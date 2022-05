18 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (20-26/5/2022)

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Piano in the Shower» των NODA & THE PAPPAS live στο Ρομάντσο

Ο Αθηναίος Noda Pappa και η νέα του πενταμελής μπάντα θα παρουσιάσουν στο πρώτο καλοκαιρινό event στην ταράτσα του Ρομάντσο τα catchy ποπ κομμάτια του «Piano in the Shower». Ο νέος δίσκος του καλλιτέχνη, σε παραγωγή του Σέργιου Βουδρή, έχει επιρροές από Beach Boys, ’70s glam, ’80s κιθαριστική pop και soft rock και είναι «ιδιαιτέρως στενάχωρος και προσωπικός», όπως αναφέρει ο ίδιος. Το event θα ανοίξει ο Αμερικανός πολυοργανίστας Jae Tyler, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το μεταμοντέρνο party pop - glam υβρίδιό του.

20/5, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, είσοδος: 8-10 ευρώ

IMMUNE - Παρουσίαση δίσκου «Prometheus» στο ΟΑΚΑ

Φωτ.: Freddie F./LIFO

Ο IMMUNE έρχεται για μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία την Παρασκευή 20 Μαΐου, παρουσιάζοντας τον πρώτο του δίσκο «Prometheus» στο ΟΑΚΑ. Το πρώτο άλμπουμ του έγινε γρήγορα «χρυσό», καθώς ο εκπρόσωπος του αθηναϊκού rap ήχου από το 2020 κατάφερε να ξεχωρίσει και να εδραιωθεί στην εγχώρια hip-hop σκηνή, κερδίζοντας το κοινό του με την ενέργεια και τον στίχο του. Το live θα ανοίξουν οι Razza di Piazza και o NEKA, ενώ στα decks θα είναι ο DJ Grandbois. Special guest εμφανίσεις επίσης από Rack, Άσαρκο, 12ο Πίθηκο, Bloody Hawk, Dani Gambino, Ricta και Start.

20/05, ΟΑΚΑ, είσοδος: 12-25 ευρώ

Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών στο Μουσείο Μπενάκη

Κλείνει ο κύκλος των συμφωνικών συναυλιών στο Μουσείο Μπενάκη με την τέταρτη και τελευταία συναυλία της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών, υπό τη μουσική διεύθυνση του διεθνούς φήμης μαέστρου Μιχάλη Οικονόμου. Στο πρόγραμμα της συναυλίας θα παρουσιαστούν έργα όπως Το λικέρ του Ντον Τζοβάνι του Τάσου Ρωσόπουλου, Κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα και Συμφωνία αρ. 41 του Μότσαρτ. Στην τελευταία αυτή παράσταση αναλαμβάνει χρέη σολίστ ο Κωνσταντίνος Δεστούνης στο πιάνο.

22/05, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, είσοδος: 10-15 ευρώ

Η Μαρία Παπαγεωργίου στα Πανοραμικά Σκαλιά του ΚΠΙΣΝ

Αυτή την Κυριακή τα Music Escapades του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποδέχονται τη Μαρία Παπαγεωργίου για μια ζωντανή συναυλία στα Πανοραμικά Σκαλιά. Η τραγουδοποιός θα ερμηνεύσει δικά της κομμάτια, καινούργιες κυκλοφορίες νέων καλλιτεχνών, αλλά και σημαντικά έργα από την έντεχνη και την παραδοσιακή μουσική.

22/05, Πανοραμικά Σκαλιά, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, είσοδος ελεύθερη

Τα «Τέσσερα Μαύρα Κουστούμια» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Δώδεκα χρόνια μετά την ταινία Τα τέσσερα μαύρα κουστούμια, ο Ρένος Χαραλαμπίδης σκηνοθετεί ξανά και συνθέτει ένα μουσικό happening που συστήνει με έναν διαφορετικό τρόπο την κινηματογραφική μαύρη κωμωδία του, αυτήν τη φορά από τη σκοπιά της ωριμότητας που φέρνει ο χρόνος. Στο μουσικό αυτό happening θα συμμετέχουν, όπως και στην ταινία, ο Δημήτρης Πουλικάκος και ο Άλκης Παναγιωτίδης, ενώ τη μουσική επένδυση αναλαμβάνουν ο τενόρος Γιάννης Χριστόπουλος, ο Στέφανος Φλώτσιος στην κιθάρα, η Άρτεμις Βαβάτσικα στο ακορντεόν, ο Θάνος Μαργέτης στο πιάνο και ο Κώστας Σερεμέτης στα κρουστά. Η μουσική βραδιά θα φιλοξενηθεί για μία μόνο παράσταση στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

20/05, Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, είσοδος: 8-18 ευρώ

Η Μαρίνα Σπανού στο Anodos Live Stage

Η Μαρίνα Σπανού εμφανίζεται στην Άνοδο το Σάββατο 21 Μαΐου για μία ζωντανή εμφάνιση που καλεί το κοινό της να συναντηθεί ξανά, να ερωτευτεί και να ξενυχτήσει στην Αθήνα. Στο live θα ακουστούν κομμάτια από τον πρώτο δίσκο της με τίτλο «Κι αν ποτέ μαραθεί», καθώς και το καινούργιο της single «Γιασεμί» που κυκλοφόρησε τον Μάιο, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια της μουσικής βραδιάς έχει αναλάβει ο Χρήστος Σπανός.

