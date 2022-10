29 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (14-20/10/2022)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι DUB INC στο Anodos Live Stage

Με καταγωγή από το Saint-Etienne, τη βιομηχανική καρδιά της Γαλλίας, οι Dub Inc συνδυάζουν την κλασική reggae με dub, dancehall, ska και χιπ-χοπ στοιχεία με αφρικανικές επιρροές. Μαζί τους οι Blend Mishkin feat BNC, No Hard Feelings (tiny jackal & thanasimos), Nove 729, Lobo, Skg’s Dub Alliance, Fer de Lance, Xara, Ultra & Aria.

14/10, Anodos Live Stage, Πειραιώς 183, 18:00, είσοδος: 15 ευρώ

Ο Rous στο Gazarte

Ο Γιώργος Ρους επιστρέφει στην Αθήνα και στο Gazarte Roof Stage. Μετά από μια παράξενη χρονιά ταξιδεύει και πάλι με συνοδό την κιθάρα του, δίνοντας το σύνθημα πως όλα είναι μια αρχή.

15/10, Gazarte Roof Stage, Βουτάδων 34, 21:30, είσοδος: 10-12 ευρώ

Οι Hackedepicciotto στο Death Disco

Ο Alexander και η Danielle de Picciotto, aka Hackedepicciotto, δυο θρύλοι της βερολινέζικης μουσικής, έρχονται στην Αθήνα. Ο Hacke είναι ιδρυτικό μέλος και μπασίστας των Einsturzende Neubauten, έχοντας επίσης συνεργαστεί με Tiger Lillies, Miranda Sex Garden κ.ά. Η πολυσχιδής Danielle de Picciotto υπήρξε η φωνή των Space Cowboys, συνιδρύτρια του Love Parade και των Ocean Club, μουσικός των Crime & The City Solution και από το 2001 συνοδοιπόρος στις περιπέτειες του Alexander.

15/10, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24, Ψυρρή, 21:00, είσοδος: 18-20 ευρώ

Η Μάρθα Φριντζήλα και ο Ορέστης Ντάντος στον Σταυρό του Νότου

Η Μάρθα Φριντζήλα και ο Ορέστης Ντάντος, με αφορμή τη συνεργασία τους στο τραγούδι «Νερό στη βάρκα», αποφάσισαν να ενώσουν τις μουσικές δυνάμεις τους και επί σκηνής. Για τρεις Δευτέρες θα βουτάνε «Στα Bαθιά» στο Club του Σταυρού του Νότου.

17, 24, 31/10, Σταυρός του Νότου Club, Θαρύπου 37, 21:00, είσοδος: 14 ευρώ

Deafheaven live at Gagarin

Η Smoke The Fuzz gigs παρουσιάζει τους Deafheaven για μία και μοναδική ζωντανή εμφάνιση στην Αθήνα στη σκηνή του Gagarin 205 LIve Music Space, το Σάββατο 15 Οκτωβρίου.

15/10, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:00, είσοδος: 25-27 ευρώ

STK LIVE στο Death Disco

O Stk, στην πρώτη του solo περιοδεία, έρχεται την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στο Death Disco με τον μουσικό συνοδοιπόρο του M.O. Nomad στα decks.

14/10, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24, Ψυρρή, 21:00, είσοδος: 12 ευρώ

Rollin’ Dice, Burn The Sun και Degenerate Mind στο An Club

Η εγχώρια heavy rock σκηνή είναι εδώ, με την τριπλέτα των Rollin’ Dice, Burn The Sun και Degenerate Mind, να καταθέτει την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στη σκηνή του An την αλήθεια της μέσα από τις εθιστικές τους συνθέσεις.

14/10, An Club, Σολωμού 13, 20:30, είσοδος: 8 ευρώ

O Geoff Tate στο Gagarin

Ο Geoff Tate κάνει στάση στην παγκόσμια περιοδεία του στην Αθήνα και παρουσιάζει στην ολότητά τους δύο από τα σημαντικότερα άλμπουμ του σε ένα show διάρκειας δυόμισι ωρών.

14/10, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:00, είσοδος: 28 ευρώ

Η Sofía Gabanna στο Lunar Space

Η Sofía Gabanna ανήκει στην αφρόκρεμα του ισπανικού χιπ-χοπ και είναι μέλος μιας μικρής ομάδα καλλιτεχνών που έχει συμβάλει στην αναγέννηση του ραπ στην Ιβηρική Χερσόνησο. Το live θα πλαισιώσουν οι Vikkie, Expe και Ladele, μετατρέποντας τη συναυλία σε ένα all female rap show.

