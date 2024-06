3ο Evia Film Project: Προβολές, μουσικές εκδηλώσεις και όλες οι φετινές δράσεις

Προβολές, masterclasses, δράσεις για επαγγελματίες, εργαστήρια για παιδιά και φοιτητές, μουσικές εκδηλώσεις και γαστρονομία στήνουν την πενθήμερη γιορτή του πράσινου σινεμά στη Βόρεια Εύβοια.

Το 3ο Evia Film Project πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού από τις 2 έως τις 6 Ιουλίου στην Αιδηψό, στην Αγία Άννα και στη Λίμνη.

Βυθιζόμαστε στον κόσμο του πρωτοπόρου εξερευνητή Ζακ-Ιβ Κουστό με την ταινία H Οδύσσεια του Ζερόμ Σαλ, με φόντο τα νερά της Μεσογείου και πρωταγωνιστές τους Λαμπέρ Ουιλσόν, Πιέρ Νινέ και Οντρέ Τοτού. Η ταινία θα προβληθεί στην έναρξη του 3ου Evia Film Project στον θερινό κινηματογράφο Απόλλων της Αιδηψού, ο οποίος ύστερα από δεκαετίες που ήταν κλειστός, αναδιαμορφώθηκε από το Φεστιβάλ και τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και δόθηκε στο κοινό. Την τελετή έναρξης θα παρουσιάσει ο αγαπημένος ηθοποιός Φάνης Μουρατίδης.

Απολαμβάνουμε ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ αγαπημένων σκηνοθετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό στους θερινούς κινηματογράφους της Αιδηψού και της Λίμνης. Μεταξύ άλλων:

• Παρακολουθούμε σε μεταμεσονύχτια προβολή τη θρυλική ταινία Τα σαγόνια του καρχαρία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, που τάραξε τα νερά της χολιγουντιανής κινηματογραφικής βιομηχανίας.

• Βλέπουμε την ταινία Μέρες Ξηρασίας του σπουδαίου τούρκου σκηνοθέτη Εμίν Αλπέρ, η οποία ξετυλίγεται με αφορμή τις συνέπειες της ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον. Ο σκηνοθέτης Εμίν Αλπέρ και ο παραγωγός Γιώργος Τσούργιαννης θα βρεθούν στη Βόρεια Εύβοια για να μιλήσουν με το κοινό.

• Μεταφερόμαστε σε μια παραλία με την Winona του Αλέξανδρου Βούλγαρη (The Boy), όπου τέσσερις γυναίκες απολαμβάνουν τη ζεστασιά του ήλιου και τη δροσιά της θάλασσας. Παρόντες στην προβολή θα είναι ο σκηνοθέτης και η Σοφία Κόκκαλη, μία από τις πρωταγωνίστριες.

• Ταξιδεύουμε στο Σπήλαιο των Ελεφάντων στην Κρήτη, στο τέταρτο επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς Underwonder, σε σκηνοθεσία Κώστα Καρύδα και παραγωγή COSMOTE TV.

• Ακολουθούμε το οδοιπορικό Υπάρχει ζωή μετά τη φωτιά; που πραγματοποίησε η ΔΕΗ, η οποία ανέλαβε τον σχεδιασμό και την εκτέλεση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στην περιοχή της Λίμνης Ευβοίας, το καλοκαίρι του 2022.

Postcards from the end of the world