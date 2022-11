19 πολιτιστικές εκδηλώσεις για αυτή την εβδομάδα (24-30/11)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Love Solidarity Death (LSD)» των Callas στη Στέγη

Είκοσι χρόνια από την πρώτη τους εμφάνιση, οι Άρης και Λάκης Ιωνάς (The Callas) καταλαμβάνουν το -1 της Στέγης με μια παραισθησιογόνα έκθεση ποτισμένη από μεσογειακή ψυχεδέλεια. Επεισόδια μιας περιπέτειας που επιμένει στη ριζοσπαστική παιδαγωγική της αλληλεγγύης, στη σπάταλη εκδοχή της αγάπης, στη θραυσματική, μεταμορφωτική ψυχεδέλεια του θανάτου.

26/11-30/12, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση - Στέγη -1, Συγγρού 107, Τετ.-Κυρ., 18:00-23:00 (εκτός από 24/12), είσοδος ελεύθερη

«Απομόνωση» του Ben Fuog στο Solid Showroom

Η «Απομόνωση» είναι η τρίτη ατομική έκθεση ζωγραφικής του Αυστραλού Ben Fuog στην Αθήνα, στην οποία περιλαμβάνονται έργα στο χαρτί που γεννήθηκαν κατά το απρόβλεπτα μεγάλο διάστημα που πέρασε ο Ben μακριά από την Ελλάδα εξαιτίας της πανδημίας.

27-28/11, Solid Showroom, Ηλία Ηλιού 21, Νέος Κόσμος,18:00-22:00, είσοδος ελεύθερη

«Twilight Zone» της Lena Schmidt στην γκαλερί Σκουφά

Εμπνευσμένη από τις φυσικές καταστροφές που πλήττουν τον πλανήτη τα τελευταία χρόνια, η Schmidt ρίχνει ένα βλέμμα πάνω σε πράγματα και τοπία, ημικατεστραμμένα και ημιδημιουργημένα, κάνοντάς μας να αναρωτιόμαστε τι έγινε και τι μένει από τη συνύπαρξη ανθρώπινης και φυσικής δραστηριότητας.

18/11-10/12, γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Δευτ. & Τετ. 10:00-16:00, Τρ. & Πέμ. 10:00-21:00, Παρ. 10:00-20:00 & Σάβ. 10:30-15:30, είσοδος ελεύθερη

«Καθημερινά και Απρόοπτα» της Μαρίας Ραζή στην Περιτεχνών Καρτέρης

Η Μαρία Παπαχρήστου Ραζή μοιράζεται μαζί μας τη μοναδική ματιά της στον κόσμο στην τέταρτη ατομική της έκθεση στην γκαλερί Περιτεχνών Καρτέρης.

22/11-22/12, Περιτεχνών Καρτέρης, Ηροδότου 5, Κολωνάκι, Τρ., Πέμ., Παρ. 11:00-20:00, Τετ., Σάβ. 11:00-15:00, είσοδος ελεύθερη

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

13ο Ethnofest στον κιν/φο Άστορ

To 13ο Ethnofest - Διεθνές Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας επιστρέφει στην Αθήνα και από τις 28/11-4/12 διαδικτυακά σε όλη την Ελλάδα. Θα περιλαμβάνει παράλληλες εκδηλώσεις, σπουδαστικά τμήματα και σημαντικούς καλεσμένουςποπ κουλτούρα γενικά.

24-27/11, Άστορ, Σταδίου 28 (είσοδος από στοά Κοραή), είσοδος: 3-5 ευρώ

«Bergman Nites» στο Ανδόρα

Η Weirdwave φέρνει στη μεγάλη οθόνη της Ανδόρας δεκατρείς αξεπέραστες ταινίες του μεγάλου Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, χωρίς τον οποίο το σύγχρονο σινεμά θα ήταν τελείως διαφορετικό.

