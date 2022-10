19 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (28/10-3/11/2022)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Max Cooper στο Ωδείο Αθηνών

Ο Max Cooper επιστρέφει στην Αθήνα για ένα live show, έναν μαραθώνιο πέντε ωρών, προκειμένου να παρουσιάσει όχι μόνο την τελευταία του κυκλοφορία «Unspoken Words» αλλά και αγαπημένα κομμάτια του παρελθόντος σε ένα clubby techno mix. Την παράσταση ανοίγει η Ιρανή DJ και μουσικός παραγωγός Nesa Azadikhah.

30/10, Ωδείο Αθηνών Νέα Σκηνή, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17-19, 16:30, είσοδος: 15-25 ευρώ

Οι Tindersticks στο Μέγαρο Μουσικής

Οι Tindersticks επιστρέφουν για να γιορτάσουν τριάντα χρόνια μουσικής πορείας μαζί με ορχήστρα εγχόρδων και προσκεκλημένους φίλους τους. Η συναυλία τους στο Μέγαρο, σε μια αίθουσα με εξαιρετική ακουστική, υπόσχεται μια εμπειρία απόλυτης μουσικής ευφορίας.

30-31/10, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη), Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 21:00, είσοδος: 30-45 ευρώ

Morphic Nights στο ARCH club

Strawberry Pills, ΦΩΝόΠΤΙΚΟΝ, Night Haze, Night in Athens και Eddie Dark συνθέτουν επί σκηνής τον δικό τους σκοτεινό αστικό μύθο με dark synth beats, σκοτεινά basslines, κοφτερές γραμμές από τα synths και sci-fi visuals.

28/10, ARCH club, Ελασιδών 6, 20:00, είσοδος: 15 ευρώ (προπώληση)

Οι Arab Strap στο Gagarin

Oι Arab Strap επιστρέφουν στη χώρα μας μετά από δεκαεπτά χρόνια. Oι Aidan Moffat και Malcolm Middleton θα βρεθούν στην Αθήνα την Κυριακή 30 Οκτωβρίου για μια μοναδική εμφάνιση στο Gagarin.

30/10, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:00, είσοδος: 26 ευρώ

Stylianos Ou/ Olla Via/ MIZI live στο six d.o.g.s

Μουσικοί της πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής της πόλης για μια βραδιά στο six d.o.g.s, όπου οι συχνότητες των αντικειμένων θα συναντήσουν τις ψηφιακές συχνότητες.

30/10, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 5 ευρώ

INFERNVM: Nico Moreno, WNDRLST, Parapher, Bromite στο Anodos Club

Ο Nico Moreno, ένα «τέρας» πίσω απ’ τα decks, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Μαζί του για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο WNDRLST, διάσημος «κατεδαφιστής» αιθουσών και άοκνος παραγωγός. Την παρέα συμπληρώνουν οι Έλληνες Parapher και Bromite.

29/10, Anodos Club, Πειραιώς 183, 23:30, είσοδος: 20 ευρώ

Unnatural Acts στο Temple

Οι Unnatural acts είναι ένα κόνσεπτ που περιγράφει τη μετάβαση της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής από το παρόν στο μέλλον. Το line up περιλαμβάνει τους Blackaut, Vercetti Technicolor, Bekha Mujri, Petros Spatharos, Alpha Sect, Re/Act και Δreamccore.

28/10, Temple, Ιάκχου 17 Γκάζι, 00:00, είσοδος: 8 ευρώ

Playground Theory & Emi Path live στο six d.o.g.s

Η dream pop cinematic μουσική των Playground Theory συναντιέται με τις ambient μελωδίες και την αέρινη φωνή της Emi Path στη σκηνή του six d.o.g.s.

29/10, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 8 ευρώ

Ο Λεωνίδας Μπαλάφας στον Σταυρό του Νότου

Ο Λεωνίδας Μπαλάφας παρουσιάζει τον νέο του δίσκο «Αβέρτα» στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου. Μπουζούκια, μπαγλαμάδες, κλαρίνα και κρουστά επί σκηνής αναβιώνουν το παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

31/10, Σταυρός του Νότου-Κεντρική Σκηνή, Φραντζή & Θαρύπου 35-37, 21:00, είσοδος: 10 ευρώ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μουσείο Μπενάκη

Ο Νίκος Μάνδυλας, η Βάνια Παπαδημητρίου και η Πόπη Μαλαπάνη τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου παρουσιάζουν το δεύτερο Τρίο του Σούμπερτ, ένα από τα τελευταία και ωριμότερα έργα του συνθέτη, στο Μουσείο Μπενάκη.

31/10, Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης, Αγ. Ασωμάτων 22 & Διπύλου 12, 20:30, είσοδος: 9 ευρώ

50 Cent - Κωνσταντίνος Αργυρός στο ΟΑΚΑ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο 50 Cent συναντιούνται σε μια μεγάλη συναυλία για τα 40 χρόνια του εμβληματικού γηπέδου ΟΑΚΑ. Το πρόγραμμα ανοίγουν οι Josephine, FY και Kings. Special guests οι Light και Rack. Παρουσιάζει ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.

