23 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (28/4-4/5)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Return to Sender» της αφρικανικής κολεκτίβας NEST στην Εσπλανάδα του ΚΠΙΣΝ

Η κολεκτίβα NEST παρουσιάζει στην Αθήνα τη μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση «Return to Sender», η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για την Documenta 15 (2022). Μια συμπαραγωγή του ΚΠΙΣΝ και του ΕΜΣΤ σε επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου.

26/4-30/9, Εσπλανάδα, ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ποσειδώνος 125, ελεύθερη πρόσβαση

«Metallaxis» της Χριστίνας-Ευδοκίας Καλογεροπούλου στην Περιτεχνών Καρτέρης

Η αίθουσα τέχνης Περιτεχνών Καρτέρης εγκαινιάζει την πρώτη ατομική έκθεση γλυπτικής της Χριστίνας-Ευδοκίας Καλογεροπούλου

Η αίθουσα τέχνης Περιτεχνών Καρτέρης εγκαινιάζει την πρώτη ατομική έκθεση γλυπτικής της Χριστίνας-Ευδοκίας Καλογεροπούλου. Σε επιμέλεια της Νικολένας Καλαϊτζάκη.

27/4-27/5, Περιτεχνών Καρτέρης, Ηροδότου 5, Κολωνάκι, Τρ., Πέμ., Παρ. 11:00-20:00, Τετ., Σάβ. 11:00-15:00

«Unapologetic» της Αννίτας Καλημέρη στην Gallery Genesis

Στην πέμπτη ατομική της έκθεση, η εικαστικός Αννίτα Καλημέρη παρουσιάζει μια νέα ενότητα δουλειάς δεκαεπτά έργων δουλεμένων με λάδι και κεντρικό τους θέμα τη γυναικεία ταυτότητα.

27/4-20/5, Gallery Genesis, Χάριτος 35, Τρ., Πέμ., Παρ. 12:00-21:00, Σάβ. 12:00-15:00

«Διάφανες αυλαίες» της Νεφέλης Σουλακέλλη στο Κέντρο Τεχνών Μετς

Εβίνα (2022), λαδοπαστέλ σε χαρτόνι, 70x50 εκ.

Δίπλα στα πορτρέτα-παράθυρα στη συνθήκη της μητρότητας, η Νεφέλη Σουλακέλλη ξεγυμνώνει με οικειότητα στιγμές και πρόσωπα σε καθημερινές «τελετουργίες»: η αγκαλιά του πατέρα που κοιμίζει το μωρό του, το «τίποτα» στο πρωινό τσιγάρο, γυναικείες καμπύλες σε νωχελικές στάσεις.27/4-12/5, Κέντρο Τεχνών Μετς, Ευγένιου Βουλγάρεως 6, Τρ., Πέμ., Παρ. 17:00-20:30, Σάβ. & Τετ. 11:00-15:00

«Εκεί έχουμε βρεθεί» της Κατερίνας Χρηστίδη στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Η έκθεση περιλαμβάνει μεγάλα σχέδια με κάρβουνο σε καμβά, σχέδια με τις καθημερινές εμπειρίες της καλλιτέχνιδα.

Η έκθεση περιλαμβάνει μεγάλα σχέδια με κάρβουνο σε καμβά, σχέδια με τις καθημερινές εμπειρίες της καλλιτέχνιδας, σχέδια προετοιμασίας, «τηλεφωνικά σχέδια», κάποια λάδια σε καμβά και μια σύνθεση με τρισδιάστατες χάρτινες φιγούρες.

27/4-18/6, Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων (Κτίριο Β), Λεωνίδου & Μυλλέρου, πλ. Αυδή, Τρ.-Σάβ. 11:00-19:00, Κυρ. 10:00-16:00

«Μεταίχμιο» του Κωνσταντίνου Τόλη στη Sianti Gallery

Ζούμε, άραγε, ακροβατώντας πάνω σε μια λεπτή διαχωριστική, πλην όμως χρωματιστή γραμμή; Η απάντηση αποτυπώνεται στα έργα του Κων/νου Τόλη, όπου όλη η ανθρώπινη δραστηριότητα βρίσκεται στο μεταίχμιο μιας πραγματικής και μιας ψηφιακής εμπειρίας