22/05, Άνοδος Live Stage, Πειραιώς 183 και Πάλλαντος 38, είσοδος: 12-14 ευρώ

«Women in Jazz»: live στην Τεχνόπολη

Τάνια Γιαννούλη. Φωτ.: Σάββας Λαζαρίδης

Αυτήν τη Δευτέρα στην Τεχνόπολη ξεκινά το Athens Jazz Festival, όπως πάντα, με μια παράσταση αφιερωμένη στην ελληνική jazz. Πρόκειται για τον μακροβιότερο μουσικό θεσμό της Αθήνας και φέτος είναι αφιερωμένος στη γυναίκα. Με θέμα του το «Women in Jazz», στοχεύει να αναδείξει τη γυναικεία φωνή στον χώρο της μουσικής. Τις παραστάσεις που θα διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή θα ανοίξει η Χριστίνα Ψυχά από το Αιγαίο, μια ιδιαίτερα ικανή τραγουδίστρια με ευρείες μουσικές σπουδές. Στη συνέχεια αναλαμβάνει τη σκυτάλη η Lia Hide, Αθηναία μουσικός της dark progressive pop / jazz μουσικής. Headliner του event θα είναι η Τάνια Γιαννούλη, καλλιτέχνιδα με σημαντικότατη διεθνή παρουσία, πιανίστα, συνθέτρια και bandleader.

23/5-29/5, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, είσοδος ελεύθερη

Wishbone Ash, μέλη της original μπάντας του Gary Moore και ο Billy Merziotis

Rock-jazz αναγέννηση θα γίνει αυτό το Σάββατο στο Gagarin από τη Rockin’ The Blues Events. Ο ιδρυτής και τραγουδιστής του classic rock συγκροτήματος Wishbone Ash, Martin Turner, θα εκτελέσει το φημισμένο άλμπουμ του «ARGUS» γιορτάζοντας την 50ή του επέτειο. Στη συνέχεια, μέλη της original μπάντας του Gary Moore θα αναλάβουν τη σκυτάλη, εκτελώντας κλασικά blues/rock κομμάτια του παγκοσμίους φήμης μουσικού, όπως το «Still got the blues», το «Empty Rooms» και το «Parisienne Walkways». Ο keyboardist Vic Martin, ο ντράμερ Graham Walker και o μπασίστας Pete Rees, που έχουν συνεργαστεί προσωπικά με τον ίδιο τον Gary Moore, θα συνοδεύσουν αυτήν τη φορά τη φωνή του Έλληνα Billy Merziotis που είναι κατά τους ίδιους «ό,τι πιο κοντινό και αυθεντικό σε ήχο, φωνή και ψυχή στον Gary Moore μπορεί να ακούσει κάποιος». Τα backing vocals θα αναλάβει η πεπειραμένη τραγουδίστρια και δασκάλα φωνητικής Irene Movia.

21/5, Gagarin 205, Λιοσίων 205, είσοδος: 22,50 ευρώ

Οι Sad Lovers and Giants ξανά στο An Club

Η βρετανική μπάντα Sad Lovers and Giants, τρία χρόνια μετά την τελευταία της sold-out εμφάνιση στα Εξάρχεια, επιστρέφει στην Αθήνα για να γιορτάσει τα 40κοστά γενέθλια του άλμπουμ της «Epic Garden Music». Με post-punk ρυθμούς, ατμοσφαιρικά keyboards και ψυχεδέλεια, θα κάνει δύο ζωντανές εμφανίσεις, την Παρασκευή και το Σάββατο, στο An club, στις οποίες θα παίξει το άλμπουμ αλλά και επιλεγμένα κομμάτια από όλη την καριέρα της.

