Aνακοινώθηκε το θερινό πρόγραμμα της κινηματογραφικής λέσχης «Midnight Express»

Ανακοινώθηκε το θερινό πρόγραμμα του Midnight Express, της ιδιότυπης κινηματογραφικής λέσχης που ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια ο κριτικός κινηματογράφου Άκης Καπράνος, η οποία σταδιακά απέκτησε ένα πιστό κοινό.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στον κινηματογράφο Ριβιέρα στα Εξάρχεια, ενώ οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν στη δυσάρεστη περίπτωση που η πορεία της πανδημίας μεταθέσει το άνοιγμα των θερινών κινηματογράφων σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το ραντεβού των Αθηναίων σινεφίλ με το Midnight Express ξεκινά με τους Απέναντι του Γιώργου Πανουσόπουλου. Σε μια καλοκαιρινή Αθήνα που βράζει από τη ζέστη, ο ήρωας στο φιλμ περνά ατέλειωτες ώρες στο διαμέρισμά του αγκαλιά με ένα τηλεσκόπιο, έχοντας δύο εμμονές: τα άστρα και την παντρεμένη γειτόνισσα του.

Από τις υπόλοιπες ταινίες του προγράμματος, πλάι σε τίτλους που δεν χρειάζονται συστάσεις, όπως το The Big Lebowski ή η Suspiria, βρίσκουμε το Thief του Μάικλ Μαν, δηλαδή την ταινία που θα ήθελε να γίνει το Drive του Νίκολας Γουίντινγκ Ρεφν όταν μεγαλώσει, το My Dinner With Andre του Λουί Μαλ, αυτήν τη συναρπαστική, με τον τρόπο της, φιλμική εμπειρία, όπου μια κατ’ εξοχήν τέχνη της εικόνας υμνεί τη δύναμη του λόγου, αλλά και το The Hitcher, μια ατμοσφαιρική διαδρομή τρόμου όπου ο Ρούτγκερ Χάουερ απειλεί τον Τόμας Χάουελ και τον διδάσκει για το Κακό που κρύβει μέσα του.

Ειδική μνεία στην ενότητα «Bad Movie Night», στο πλαίσιο της οποίας φέτος θα προβληθεί το Death Wish III του Μάικλ Γουίνερ, με τον Τσαρλς Μπρόνσον να επαναλαμβάνει για ακόμα μια φορά τον ρόλο του αυτόκλητου ρυθμιστή της δικαιοσύνης. Ξεχάστε τη μελαγχολία της πρώτης ταινίας, ξεχάστε και την ωμότητα της δεύτερης, εδώ περνάμε απροκάλυπτα στη σφαίρα του camp, ειδικά στην τελευταία πράξη, όπου οι δρόμοι της πόλης μετατρέπονται σε πεδίο μάχης, με τον Μάρτιν Μπάλσαμ να απολαμβάνει (!) το θέαμα από το παράθυρο.

Showgirls (1995)

Αναλυτικά το πρόγραμμα του φετινού καλοκαιριού

29 Μαΐου: Οι Απέναντι

5 Ιουνίου: In the mouth of Madness

12 Ιουνίου: Ninja Scroll

19 Ιουνίου: Thief

26 Ιουνίου: The Texas Chainsaw Massacre

3 Ιουλίου: My dinner with André

10 Ιουλίου: Repo Man

18 Ιουλίου: Two-lane blacktop

25 Ιουλίου: Suspiria

1 Aυγούστου - Bad Movie Night: Death Wish IIΙ

7 Αυγούστου: Belly of an architect

28 Αυγούστου: Mad Max II

4 Σεπτεμβρίου: Showgirls

11 Σεπτεμβρίου: The Hitcher

18 Σεπτεμβρίου: Cannibal Holocaust

25 Σεπτεμβρίου: The Big Lebowski

2 Οκτωβρίου: Excalibur

9 Οκτωβρίου: Scanners