17/11-8/3, κινηματογράφος Ανδόρα, Σεβαστουπόλεως 117, είσοδος: 6 ευρώ

AthensCon στο Tae Kwon Do

Το απόλυτο συνέδριο για κόμικς, συλλεκτικά αντικείμενα, επιτραπέζια, cosplay, video games και την ποπ κουλτούρα γενικά ανοίγει ξανά τις πόρτες του στο στάδιο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2022. Περισσότεροι από 100 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες θα είναι εκεί για να εκθέσουν, να υπογράψουν και να συζητήσουν με αφορμή τη δουλειά τους.

26-27/11, Κλειστό Παλαιού Φαλήρου, λεωφ. Ποσειδώνος 860, Παλαιό Φάληρο, είσοδος: 8 ευρώ, 12 (διήμερο), 29 (οικογενειακό), 44 (διήμερο, οικογενειακό)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Red Axes στο Ωδείο Αθηνών

Η Eden παρουσιάζει την Κυριακή 27 Νοεμβρίου τους Red Axes, το ντουέτο από την dance σκηνή του Tελ Αβίβ στο Ωδείο Αθηνών. Ένας αξέχαστος μουσικός μαραθώνιος 7 ωρών, γεμάτος ενέργεια, με deep-discο, house και electro ήχους. Από τις 16:30, μαζί με τους Jay Jay και K.ATOU, lounge areas, installations από το ADAF και cocktail bar.

27/11, Ωδείο Αθηνών Νέα Σκηνή, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17-19, 16:30, είσοδος: 20-25 ευρώ

Ο William Basinski στον φιλολογικό σύλλογο «Παρνασσός»

Ο Αμερικανός ροκ σταρ του πειραματικού ήχου William Basinski, από τους πρωτοπόρους της ambient μουσικής, μια πραγματική αυθεντία του είδους, τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 θα είναι στον φιλολογικό σύλλογο «Παρνασσός» για μια σπάνια εμφάνιση.

28/11, Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, 20:00, είσοδος: 18-26 ευρώ

Η Λένα Πλάτωνος στο six d.o.g.s

Από τις μέρες του εμβληματικού «Σαμποτάζ» η Πλάτωνος έχει υπάρξει δημιουργός νέων ήχων αλλά και μιας μη ορθολογιστικής προσέγγισης στη μουσική, μιας άλλης αισθητικής, με ευδιάκριτο το στίγμα της στο παρόν. Επίκαιρη, σοφότερη και πιο συγκινητική από ποτέ, επιστρέφει στη σκηνή του six d.o.g.s παρέα με τους εκλεκτούς φίλους της.

28/11, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 14 ευρώ (προπώληση), 18 ευρώ (ταμείο)

Lydia Lunch & Marc Hurtado στο Temple

Η θρυλική darkwave καλλιτέχνιδα Lydia Lunch, με «βαριά» προϋπηρεσία στη νεοϋορκέζικη σκηνή που γέννησε μπάντες όπως οι Suicide, Swans, Sonic Youth κ.ά., επιστρέφει για μια περιοδεία μαζί με τον long time παρτενέρ της Marc Hurtad. Τη συναυλία ανοίγουν ο Tango Mangalore και ο Doric.

27/11, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, 20:30, είσοδος: 18 ευρώ

Qualia, The No Futures, Candy Loaded & Kάκτος στο An Club

Φωτ.: Τηλέμαχος Κουκλάκης

Παράδοξες ρυθμικές αμετρίες με μια μινιμαλιστική προσέγγιση εμπνευσμένη από punk rock και indie κινήματα, οι Qualia, The No Futures, οι Candy Loaded και οι Κάκτος κατεβαίνουν με όρεξη τα σκαλιά του An για να τα σαρώσουν όλα.

25/11, AN Club, Σολωμού 13, 20:00, είσοδος: 8 ευρώ

Οι GoGo Penguin στο Gagarin

Μετά τη συναυλία τους στο μουσείο της Ακρόπολης, οι Gogo Penguin επιστρέφουν στην Αθήνα και στη σκηνή του Gagarin για να μας ταξιδέψουν στα μαγικά ηχοτοπία τους.