4-27/5, Sianti Gallery, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 20:00

«Exploration» της Αρετής Κλουτσινιώτη στην γκαλερί Art Zone 42

Ζούμε, άραγε, ακροβατώντας πάνω σε μια λεπτή διαχωριστική, πλην όμως χρωματιστή γραμμή;

Στην πολύχρωμη και πληθωρική ζωγραφική της Κολουτσινιώτη πρωταγωνιστούν γάτες, τίγρεις, cheetah, χιμπαντζήδες, σκύλοι, πεταλούδες, σκαραβαίοι και συμμετέχουν άνθρωποι, όχι ως κυρίαρχοι και καταστροφείς της ζωής και της φύσης αλλά ως ευλαβικοί παρατηρητές που αναγνωρίζουν την αξία και το μεγαλείο της.

27/4-20/5, Art Zone 42 Gallery, Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 42, Τρ., Πέμ., Παρ., 15:00-21:00, Τετ., Σάβ. 11:00-15:00

Κάρολος Σκυριανός: Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής στο Μιχάλης Κακογιάννης

Ο Κάρολος Σκυριανός (1921-2016) ήταν ένας ασυμβίβαστος αγωνιστής και παθιασμένος ζωγράφος.

Ο Κάρολος Σκυριανός (1921-2016) ήταν ένας ασυμβίβαστος αγωνιστής και παθιασμένος ζωγράφος, αφοσιωμένος στη γνώση, εξόριστος στη Μακρόνησο, στην Ικαρία και στον Άι-Στράτη. Πάνω στους βραχόκηπους της εξορίας φύτρωσαν καλλιτεχνικά άνθη.

25/4-10/5, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, καθημερινά 18:00-22:00

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ο Erri De Luca στο Public Συντάγματος

Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, οι εκδόσεις Κέλευθος και τα Public συνδιοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου του Erri De Luca, «Το αδύνατο».

Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, οι εκδόσεις Κέλευθος και τα Public συνδιοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου του Erri De Luca, «Το αδύνατο», παρουσία του ίδιου του συγγραφέα και της μεταφράστριάς του Άννας Παπασταύρου. Συντονίζει η εκδότρια των εκδόσεων, Γιοβάνα Βεσσαλά.

3/5, Public Συντάγματος, Καραγιώργη Σερβίας 1, 20:30

ΧΟΡΟΣ

«Ο Οίκος της Ταραχής» από την Πατρίσια Απέργη και την ομάδα χορού Αερίτες στη Στέγη

Η χορογράφος Πατρίσια Απέργη επιστρέφει μαζί με την ομάδα χορού Αερίτες στη Στέγη, έξι χρόνια μετά το «Cementary», με ένα εκρηκτικό πάρτι που χρησιμοποιεί τις «εκρήξεις» της εποχής για να μας αποκαλύψει ότι μπορούμε να περάσουμε καλά ακόμη και αν υπάρχουν δυσαρμονίες ή διαφωνίες.

4-7/5, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107, 20:30, είσοδος: 5-24 ευρώ

Τριήμερο δράσεων στο the art foundation

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού, το TAF παρουσιάζει ένα τριήμερο δράσεων με τίτλο «Buildings | Bodies».

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού, το TAF παρουσιάζει ένα τριήμερο δράσεων με τίτλο «Buildings | Bodies». Το ίδιο το κτίριο του TAF θα αποτελέσει μια αφορμή για πειραματισμούς, λειτουργώντας ως χώρος φιλοξενίας δράσεων με in situ χαρακτήρα.

27-29/4, TAF-The Art Foundation, Νορμανού 5, Μοναστηράκι

ΠΟΙΗΣΗ

Οι The Bad Poetry Social Club στο Gazarte

Οι The Bad Poetry Social Club (Β. Σέργη, Π.Ι.Ε.Β., α. επίθετη, Fâné, MFS) επιστρέφουν στην καρδιά της Αθήνας. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Οι The Bad Poetry Social Club (Β. Σέργη, Π.Ι.Ε.Β., α. επίθετη, Fâné, MFS) επιστρέφουν στην καρδιά της Αθήνας, σχεδόν δύο χρόνια μετά την τελευταία τους ομαδική εμφάνιση, για μία μοναδική spoken word performance.