15/10, Lunar Space-Open Air, Σπύρου Πολυκράτη 6, είσοδος: 10-12 ευρώ

Ο Μιχάλης Ρακιντζής στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Ο Μιχάλης Ρακιντζής έρχεται στην κεντρική σκηνή του Γυάλινου Μουσικού Θεάτρου για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων, παρουσιάζοντας ένα updated funky concept με επιλεγμένα τραγούδια του. Μαζί του οι Γιώργος Πανταλός, Πέτρος Χατζηγεωργίου, Αδάμ Δόγκας και ο Γιάννης Νοταράς.

15/10-12/11, Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, λεωφ. Συγγρού 143, κάθε Σάββατο, 22:30, είσοδος: 15 ευρώ

Λ. Παπαδόπουλος, Γ. Γιοκαρίνης, Ν. Ζιώγαλας, Γ. Μηλιώκας στο Κύτταρο

Το Κύτταρο υποδέχεται τη θρυλική παρέα που επιστρέφει στο «σπίτι» της και μας προσφέρει ένα μουσικό θεραπευτικό κοκτέιλ κόντρα στην κατήφεια των καιρών.

15, 29/10, Κύτταρο, Ηπείρου & Αχαρνών, 21:00, είσοδος: 5-15 ευρώ

Οι Agents of Time στο Box

Οι Ιταλοί Andrea di Ceglie και Luigi Tutolo, aka Agents of Time, έρχονται στο Box με house, techno και πιο σκοτεινές επιλογές. Μαζί τους στο line-up οι Rafael Cerato, Innassi και Los Fida.

14/10, Box Athens, Γκάζι, 23:00, είσοδος: 25-50 ευρώ

Jazz στο Μουσείο: Dimitris Kalantzis Quartet

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή συνεχίζει την επιτυχημένη του σειρά συναυλιών «Jazz στο Μουσείο» με ένα αφιέρωμα στην jazz noir από το κουαρτέτο του Δημήτρη Καλαντζή.

14/10, Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, 20:30, είσοδος: 20 ευρώ

Έργα για βιολί και πιάνο στο Μέγαρο

Την ίδια εποχή που ο Ραβέλ ανακάλυπτε την τζαζ, ο Σιμανόφσκι στην Πολωνία μελετούσε την ελληνική αρχαιότητα και τον ισλαμικό πολιτισμό, γράφοντας μουσική πρωτόγνωρα αισθησιακή. Παράλληλα στη Βιέννη, όπου ο Μπραμς είχε μεγαλουργήσει για δεκαετίες, ο Σένμπεργκ δίδασκε μια νέα, ατονική μουσική γλώσσα, προμηνύοντας μια άνευ προηγουμένου επανάσταση. Έργα για βιολί και πιάνο, χαρακτηριστικά των πολλών και διαφορετικών μουσικών στυλ του πρώτου μισού του εικοστού αιώνα, παρουσιάζουν ο βιολονίστας Γιώργος Ζαχαρίας και ο πιανίστας Μάριος Παντελιάδης.

19/10, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 20:30, είσοδος: 8-18 ευρώ

Ο Luke Slater στο Oddity

Ο Luke Slater έρχεται στην Αθήνα καλεσμένος του Velocity Collective για να παρουσιάσει το techno allias Planetary Assault Systems και έχει ένα μήνυμα για τους fans, ότι όλα αυτά έχουν ένα κοινό στόχο: το dance floor.

14/10, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, είσοδος: 12-25 ευρώ

Η Γιώτα Νέγκα ερμηνεύει Μάνο Ελευθερίου

Ο Μάνος Ελευθερίου έντυσε με τους στίχους του περισσότερα από 400 τραγούδια των σπουδαιότερων σύγχρονων δημιουργών. Η Γιώτα Νέγκα και το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής αναδεικνύουν το έργο του μέσα από ένα οδοιπορικό στα πιο αγαπημένα μονοπάτια του.

18/10, Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, Ακαδημίας 59, 20:30, 5-30 ευρώ

Μίκης Θεοδωράκης: Γάλλοι και Έλληνες ποιητές στο Σταύρος Νιάρχος

Ο βαθύφωνος Χριστόφορος Σταμπόγλης και ο πιανίστας Γιώργος Κωνσταντίνου παρουσιάζουν στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) σπάνια τραγούδια που συνέθεσε ο Μίκης Θεοδωράκης στο Παρίσι το 1958, στο πλαίσιο του τριετούς κύκλου «Μίκης Θεοδωράκης».