25/11, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 21:30, είσοδος: 25 ευρώ (προπώληση), 30 (ταμείο)

Yuja Wang και Λεωνίδας Καβάκος στο Μέγαρο

Η Κινέζα πιανίστρια Yuja Wang και ο Έλληνας βιρτουόζος βιολιστής Λεωνίδας Καβάκος σε ένα ρεσιτάλ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τρεις σονάτες για βιολί και πιάνο.

30/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης), Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:30, είσοδος: 13-70 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Οι «Δούλες» του Ζαν Ζενέ στο θέατρο Αποθήκη

Το εμβληματικό έργο του Ζαν Ζενέ που τον οδήγησε στην παγκόσμια αναγνώριση παρουσιάζεται από την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου στο θέατρο Αποθήκη σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκεύα. Πρωταγωνιστούν: Αμαλία Καβάλη, Αγγελική Παπαθεμελή, Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου.

Από τις 24/11, Θέατρο Αποθήκη, Σαρρή 40, Ψυρρή, Τετ. 20:00, Πέμ.-Σάβ. 21:00 & Κυρ. 18:00, 14-18 ευρώ

Ο «Μισάνθρωπος» του Μολιέρου στο θέατρο Εμπορικόν

Με αφορμή τα 400 χρόνια από τη γέννηση του Μολιέρου, ο σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας καταπιάνεται με τη γνωστή κωμωδία-αίνιγμα Ο Μισάνθρωπος, βρίσκοντας τον απόλυτο ήρωά της στο πρόσωπο του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου. Σε ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας έχει θέση ο έρωτας;

Από 19/11, Θέατρο Εμπορικόν, Σαρρή 11, Ψυρρή, Τετ. 20:00, Πέμ.-Παρ. 21:00, Σάβ. 18:00 & 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 17-20 ευρώ

«Pomona» του Άλιστερ ΜακΝτάουαλ στο θέατρο Πόρτα

Tο σουρεαλιστικό θρίλερ του Άλιστερ ΜακΝτάουαλ με τη μυστηριώδη δομή, τον ελλειπτικό χαρακτήρα των σκηνών και τη δυστοπική, αινιγματική ατμόσφαιρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σε σκηνοθεσία των Θωμά Μοσχόπουλου και του αινιγματικού Ισλανδού Sigurdur F3.

Από 24/11, Θέατρο Πόρτα, Μεσογείων 59, Πέμ.-Σάβ. 21:00 & Κυρ. 19:00, 15-22 ευρώ

«Βρικόλακες» του Χένρικ Ίψεν στο Εθνικό Θέατρο

Ο Σταμάτης Φασουλής αναμετριέται ξανά με το έργο που αποτέλεσε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1979. Οι Βρικόλακες παραπέμπουν και συγγενεύουν με την αρχαία τραγωδία, κατέχοντας πλέον μια κορυφαία θέση στα αριστουργήματα της παγκόσμιας δραματουργίας.

11/11-29/1, Εθνικό Θέατρο Κτήριο Τσίλερ - Κεντρική Σκηνή, Αγίου Κωνσταντίνου 22, Τετ. & Κυρ. 19.00, Πέμ.-Σάβ. 20.30, 5-25 ευρώ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Αφιέρωμα στο Νέο Ισπανικό Ντοκιμαντέρ στο Exile Room

Τα Tolyatti Adrift και Magaluf Ghost Town εγκαινιάζουν τη νέα σεζόν του Exile Room. Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα είναι παρόντες η Laura Sisteró (Tolyatti Adrift) και ο διευθυντής φωτογραφίας και σκηνοθέτης Carlos Muñoz Gómez-Quintero για να παρουσιάσουν ένα εργαστήριο όπου η στατική φωτογραφία θα συναντήσει την κινηματογραφική.

24, 26, 27/11 & 8/12, Exile Room, Αθηνάς 12, Μοναστηράκι, είσοδος ελεύθερη