29/10, ΟΑΚΑ «Σπύρος Λούης», Κηφισίας 37, Μαρούσι, 16:30, είσοδος: 20-250 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

CINEMA ALIVE PRESENTS: HORROR THINGS 2022

Το πρώτο διαδραστικό σινεμά της Ελλάδας επιστρέφει μετά από έναν χρόνο στο καθιερωμένο του ραντεβού, όπως κάθε Halloween, για να ξυπνήσει σκοτεινούς φόβους σε ένα drive-in horror theme event. Περισσότεροι από σαράντα ηθοποιοί και ανιματέρ, πολύ σκοτάδι και ειδικά εφέ θα φροντίσουν να σας κρατήσουν ξύπνιους για πολλές νύχτες. Η είσοδος απαγορεύεται σε εγκυμονούσες και άτομα με καρδιακά προβλήματα ή επιληψία.

21-30/10, Lunar Space-Open Air, Σπύρου Πολυκράτη 6, 20:00, είσοδος: από 15 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

«Ψηλά απ’ τη γέφυρα» του Άρθουρ Μίλερ στο Θέατρο Βεάκη

Ο Γιώργος Νανούρης σκηνοθετεί το έργο του Άρθουρ Μίλερ, Ψηλά απ’ τη Γέφυρα, στο θέατρο Βεάκη. Ο Ιταλοαμερικανός λιμενεργάτης Έντι Καρμπόνε, ποθώντας την ανιψιά της γυναίκας του, καταδίδει τον παράνομο μετανάστη που πάει να την παντρευτεί. Παίζουν οι Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Ιωάννα Παππά, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Δημήτρης Καπετανάκος, Μιχάλης Πανάδης και Ευγενία Ξυγκόρου.

28/10-30/11, Θέατρο Βεάκη, Στουρνάρη 32, Τετ. & Κυρ. 19:00, Πέμ. 20:00, Παρ. 21:00, Σάβ. 18:00 & 21:00, είσοδος: 15-25 ευρώ

Η «Αφροδίτη» του Παύλου Μάτεσι στο Bios

Η Αφροδίτη, εργάτρια, μητέρα δύο γιων, εγκαταλελειμμένη από τον σύζυγό της, ερωμένη του αφεντικού της, ζώντας σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο συνεχούς καταπίεσης και ευτελισμού, ασφυκτιά. Σε σκηνοθεσία Κατερίνας Κλειτσιώτη και Σοφίας Κορώνη. Ακατάλληλη για ανηλίκους.

29/10-27/11, Bios Basement, Πειραιώς 84, Πέμ.-Σάβ. 21:15 & Κυρ. 19:00, είσοδος: 12-15 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

EX film after screening party στο ΡΟΜΑΝΤΣΟ

Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Γιώργου Μαρκάκη κάνει πρεμιέρα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσία των συντελεστών της ταινίας, ενώ ακολουθεί after screening party στο Ρομάντσο. Η underground club βερολινέζικη κουλτούρα στις τουαλέτες των ναών της dance μουσικής. Στα decks οι DJs και πρωταγωνιστές της ταινίας DJ M+1 και DJ Deepneue. Mαζί τους η Κ.atou.

2/11, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3, 23:30, είσοδος ελεύθερη

«A Spooktacular Halloween Night! #9» στο six d.o.g.s

Δέκα χρόνια μετά το πρώτο Halloween party, η Αβραμιώτου αναμένεται να ξαναγεμίσει με αιματοβαμμένες φάτσες. Τα τρία χρόνια της πανδημίας επέτειναν μόνο την αναμονή. Mουσική από τους: Chraja, Nalyssa Green, Kostakis, καλλιτεχνική διέυθυνση από το Queer Archive.

31/10, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 5 ευρώ

Halloween Special με τη Μελίτα Σκαμπώ στο Ρομάντσο

Η drag queen Μελίτα Σκαμπώ σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό one woman show. Βιντεοπροβολές, ειδικά εφέ και ευφάνταστες μουσικές επιλογές υπόσχονται μια κινηματογραφική εμπειρία λουσμένη στο αίμα και στο γέλιο.

29/10, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3, 21:00, είσοδος: 10 ευρώ

K-Pop Fantasy Night «Halloween Special» στο Death Disco

Το Halloween πάρτι του Death Disco. K-Pop και K-hip-hop μέχρι τα ξημερώματα.

31/10, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24 Ψυρρή, 23:00, είσοδος: 8 ευρώ (προπώληση), 10 (ταμείο)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Kintsugi ή Μαζεί. Η Σπασμένη Λέξη» στο Καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Η εικαστικός Έλλη Γρίβα επιμελείται έργα ειδικής ομάδας παιδιών και ενηλίκων, εμπνευσμένα από τη φιλοσοφία του kintsugi, της ιαπωνικής τέχνης της επιδιόρθωσης των σπασμένων κεραμικών με ρητίνη και χρυσό. Θραύση, επισκευή και τελικά μεταμόρφωση.

25/10-25/11, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Τοσίτσα 1 (είσοδος από Πατησίων 44), Δευτ.-Σάβ. 8:00-19:00 & Τρ. 13:00-19:00, είσοδος ελεύθερη