16/10, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής ΚΠΙΣΝ, 19:30, είσοδος: 10-15 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

«Σάτυροι και Μαινάδες» The Athens Porn Film Festival

Η τρίτη έκδοση του φεστιβάλ πορνό ταινιών της Αθήνας «Σάτυροι και Μαινάδες» στο Ρομάντσο. Από τις 13 έως τις 16 Οκτωβρίου μπορείτε να παρακολουθήσετε πάνω από ενενήντα ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, οργανωμένες σε δώδεκα προβολές, όπως επίσης εκθέσεις, δρώμενα και συζητήσεις. Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου οργανώνεται η queer βραδιά «The female gaze party with strap-on unicorns», για την οποία τα εισιτήρια διατίθενται ξεχωριστά.

13/10-16/10, Bios Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 16:00-00:00, είσοδος: 10 (ημερήσιο), 25 ευρώ (διαρκείας)

International Micro μ Festival 2022

Από τις 13 ως τις 16 Οκτωβρίου το διεθνές φεστιβάλ μικρού μήκους θα διεξαχθεί ταυτόχρονα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Ηράκλειο, Ξάνθη, Βέροια, Πτολεμαΐδα, Κοπεγχάγη και Παρίσι. Η κεντρική εκδήλωση του IMμF 2022 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Οκτωβρίου και στις εννέα πόλεις ταυτόχρονα, προσκαλώντας το κοινό να παρακολουθήσει δεκαπέντε ταινίες μικρού μήκους και να ψηφίσει την αγαπημένη του.

13-16/10, Κινηματογράφος MikroKosmos, λεωφ. Συγγρού 106, είσοδος: 6-8 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

13 years six d.o.g.s

Το six d.o.g.s σβήνει τα δέκατα τρία κεράκια του και το γιορτάζει με ένα διήμερο γεμάτο ήχους απ’ όλο το φάσμα της ηλεκτρονικής μουσικής. Το line up περιλαμβάνει εκλεκτούς residents και αγαπημένους selectors της πόλης.

14-15/10, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8 Μοναστηράκι, μετά τα μεσάνυχτα, είσοδος: 8 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

«Dogville» στο θέατρο Νέος Ακάδημος

Η ταινία Dogville του Lars von Trier, σε σκηνοθεσία Λίλλυς Μελεμέ, παρουσιάζεται διασκευασμένη στο θέατρο Νέος Ακάδημος. Ένα έργο όπου σταδιακά αναδύονται τα πιο χαμερπή ένστικτα της ανθρώπινης φαντασίας, η εκμετάλλευση και η υποκρισία. Στον ρόλο του αφηγητή ο Στέλιος Μάινας και σε αυτόν της Γκρέις η Έλλη Τρίγου.

14/10/22-17/1/23, Θέατρο Νέος Ακάδημος, Ιπποκράτους 17 & Ακαδημίας, Παρ. 21:30, Σάβ. 21:00, Κυρ. 18:00, Δευτ.-Τρ. 20:00, είσοδος: 16-22 ευρώ

«Να σου πω μια ιστορία» του Χόρχε Μπουκάι στο Bios

Το διεθνές μπέστ σέλερ του Χόρχε Μπουκάι για δεύτερη χρονιά στη σκηνή του BIOS. Ο Ντέμιαν επιθυμεί να ανακαλύψει τον εαυτό του. Η προσωπική του αναζήτηση τον οδηγεί σε έναν εκκεντρικό θεραπευτή που του αφηγείται ιστορίες από τη λαϊκή μυθολογία, την προφορική παράδοση και τη φαντασία του.

14/10-27/11, Bios, Πειραιώς 84 Γκάζι, Παρ.-Σάβ. 21:00 & Κυρ. 19:00, είσοδος: 10-14 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Platforms Project 2022 στην ΑΣΚΤ

Untitled, 2022

To Platforms Project αποτελεί μια διεθνή έκθεση που εδώ και δέκα χρόνια έχει ως στόχο την παρουσίαση της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής μέσα από ομαδικές πρωτοβουλίες Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών που δρουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Φέτος θα διεξαχθεί στον εκθεσιακό χώρο «Νίκος Κεσσανλής» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Η διεύθυνση είναι της Άρτεμης Ποταμιάνου και του Μιχάλη Αργυρού και η καλλιτεχνική επιμέλεια της πρώτης.