20/5-21/5, An Club, Σολωμού 13, είσοδος: 22-27 ευρώ

Piano Masters: Mitsuko Uchida στο Μέγαρο

Φωτ.: Geoffroy Schied

Η διάσημη γιαπωνέζα πιανίστα Μιτσούκο Ουτσίντα έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τις συναρπαστικές ερμηνείες της στα έργα των μεγάλων κλασικών, αλλά με την ίδια άνεση κινείται και σε περιοχές του ρεπερτορίου του 20ού αιώνα. Το παίξιμό της ξεχωρίζει για την ευαισθησία, την ανόθευτη πνευματικότητα και την προσήλωση στην απέριττη νοηματοδότηση κάθε μουσικής χειρονομίας. Το πρόγραμμα του ρεσιτάλ της στο Μέγαρο αντικατοπτρίζει ιδανικά τα ενδιαφέροντα, αλλά και ορισμένους από τους σταθερούς καλλιτεχνικούς της στόχους: τη διαύγεια στην κλασική φόρμα (Μότσαρτ), την παθιασμένη εκφραστικότητα (Σούμαν) και τον διαρκή πειραματισμό με τον πυρήνα και την ουσία του ήχου (Κούρταγκ). Στο πρόγραμμά της θα ακουστούν τα έργα: György Kurtág: Play with Infinity (Παιχνίδι με το άπειρο) από τη συλλογή Játékok (Παιχνίδια), τόμ. 3, Φαντασία σε ντο ελάσσονα, K. 475 του Wolfgang Amadeus Mozart, György Kurtág: Hommage à Schubert (Αφιέρωμα στον Σούμπερτ), Játékok, τόμ. 3, Antiphony in F-Sharp (Αντιφωνία σε φα δίεση), Játékok, τόμ. 2, Capriccioso-luminoso, Játékok, τόμ. 5, Dirge 2 (Mοιρολόι), Játékok, τόμ. 3, Fugitive Τhoughts about the Alberti Βass (Φευγαλέες σκέψεις για τα βάσιμα του Αλμπέρτι), Játékok, τόμ. 7, Wolfgang Amadeus Mozart: Σονάτα για πιάνο σε σι ύφεση μείζονα, K. 570, György Kurtág: …couple égyptien en route vers l’inconnu…, (Ζευγάρι Αιγυπτίων στο δρόμο για το άγνωστο) και συγκεκριμένα το πρώτο κομμάτι (Aρ. 1 «Στον Μεναχέμ Πρέσλερ») και Robert Schumann: Davidsbündlertänze (Χοροί των οπαδών του Δαβίδ), έργο 6.

24/5, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα: Χρήστος Λαμπράκης, εισιτήρια από 11-60 ευρώ.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Brice Marden και Ελληνική Αρχαιότητα» από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Το Μέγαρο Σταθάτου θα φιλοξενήσει από τις 20/5 μέχρι τις 29/8 την έκθεση με τίτλο «Brice Marden και Ελληνική Αρχαιότητα». Στην έκθεση που διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σε συνεργασία με τον επιμελητή και εικαστικό Δημήτριο Αντωνίτση, ο Αμερικανός καλλιτέχνης Brice Marden συνδιαλέγεται με επιλεγμένες αρχαιότητες από τις μόνιμες συλλογές του μουσείου πάνω σε θέματα μεταφυσικότητας της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς.

20/05-29/08, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Βασιλίσσης Σοφίας & Ηροδότου 1, είσοδος: 8 ευρώ

Φωτογραφική Έκθεση του Σπύρου Κοτζάμπαση

Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία φιλοξενεί τη νέα ατομική φωτογραφική έκθεση του Σπύρου Κοτζάμπαση με τίτλο «Ανθέων Άνθημα». Το φωτογραφικό αφιέρωμα του Κοτζάμπαση μελετά τα χρώματα και τα σχήματα των διαφορετικών ειδών λουλουδιών που μοιάζουν να αντανακλούν ανθρώπινες συμπεριφορές και ιδιότητες. Κάθε λουλούδι συμβολίζει τη ζωή, την αιώνια διαδικασία της δημιουργίας , της φθοράς, της αναγέννησης που μόνο η φύση μπορεί να δημιουργήσει.

14-20/05, Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, Πόντου 12, είσοδος ελεύθερη

Γιάννης Βαρελάς «Marlows' Dreams»

Jannis Varelas x art rug projects by Soutzoglou, Hopscotch (detail), 2022, hand knotted carpet, Courtesy The Breeder Athens

Η γκαλερί The Breeeder παρουσιάζει την έκθεση του Γιάννη Βαρελά «Marlows' Dreams». Ο τίτλος αποτελεί μια αναφορά στο βιβλίο του Joseph Conrad Heart of Darkness. Ο Βαρελάς δημιουργεί ένα καινούριο σώμα δουλειάς, όπου χρησιμοποιεί υλικά και τεχνικές όπως το μέταλλο και την υφαντουργία και επαναφέρει γνώριμες για τη δουλειά του πρακτικές, όπως το σχέδιο. Ο Γιάννης Βαρελάς εξετάζει τις έννοιες του αντικατοπτρισμού, της ψυχικής αντανάκλασης και του ψυχολογικού τοπίου. Τα έργα στο σύνολό τους είναι μια προσπάθεια διερεύνησης της ανθρώπινης εσωτερικής τοπογραφίας, αλλά και της διάστασης της ενόρασης. Στην έκθεση παρουσιάζονται μπρούτζινα γλυπτά, έργα σε χαρτί και χειροποίητα χαλιά τα οποία επαναπροσδιορίζουν την υπόσταση της φιγούρας στο έργο του Βαρελά, μέσω της υλικότητας και της μεταφοράς της στον φυσικό χώρο. Τα έργα σε χαρτί αποτυπώνουν ιδιόμορφα μυστικά τοπία που αποτελούνται από μια εξωτική χλωρίδα μέσα από την οποία αναδύονται αιωρούμενοι διάφοροι χαρακτήρες. Πιο συγκεκριμένα, τα σχέδια αυτά είναι μια απόπειρα σύνδεσης του πραγματικού και του εσωτερικού κόσμου.

The Breeder, Ιάσoνος 45, www.thebreedersystem.com, 26/5-9/6, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. 11:00-17:00

ΧