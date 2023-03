33 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (31/3-6/4)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Babo Koro στο Κύτταρο

Παραδοσιακότροποι ρυθμοί και μελωδίες μπλέκουν με σύγχρονες ενορχηστρώσεις και βαλκανικές πολυφωνίες στη σκηνή του Κυττάρου. Οι Babo Koro θα παρουσιάσουν τραγούδια από τη δισκογραφία τους, αλλά και νέα κομμάτια από τον επερχόμενο δίσκο τους, με μια πληθωρική 10μελή σύνθεση επί σκηνής.

31/3, Κύτταρο Live Club, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 22:00, είσοδος: 10 ευρώ (προπώληση), 12 (ταμείο)

Τρία σετ ηλεκτρονικού ήχου στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων

Τρία σετ ηλεκτρονικού ήχου από τους Dolphins Into The Future από το Βέλγιο, τον Derek Baron από τις ΗΠΑ και τους Christina Vantzou & John Also Bennett (USA/Ελλάδα).

5/4, Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91Α & Σικίνου 35Α, Κυψέλη, 21:00, είσοδος: 8 ευρώ

Οι Kadinelia στο Ίλιον Plus

Ένα μουσικό ταξίδι από την παράδοση της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο από τους Kadinelia, το world acoustic ντουέτο του Θανάση Ζήκα και της Εύης Σεϊτανίδου.

1/4, ‘Ιλιον Plus, Πατησίων & Κοδριγκτώνος 17, 22:00, είσοδος: 10 ευρώ

Οι Deluxe στο Arch Club

Τα πιο διάσημα μουστάκια της Γαλλίας θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Funk, electronic, hip hop, soul και pop για χορό μέχρι τελικής πτώσεως. Μαζί τους ο Panama Cardoon και ο Billa Qause.

1/4, Arch Club, Ελασιδών 6, Γκάζι, 20:00, είσοδος: 15-20 ευρώ

Ο Crimeapple στο AN Club

Ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους του σύγχρονου ανανεωμένου underground rap, ο Αμερικανός ράπερ κολομβιανής καταγωγής Crimeapple, έρχεται από το Hackensack του New Jersey στη σκηνή του ΑΝ.

2/4, AN Club, Σολωμού 13, 21:00, είσοδος: 12 ευρώ

Μυστήριο 92: Το μουσικό σύνολο dissonArt ερμηνεύει Morton Feldman στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το διακεκριμένο σύνολο σύγχρονης μουσικής dissonΑrt παρουσιάζει την εμβληματική σύνθεση του Morton Feldman «Piano, Violin, Viola, Cello».

1/4, Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, 21:00, είσοδος: 10 ευρώ

Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών στο Ωδείο Αθηνών

Η συναυλία με τίτλο «Ιστορικά και Σύγχρονα» είναι η τέταρτη του κύκλου «Συμφωνικές βραδιές», που δίνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών με το Ωδείο Αθηνών. Στο πόντιουμ ο καλλιτεχνικός διευθυντής της, Βύρων Φιδετζής.

2 & 10/4, Ωδείο Αθηνών - Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος», Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19, 20:30, είσοδος: 8-15 ευρώ

Οι Underhill West στην Death Disco

H Death Disco φιλοξενεί το ανερχόμενο indie pop συγκρότημα Underhill West από την Ξάνθη σε μια εκρηκτική εμφάνιση με φρέσκους ήχους από την πρόσφατη δισκογραφία τους, μαζί με επιλεγμένες διασκευές της παγκόσμιας pop, disco, hip hop και electro σκηνής.

31/3, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24, Ψυρρή, 21:00, είσοδος: 5 ευρώ

Οι Rafał Blechacz και Aleksandar Marković με την ορχήστρα Sinfonia Varsovia στο Μέγαρο

Δυο σπουδαίοι μουσικοί, ο Πολωνός Rafał Blechacz και ο Σέρβος Aleksandar Marković, μαζί με την αντίστοιχου μουσικού κύρους ορχήστρα Sinfonia Varsovia, εμφανίζονται στο Μέγαρο για μια μοναδική βραδιά, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Adam Mickiewicz και της Πρεσβείας της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα.

1/4, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:30, είσοδος: 13-70 ευρώ

Οι Montezuma στο Θέατρο Εμπρός

Εάν οι Rolling Stones, ο Jimmy Hendrix, ο James Brown και ο Nick Cave μετά από ένα ξέφρενο βράδυ αποκτούσαν παιδί, αυτό θα ήταν οι Montezuma. Δεν είναι μόνο rock, δεν είναι μόνο blues, ούτε και σκέτο funk. Είναι το απόσταγμα όλων αυτών που συνιστά το Montezuma rock. Ένα δυναμικό show με μικρές ιστορίες που παρεμβάλλονται ανάμεσα στα τραγούδια, χορός, κραυγές και ό,τι άλλο προκύψει.

31/3, Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός, Ρήγα Παλαμήδου 2, 22:30, είσοδος ελεύθερη (με κουτί συνεισφοράς)

Ο Τάσος Ρωσόπουλος στο Μικρό Παλλάς

Ολοκληρωμένη παρουσίαση των τραγουδιών του ρεμπέτη Παναγιώτη Τούντα, μαζί με δύο νέα έργα του συνθέτη Τάσου Ρωσόπουλου, αναθέσεις του Ελληνικού Σχεδίου. Όλες οι δράσεις του Ελληνικού Σχεδίου υποστηρίζονται από το Ίδρυμα Ωνάση.

3/4, Θέατρο Μικρό Παλλάς, Αμερικής 2 & Στοά Σπυρομήλιου, 21:15, είσοδος: 8-30 ευρώ

Ο Passenger στο Gagarin

Ο ερμηνευτής και δημιουργός του «Let Her Go» (24ο video σε συνολικές θεάσεις στην ιστορία του YouTube) θα βρεθεί στην Αθήνα για την πρώτη του συναυλία στη χώρα μας. Συνολικά, ο Passenger έχει κυκλοφορήσει 14 άλμπουμ, με 8 από αυτά να μπαίνουν στο top 40 των βρετανικών charts.

5/4, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:00, είσοδος: 28 ευρώ

Ο Max Romeo στο Fuzz

Ο ζωντανός θρύλος της roots reggae, λίγο πριν συμπληρώσει τα 80 χρόνια του, έρχεται στη χώρα μας για τελευταία φορά στο πλαίσιο της παγκόσμιας «Farewell Tour». Μαζί του, οι Azizi & Xana Romeo και η Charmax band.

2/4, Fuzz Live Music Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, είσοδος: 25 ευρώ (προπώληση), 28 (ταμείο)

The Boy στο Ρομάντσο

Ο The Boy για δύο εμφανίσεις στο Ρομάντσο τραγουδώντας/ απαγγέλοντας για το τέλος μιας σχέσης, της μουσικής, του κόσμου. «Τώρα», λέει, «το αρνούμαι το τέλος».

30/3 & 6/4, Bios Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 20:30, είσοδος: 8 ευρώ

Ο Κ. Βήτα και ο Νίκος Πατρελάκης στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

O K. Βήτα και ο Νίκος Πατρελάκης επιστρέφουν στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ για έναν νέο κύκλο συναυλιών με το ηλεκτρονικό πρότζεκτ τους «Neapoly», ένα οπτικοακουστικό εγχείρημα με καινούργια ηλεκτρονική μουσική και πρωτότυπα βίντεο, μια «νέα πόλη», έναν νέο τόπο συνάντησης, το αποτέλεσμα δύο χρόνων πειραματισμού, ηχογραφήσεων και κινηματογράφησης.

31/3, 1-2/4, Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ - ΚΠΙΣΝ, 20:30, Κυρ. 19:30 & 21:30, είσοδος: 10-20 ευρώ

EVENT

Μια τετράποδη μοντέρνα αγάπη στο ΕΜΣΤ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων στις 4/4, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Τμήμα Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων διοργανώνουν την Κυριακή 2/4 εκδήλωση για μια «διαφορετική τετράποδη μοντέρνα αγάπη».

4/4, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ), 11:00-14:00

ΘΕΑΤΡΟ

«Ένα σπίτι φωτεινό σαν μέρα» του Τόνι Κούσνερ στο Εθνικό

Την Πρωτοχρονιά του 1932, στο Βερολίνο, μια παρέα αριστερών καλλιτεχνών μαζεύεται στο σπίτι της ηθοποιού Άγκνες για να γιορτάσει.

Την Πρωτοχρονιά του 1932, στο Βερολίνο, μια παρέα αριστερών καλλιτεχνών μαζεύεται στο σπίτι της ηθοποιού Άγκνες για να γιορτάσει. Οι συναντήσεις της παρέας θα συνεχιστούν για τον επόμενο ενάμιση χρόνο, μόνο που τα σύννεφα του ναζισμού που ολοένα και πυκνώνουν δεν αφήνουν τίποτα ίδιο. Σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου.

Από 31/3, Εθνικό Θέατρο Κτίριο Τσίλερ - Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», Αγίου Κωνσταντίνου 22, Τετ., Κυρ. 19:30, Πέμ. & Παρ. 21:00, Σάβ. 18:00 & 21:00, είσοδος: 5-20 ευρώ

ΕΚΘΕΣΗ

«Lockdowned» του Χάρη Παπαδημητρακόπουλου στην γκαλερί Blanc Wall

Άδειοι δρόμοι, μοναχικές φιγούρες σε μπαλκόνια, διαυγή ηλιοβασιλέματα και θάλασσες. Πενήντα φωτογραφίες του Χάρη Παπαδημητρακόπουλου από την περίοδο του lockdown.

31/3-5/4, Γκαλερί Blanc Wall, Φωκίωνος Νέγρη 55, Δευτ.-Τετ. & Παρ. 17:30-21:30, Σάβ. 12:30-14:30

«Η εκδρομή» της Χριστίνας Κάλμπαρη στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων

Οι εσωτερικές, ψυχικές εικόνες της Κάλμπαρη θυμίζουν στιγμιότυπα ταινίας. Κάθε πίνακας είναι σαν μια οθόνη. Όπως τα σκηνικά που έχει σχεδιάσει για παραστάσεις στο θέατρο, τα τοπία της έχουν κάτι το τεχνητό, με τις φιγούρες να βρίσκονται σε κατάσταση περισυλλογής. Σε επιμέλεια του Χριστόφορου Μαρίνου.

23/3-14/5, Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ.-Κυρ. 10:00-15:00

«ReThinking Ταυτότητες: Φύλο, Διαφορετικότητα, Διακρίσεις» στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Η έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης περιλαμβάνει τρία έργα σε ψηφιακή μορφή από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Μουσείο του Γκρατς στην Αυστρία και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία, που έχουν σκοπό να παρουσιάσουν το θέμα της ταυτότητας από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας.

20/3-8/5, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4, καθημερινά εκτός Τρ. 10:00-17:00, Πέμ. 10:00-20:00 & Κυρ. 11:00-17:00

«Σχεδιάζοντας το μείζον, Αφαιρώντας το έλασσον» της Ξένιας Αραπάκη στην Gallery Art Prisma

Η Gallery Art Prisma εγκαινιάζει την έκθεση της Ξένιας Αραπάκη, εικαστικού με πανεπιστημιακή διαδρομή και ενεργή παρουσία στη ζωγραφική και την κεραμική.