13-16/10, ΑΣΚΤ, Πειραιώς 256 (και σε άλλες τοποθεσίες), είσοδος ελεύθερη

«Ίχνη του πνευματικού» του Γεράσιμου Κανάκη στην Περί Τεχνών Καρτέρης

O Γεράσιμος Κανάκης, στη δεύτερη ατομική του έκθεση στην αίθουσα τέχνης Περί Τεχνών Καρτέρης, παρουσιάζει δεκαεννέα ελαιογραφίες σε καμβά με θέμα την πνευματική προσέγγιση της ανθρώπινης μορφής και την εμφάνιση του τοπίου.

13/10-19/11, Αίθουσα Περί Τεχνών Καρτέρης, Ηροδότου 5, Κολωνάκι, Τρ., Πέμ., Παρ. 11.00-20.00, Τετ., Σάβ. 11.00-14.30, είσοδος ελεύθερη

«Κατακλυσμοί II» του Δαυίδ Μπενφοράδο στην Kourd Gallery

Το εκθεσιακό δίπτυχο Κατακλυσμοί Ι και ΙΙ συγκροτήθηκε από την επιμελήτρια της έκθεσης Ελένη Βαροπούλου και ξεδιπλώθηκε στην αίθουσα της γκαλερί σε δύο διαδοχικές φάσεις. Στη δεύτερη ενότητα κυριαρχούν οι φωτεινές αποχρώσεις στη ζωγραφική επιφάνεια των πινάκων, παράλληλα με το διάφανο, το αχνό και το λευκό.

13/10-16/11, Kourd Gallery, Κασσιανής 2 & Φαναριωτών, Τρ.-Παρ. 12:00-20:00 & Σάβ. 11:00-15:00

ΧΟΡΟΣ

Κόκκινη Κλωστή

Μία ονειρική καταγραφή στιγμών στην πορεία της ζωής μιας γυναίκας. Εμπνεύστρια και παραγωγός η χορεύτρια Ελευθερία Ρίζου, πλαισιωμένη από τον κοντραμπασίστα Νίκο Λιάσκο και την υψίφωνο Σταυρούλα Γιαννακοπούλου.

14-15/10, Βιομηχανικό Πάρκο ΠΛΥΦΑ, Βοτανικός, Κορυτσάς 39, 20:30, είσοδος: 8 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

Opera Gala στο Παλλάς

Διεθνείς Έλληνες σολίστ ενώνουν τις φωνές τους με αυτές των γενναίων παιδιών της ΕΛΕΠΑΠ, στηρίζοντας τον καθημερινό τους αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον. Συμμετέχουν οι Έλενα Κελεσίδη, Βασιλική Καραγιάννη, Μαρία-Ηλιάνα Κατσούρα, ο Γιάννης Χριστόπουλος και η Ορχήστρα Νέα Πορεία. Διευθύνει η Νίνα Πατρικίδου.

18/10, Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 3-5, 21:00, είσοδος: 15-50 ευρώ

«Αδελφή Βεατρίκη» του Δημήτρη Μητρόπουλο στο θέατρο Ολυμπία

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου το θέατρο Ολύμπια παρουσιάζει την όπερα Αδελφή Βεατρίκη, τη μοναδική σύνθεση του μουσικού Δημήτρη Μητρόπουλου, σε συναυλιακή μορφή από τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη χορωδία του δήμου Αθηναίων. Σε ένα μοναστήρι του δέκατου τέταρτου αιώνα η Βεατρίκη ταλαντεύεται μεταξύ του έρωτά της για τον πρίγκιπα Μπελιντόρ και των δεσμεύσεων της μοναστικής ζωής.

14/10, Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», Ακαδημίας 59, 20:00, είσοδος: 5-35 ευρώ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η ζωή και το έργο του Δημήτρη Μητρόπουλου

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων διοργανώνει στρογγυλή τράπεζα με θέμα τη ζωή και το έργο του Δημήτρη Μητρόπουλου. Συμμετέχουν επιφανείς μουσικολόγοι και μελετητές του έργου του Μητρόπουλου.

15/10, Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», Ακαδημίας 59, 11:00-14:00, είσοδος ελεύθερη