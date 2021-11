Ανακαλύφθηκε το παλιότερο κολιέ του κόσμου, ένα κόσμημα 150.000 ετών

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το αρχαιότερο κόσμημα του κόσμου και δεν είναι άλλο από ένα σετ από χάντρες από κοχύλια σαλιγκαριών 142.000 - 150.000 ετών.

Η ηλικία του φανερώνει ότι πρόκειται για το παλαιότερο γνωστό κόσμημα στον κόσμο και οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι χάντρες του μπορεί να φορέθηκαν ως κολιέ ή σκουλαρίκια.

Τα ευρήματα ήρθαν στο φως σε μια σπηλιά στην έρημο του δυτικού Μαρόκου στο σπήλαιο Bizmoune.

Κατασκευασμένες από κοχύλια θαλάσσιων σαλιγκαριών μήκους μισής ίντσας, οι 33 χάντρες εμφανίστηκαν κατά τις ανασκαφές που διεξήχθησαν μεταξύ 2014 και 2018 κοντά στο στόμιο του σπηλαίου Bizmoune, περίπου 10 μίλια στην ενδοχώρα από την παράκτια πόλη Essaouira.

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν για πρώτη φορά το σπήλαιο το 2004 και οι αρχικές ανασκαφές είχαν διεξαχθεί το 2008 και το 2009. Η ομάδα πίσω από την ανακάλυψη δημοσίευσε τα ευρήματά της πριν λίγες εβδομάδες στο περιοδικό Science Advances.

Μια διεθνής ομάδα αρχαιολόγων ανακάλυψε τις 33 χάντρες, μεταξύ 2014 και 2018, από ένα σπήλαιο στο δυτικό Μαρόκο. Φωτ.: Steven L. Kuhn, courtesy of the University of Arizona.