31/3-23/4, Gallery Art Prisma, Κουντουριώτου 187, Πειραιάς, Τρ., Πέμ., Παρ. 10:30-15:00 & 18:00-21:00, Τετ., Σάβ. 10:30-15:00

«Αλκιβιάδης, το τρομερό παιδί της Ελλάδος» του Baudouin Colignon στον πολυχώρο Art Project Space

Ο πρώην διευθυντής του τμήματος design της Ecole Normale Supérieure de Cachan εμπνέεται από ένα μυθιστόρημα του Μπάμπη Πλαϊτάκη, δημιουργώντας 8 κατακόρυφα έργα μεγάλων διαστάσεων, με πολύχρωμες εικόνες στο πάνω μέρος, που αντιστοιχούν σε σημεία της πορείας του Αλκιβιάδη, και στο κάτω μέρος μια σειρά από φωτογραφίες από ένα σχεδιάγραμμα ανασκαφής.

30/3-14/4, Art Project Space, Φαλήρου 66, Νέος Κόσμος, Τρ., Πέμ., Παρ. 17:30-20:30, Τετ., Σάβ., Μ. Παρ. 14/4 11:00-15:00, Κυρ.-Δευτ. κατόπιν ραντεβού

Ο Αύγουστος Βεϊνόγλου παρουσιάζει το «Cross Breeds» στο Potential Project

Η έκθεση παρουσιάζει μια σειρά από γλυπτά και σχέδια που αναπαριστούν τα μελλοντικά υβριδικά απολιθώματα, προσομοιώνοντας τη διαδικασία της πετροποίησης μέσω της χρήσης πορσελάνης, χαρτοπολτού και διαφορετικών πλαστικών εξαρτημάτων από αυτοκίνητα και άλλα μηχανήματα.

30/3-6/5, Potential Project, Ανδρέα Μεταξά 25, Εξάρχεια, Τετ.-Παρ. 18:00-21:00 & Σάβ. 12:00-17:00

«Επί το έργον διαρκώς» της Αγγελικής Αντωνέα στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου Αθηναίων

Μονοτυπίες, λιθογραφίες και ζωγραφικά έργα (λάδι σε χαρτί, καμβά και ξύλο) που η Αγγελική Αντωνέα φιλοτέχνησε την περίοδο 2016-2023 και επέλεξε για να περιληφθούν στη συγκεκριμένη έκθεση.

31/3-12/4, Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» Δήμου Αθηναίων, Ηρακλειδών 66, Θησείο, Τρ.-Πέμ. 11:00-19:00, Σάβ.-Κυρ. 11:00-15:00

«Raft» του Αντώνη Καπνίση στη ΔΛ Gallery

Μέσα από μια ασκητική διαδικασία, ο Καπνίσης διασταυρώνει τη ζωγραφική με τις τεχνικές του σχεδίου και της χάραξης, θέτοντας ερωτήματα για τα όρια και τις δυνατότητες της ίδιας της εικαστικής πράξης.

1/4-24/6, ΔΛ Gallery, Μεσολογγίου 55Α, Πειραιάς, Πέμ.-Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00, κλειστά: 13, 14, 15 και 29 Απριλίου

«Collage Remix 2» στη FokiaNou Art Space

Δεκαεπτά καλλιτέχνες αξιοποιούν μια πληθώρα υλικών, από χαρτί και περιοδικά μέχρι διάφορα αντικείμενα ή ακόμη και φυτά, σε συνδυασμό με σχέδιο, ζωγραφική, φωτογραφία, καθώς και την τεχνολογία για τη δημιουργία έργων κολάζ.

1/4, FokiaNou Art Space, Φωκιανού 24, 7ος όροφος, Παγκράτι, Πέμ.-Σάβ. 17:00-20:00

«+αισθήσεις» στο Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου

Η ομαδική έκθεση διερευνά τους τρόπους με τους οποίους βιώνουμε τις οπτικές και νοητικές εικόνες. Τα έργα ακροβατούν ανάμεσα στην αίσθηση και την ψευδαίσθηση, ταξιδεύοντάς μας σε χώρους φαντασιακούς και μας επιτρέπουν να επιστρέψουμε αλλιώτικοι στον αισθητό μας κόσμο.

