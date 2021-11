Άλις Σέμπολντ: Κατηγόρησε άδικα ένα μαύρο για το βιασμό της, στέλνοντάς τον φυλακή για 16 χρόνια

Η Αμερικανίδα συγγραφέας Άλις Σέμπολντ είναι σήμερα 58 ετών. Έχει γράψει τρία βιβλία που την έκαναν διάσημη, το αυτοβιογραφικό Lucky το 1999, The Lovely Bones (2002) και The Almost Moon (2007).

Στο πρώτο της βιβλίο που την έκανε διάσημη μιλούσε για τον βιασμό της από ένα μαύρο άνδρα το 1981 που στη συνέχεια τον συνάντησε τυχαία στο δρόμο και ήταν σίγουρη ότι ήταν ο δράστης του βιασμού της. Ο άνδρας συνελήφθη, αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή μιας άλλης ιστορίας που θα μπορούσε να γίνει ένα νέο μυθιστόρημα ή μια ταινία για να μιλήσει για την προκατάληψη κατά των μαύρων, τα ελλιπή στοιχεία και τις αποφάσεις που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων για πάντα.

Γεννημένη στο Μάντισον του Ουισκόνσιν, η Σέμπολντ μεγάλωσε σε ένα δύσκολο περιβάλλον με μητέρα αλκοολική που υπέφερε από κρίσεις πανικού. Η Σέμπολντ φοίτησε στο πανεπιστήμιο των Συρακουσών και σπούδασε γραφή με καθηγητές ανάμεσα σε άλλους την Τες Γκάλαχερ και τον Ρέιμοντ Κάρβερ.

Tο αυτοβιογραφικό Lucky, 1999.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Μαΐου 1981, ενώ η Σέμπολντ ήταν πρωτοετής στο Πανεπιστήμιο των Συρακουσών, δέχθηκε επίθεση και βιάστηκε ενώ περπατούσε από το σπίτι της μέσα από μια σήραγγα σε ένα αμφιθέατρο κοντά στην πανεπιστημιούπολη. Ανέφερε το έγκλημα στην αστυνομία, η οποία πήρε την κατάθεσή της και ερεύνησε, αλλά δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει κανέναν ύποπτο. Πέντε μήνες αργότερα, στις 5 Οκτωβρίου 1981, ενώ περπατούσε σε έναν δρόμο κοντά στην πανεπιστημιούπολη των Συρακουσών, συνάντησε έναν άντρα που της θύμισε τον βιαστή της. Ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία συνέλαβε και κατηγόρησε τον άνδρα, τον Άντονι Μπρόντγουοτερ.

Όταν η αστυνομία τη κάλεσε να αναγνωρίσει τον δράστη, η Σέμπολντ αναγνώρισε λάθος πρόσωπο. Αλλά ο εισαγγελέας επέμεινα να διορθώσει την αναγνώριση που είχε κάνει και κατέθεσε εναντίον του Μπρόντγουοτερ στο δικαστήριο, ο οποίος καταδικάστηκε για βιασμό και σοδομισμό. Ο Μπρόντγουοτερ οδηγήθηκε στη φυλακή και εξέτισε 16 χρόνια, διαμαρτυρόμενος για την αθωότητά του καθ' όλη τη διάρκεια της φυλάκισής του, προτού αποφυλακιστεί το 1998.

Ένα χρόνο αργότερα, η Σέμπολντ δημοσίευσε το Lucky, την αυτοβιογραφική της ιστορία, στα οποία περιέγραψε τον βιασμό της, προφανώς πιστεύοντας ακόμη ότι ο Μπρόντγουοτερ ήταν ο δράστης. Ο τίτλος βιβλίου προήλθε από μια συνομιλία με έναν αστυνομικό που της είπε ότι μια άλλη γυναίκα είχε βιαστεί και δολοφονηθεί στο ίδιο σημείο - και επειδή εκείνη δεν σκοτώθηκε, επομένως ήταν τυχερή, το βιβλίο πήρε αυτό τον τίτλο. Το βιβλίο απεικονίζει την Άλις «να ξυλοκοπείται και να βιάζεται άγρια ​​από έναν άγνωστο και διερευνά πώς αυτό το τραύμα διαμόρφωσε την υπόλοιπη ζωή της».

Η στιγμή της αθώωσης του Άντονι Μπρόντγουοτερ

Ο Μπρόντγουοτερ συνέχισε να αγωνίζεται για να ανατραπεί η καταδίκη του μετά την αποφυλάκισή του, περνώντας από πέντε διαφορετικές νομικές ομάδες. Τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου, τέσσερις δεκαετίες αφότου η Άλις Σέμπολντ κατηγόρησε τον 61χρονο πλέον Άντονι Μπρόντγουοτερ για βιασμό, η καταδίκη του ανατράπηκε στο δικαστήριο λόγω σοβαρών παραλείψεων που είχαν γίνει όταν διώχθηκε το 1982, ενώ διατυπώθηκε και η ανησυχία της έδρας ότι ο λάθος άνθρωπος είχε σταλεί στη φυλακή. Όχι μόνο πέρασε 16 χρόνια πίσω από τα κάγκελα αλλά ήταν αδύνατο σχεδόν να βρει δουλειά μετά την αποφυλάκισή του, επειδή ήταν εγγεγραμμένος ως σεξουαλικός δράστης.

Η υπόθεση δε θα είχε επανεξεταστεί ποτέ αν τα στούντιος του Χόλυγουντ δεν έπαιρναν την απόφαση να μεταφέρουν την ιστορία της Σέμπολντ στη μεγάλη οθόνη. Η ταινία έχασε πλέον τη χρηματοδότησή της όχι μόνο μετά την απόφαση της «δικαστικής πλάνης» που αθωώνει οριστικά τον Άντονι Μπρόντγουοτερ, αλλά πριν από αυτό, η απόφαση να μεταφερθεί στην οθόνη, είναι αυτή που άνοιξε ξανά την υπόθεση. Ο Τιμ Μουτσιάντε, ο οποίος επρόκειτο να γίνει εκτελεστικός παραγωγός στην κινηματογραφική εκδοχή του Lucky, έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε να αποκαλυφθούν τα στοιχεία της αθωότητας του Μπροντγουότερ. Έγινε δύσπιστος για την ενοχή του αφού παρατήρησε διαφορές μεταξύ του βιβλίου και του πρώτου σχεδίου του σεναρίου για την ταινία. «Άρχισα να χαζεύω και να προσπαθώ να καταλάβω τι πραγματικά συνέβη εδώ», είπε ο Μουτσιάντε. Στη συνέχεια προσέλαβε έναν ιδιωτικό ερευνητή και ένα δικηγορικό γραφείο, που βοήθησαν να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Η νέα έρευνα έδειξε ότι υπήρχαν πολλά κενά στην υπόθεση συμπεριλαμβανομένης της λανθασμένης ιατροδικαστικής ανάλυσης, αλλά και της λανθασμένης αναγνώρισης υπόπτου.

Ο Άντονι Μπρόντγουοτερ είναι σήμερα 61 ετών. Θα κάνει ακόμα μια προσπάθεια να έχει μια κανονική ζωή απαλλαγμένος από το στίγμα του βιαστή και χωρίς να υπάρχει το όνομά του στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών της Νέας Υόρκης. Η Αλις Σέμπολντ που ζει σήμερα στο Σαν Φρανσίσκο δεν έχει κάνει καμία δήλωση. Η μεγάλη συγγραφική της επιτυχία βασίστηκε σε μια αδικία. Οι ζωές και των δυο έχουν αλλάξει πλέον για πάντα και με τον πιο δραματικό τρόπο.