3/5, Gazarte, Βουτάδων 34, 21:30, είσοδος: 10-15 ευρώ

ΠΑΖΑΡΙ

Παζάρι μεταχειρισμένων βιβλίων στη Στέγη Bibliothèque

Ένα μικρό βιβλιοπωλείο προσπαθεί να επιβιώσει μέσα σε μια αντιπνευματική εποχή στην πολιορκημένη ζώνη της πλατείας Εξαρχείων. Μεταχειρισμένα βιβλία, λευκώματα, καθώς και σπάνια βιβλία θα διατίθενται σε τιμές προσιτές.

27-30/4, Στέγη Bibliotheque, Θεμιστοκλέους 74, 10:30-21:30

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

«Άιντα Φεστ» στο Lunar Space Open AIr

Οι Banda Entopica.

Το φεστιβάλ μοντέρνων εκτελέσεων παραδοσιακής μουσικής έρχεται για τρίτη φορά στην Αθήνα. Θραξ Πανκc, Banda Entopica, Βουκολική Διαταραχή και Otra Rota ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα εξάωρο γλέντι.

30/4, Lunar Space, Πειραιώς 254, (είσοδος από Πολυκράτους 6), 20:30, είσοδος: 10-13 ευρώ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ο Δήμος Αθηναίων παρουσιάζει την Αθήνα της Μπελ Επόκ

Μέσω του ΟΠΑΝΔΑ πραγματοποιείται ένα αφιέρωμα στην Αθήνα της Μπελ Επόκ με δράσεις και εκδηλώσεις με θεματική αναφορά στην περίοδο από το 1871 έως την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και το εμβληματικό έργο του πολιτικού και θεατρικού συγγραφέα Μίλτου Λιδωρίκη.

22/4-28/5, διάφορες περιοχές της Αθήνας, ελεύθερη είσοδος

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Bicep στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ

Με καταγωγή από το Μπέλφαστ και μόνιμη έδρα το Λονδίνο, μουσικοί παραγωγοί με δική τους δισκογραφική εταιρεία, DJs, curators: το δίδυμο των Andrew Ferguson και Matthew McBriar θεωρείται αυτήν τη στιγμή ένα από τα πιο περιζήτητα και καθοριστικά acts της παγκόσμιας χορευτικής μουσικής.

Με καταγωγή από το Μπέλφαστ και μόνιμη έδρα το Λονδίνο, μουσικοί παραγωγοί με δική τους δισκογραφική εταιρεία, DJs, curators: το δίδυμο των Andrew Ferguson και Matthew McBriar θεωρείται αυτήν τη στιγμή ένα από τα πιο περιζήτητα και καθοριστικά acts της παγκόσμιας χορευτικής μουσικής. Μετά από πολλές εντυπωσιακές εμφανίσεις ανά τον κόσμο σε μεγάλα φεστιβάλ (Glastonbury, Coachella, Sonar, Pitchfork Festival, Portola Festival Primavera) και τη διήμερη εμφάνισή τους στο Alexandra Palace των δέκα χιλιάδων ατόμων που έγινε sold out σε πέντε μόλις λεπτά, ήρθε η ώρα και οι Αθηναίοι πιστοί τους να τους απολαύσουν στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του ΟΑΚΑ, σε ένα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά live shows που έχουν γίνει ποτέ στην πόλη. Η μέρα πλησιάζει, τα εισιτήρια για την αρένα έχουν φύγει ήδη, κάποιοι «ζεσταίνονται» παίζοντας σε λούπα στα ακουστικά τους το «Apricots».

30/4, Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ, 30/4, 19:30, είσοδος 25-44 ευρώ

Ο Σταύρος Γιαγκούλης στο Red Jasper Cabaret Theatre

Ο ηθοποιός Σταύρος Γιαγκούλης βγάζει τον δικό του Καβάφη στο καμπαρέ. Φωτ.: Λουλουδιά Γρέδη

Στην επέτειο των 160 χρόνων από τη γέννηση ενός από τους σημαντικότερους ποιητές της νεοελληνικής γραμματείας ο ηθοποιός Σταύρος Γιαγκούλης βγάζει τον δικό του Καβάφη στο καμπαρέ.