5/4-31/5, Μουσείο Γουναρόπουλου, Γουναροπούλου 6, Άνω Ιλίσια, Τρ.-Σάβ. 9:00-16:00

«Εντυπώσεις» στην Ολυμπιακή Δημοτική Πινακοθήκη «Σπύρος Λούης»

Δύο εκθέσεις που περιλαμβάνονται σε μία, με την πρώτη να περιλαμβάνει ένα μέρος του αρχείου της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών που ταξινομήθηκε στη διάρκεια του εγκλεισμού. Η δεύτερη περιλαμβάνει πενήντα έργα σύγχρονων Ελλήνων χαρακτών που αναφέρονται στις πολώσεις του σήμερα, όπως αυτές τις αντιλαμβάνονται και τις αποτυπώνουν οι καλλιτέχνες.

22/3-22/4, Ολυμπιακή Δημοτική Πινακοθήκη «Σπύρος Λούης», Βασιλίσσης Σοφίας 9, Άγιοι Ανάργυροι, Μαρούσι, Δευτ.-Παρ. 10:00-14:00 & 17:00-20:00, Σάβ. 10:00-14:00

ΔΙΑΛΕΞΗ

Η Margaret Atwood στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Η συγγραφέας του «Handmaid’s Tale» και περίπου 50 ακόμη έργων, Margaret Atwood, έρχεται στη χώρα μας ως προσκεκλημένη του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, για μια συζήτηση με τον Χάρη Βλαβιανό.

6/4, Aμερικανικό Κολλέγιο, Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή, 18:00

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Οι Χαΐνηδες παρουσιάζουν το «Δρακοδόντι» στο θέατρο Ροές

Μια συνδυαστική παράσταση, βασισμένη στο έργο «Δρακοδόντι», από τη δισκογραφία των Χαΐνηδων, σε στίχους του Δημήτρη Αποστολάκη και σε σκηνοθεσία και χορογραφία της ομάδας χορού και ακροβασίας «Κι όμως κινείται».

31/3- 9/4, Θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Παρ., Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 10-15 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Dreamland Film Festival στην Ταινιοθήκη

Το Dreamland είναι μια επιθυμία, μια παρόρμηση, μια σπίθα, εμπνευσμένη από το έργο του Jack Smith. Δημιουργήθηκε από την ανάγκη να υπάρχει πρόσβαση στον πειραματικό και ποιητικό κινηματογράφο στην Αθήνα σε ένα ευρύτερο κοινό, πέρα από αυτό που αποκαλούμε «σινεφίλ».

31/3-2/4, Ταινιοθήκη της Ελλάδας (μικρή αίθουσα), Ιερά Οδός 48, είσοδος: 5 ευρώ

WOW - Women of the World Festival στο ΚΠΙΣΝ

Το ΚΠΙΣΝ διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ WOW στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το British Council και το WOW Foundation. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο αφιερωμένη σε γυναίκες, κορίτσια και θηλυκότητες. Ομιλίες, συζητήσεις, εργαστήρια, mentoring sessions, εκπαιδευτικά προγράμματα, συναυλίες κ.ά.

1-3/4, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, είσοδος: 5-30 ευρώ

Athens Bike Festival 2023

Το ποδήλατο είναι ζωή, χαρά, υγεία. Το ποδήλατο είναι ένας άλλος τρόπος ζωής και γι' αυτό έχει τη δική του γιορτή, στο κέντρο της πόλης. Από τις 31 Μαρτίου ως τις 2 Απριλίου 2023, η Αθήνα ζει στον ρυθμό του ποδηλάτου και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος αυτής της γιορτής!

31/3-2/4, Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, Ερμού & Πειραιώς, Παρ. 18:00-21:00, Σάβ.-Κυρ. 10:00-21:00, είσοδος: 2,5-5 ευρώ, δωρεάν για ανθρώπους κάτω των 18 ετών και κατόχους δελτίου ανεργίας