυγή, μια αλληγορία για το Χρόνο που βρίσκεται στην άκρη της σαρκοφάγου του Λορέντζο των Μεδίκων. Οι μορφές συμβολίζουν την Αυγή, την άνοιξη, την παιδική ηλικία και το Σούρουπο μαζί με το φθινόπωρο και τα γηρατειά. Οι ποτάμιοι θεοί της αρχαιότητας, είναι η έμπνευση για τις ανακεκλιμένες μορφές και αντιπροσωπεύουν τη ζώνη του κάτω κόσμου μαζί με τη Νύχτα, ενώ η Αυγή είναι η μόνη γυμνή γυναίκα που σμιλεύτηκε ποτέ από τον Μιχαήλ Άγγελο.

Ο χρόνος ήταν ο σοβαρότερος εχθρός των σαρκοφάγων στο παρεκκλήσι των Μεδίκων, ήδη από το 1595, όταν άρχισαν οι περιγραφές λεκέδων και αποχρωματισμού στα γλυπτά. Στους αιώνες που ακολούθησαν μικρά κομμάτια γύψου που χρησιμοποιήθηκαν για να αντιγραφούν τα έργα άφηναν λεκέδες στις επιφάνειες, ενώ οι περίτεχνοι τοίχοι του έχαναν τη λάμψη τους.

Οι εργασίες αποκατάστασης που διήρκεσαν μια δεκαετία αφαίρεσαν τις κηλίδες αλλά κάποιοι επίμονοι λεκέδες αντιμετωπίστηκαν με μια πρωτοποριακή μέθοδο με τους επιστήμονες να εξαπολύουν ένα «στρατό» από βακτήρια που είναι φιλικά προς το μάρμαρο και λατρεύουν να τρώνε τους λεκέδες τους. Αυτή είναι σχεδόν μια απλοϊκή περιγραφή της μεγάλης αυτής επιχείρησης που μετέτρεψε το παρεκκλήσι σε πεδίο μάχης με πολεμιστή ένα βακτήριο που ονομάζεται Serratia ficaria SH7.

Τα βακτήρια Serratia ficaria SH7. Credit...via National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development