29 & 30/4, Red Jasper Cabaret Theatre, Κεφαλληνίας 18, 21:00, είσοδος 10 ευρώ (προπώληση), 12 (ταμείο)

Οι Brutus στο Gagarin

Το ανερχόμενο συγκρότημα από το Βέλγιο θα βρεθεί στην Αθήνα για μία μοναδική εμφάνιση το Σάββατο 29 Απριλίου στο Gagarin.

Οι Brutus για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το ανερχόμενο συγκρότημα από το Βέλγιο θα βρεθεί στην Αθήνα για μία μοναδική εμφάνιση το Σάββατο 29 Απριλίου στο Gagarin.

29/4, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:00, είσοδος: 23-28 ευρώ

Γιάννης Αγγελόπουλος (ΓΙΑΝ ΒΑΝ) και Φώτης Σιώτας στο six d.o.g.s

Ρυθμικά και μελωδικά στοιχεία που συναντάμε στη μουσική παράδοση του ευρύτερου βόρειου ελλαδικού χώρου «φιλτράρονται» από τους δυο μουσικούς, εμπλουτίζονται και εκσυγχρονίζονται, γεφυρώνοντας ηχητικά το παρελθόν με το σήμερα, το γνώριμο με το απρόσμενο.

28/4, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 20:30, είσοδος: 10-12 ευρώ

Πέντε συγκροτήματα στο An Club

Οι Beggar's Delight είναι ένα από τα πέντε συγκροτήματα που θα εμφανιστούν το Σάββατο στο An Club. Φωτ.: Vasilios Alexandrou

Οι Ulalume, Resonoot, N'Cheezed, The Smoking Hiccup Machine και Beggar’s Delight μάς ταξιδεύουν στο πολύχρωμο μουσικό τους σύμπαν, εκφράζοντας την αλήθεια τους και κάνοντας τη διαφορά σε μια εποχή που η μη εκφραστικότητα έγινε συνήθεια.

29/4, An Club, Σολωμού 13-15, 20:30, είσοδος: 10 ευρώ

Οι Unsane στο Temple

Οι Unsane επιστρέφουν στον δρόμο με νέα σύνθεση. Noisier than ever, more punk than ever, οι Unsane υπόσχονται να κατεδαφίσουν κάθε venue με την αχαλίνωτη ηχητική τους ορμή και την αστείρευτη on stage δύναμή τους.

2/5, Temple, Ιάκχου 17, 20:00, είσοδος: 23-28 ευρώ

Ντόρα Μπακοπούλου και Michał Nesterowicz στο Μέγαρο

Στο πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο Πολωνός μαέστρος Μιχάλ Νασταρόβιτς δεσπόζει η επιβλητική Τρίτη Συμφωνία του Γάλλου Καμίγ Σεν-Σανς, ενώ η Ντόρα Μπακοπούλου θα θέσει την εγνωσμένη ευαισθησία και το πάντα εκλεκτό μουσικό της γούστο στην υπηρεσία του διάσημου πιανιστικού κοντσέρτου του Ραβέλ.

28/4, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:30, είσοδος: 15-50 ευρώ

Οι MOb στο Ρομάντσο

Synthesizers, effects, loops, drones και τονικές αποκλίσεις έχουν πρωταρχικό ρόλο στη δημιουργία του απαράμιλλου ηχητικού τοπίου του τρίο.

Η μουσική των MOb περιγράφεται ως σταυροδρόμι ανάμεσα σε electronic melodious jazz, kraut, filmic και exploratory post punk. Synthesizers, effects, loops, drones και τονικές αποκλίσεις έχουν πρωταρχικό ρόλο στη δημιουργία του απαράμιλλου ηχητικού τοπίου του τρίο.

3/5, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 21:30, είσοδος: 8 ευρώ (προπώληση), 10 (ταμείο)

ΠΑΡΤΙ

Πάρτι του περιοδικού «Βλάβη» στον κιν/φο Άστορ

Το πάρτι του πρώτου τεύχους της «Βλάβης» είναι γεγονός. Παρασκευή 28 Απρίλη, στον κινηματογράφο Άστορ με DJ sets από τους Ablaze Meursault, Tina Raindog, ksero psomi, Shameless Spit & Lisa Klez.

28/4, Άστορ, Σταδίου 28, 21:00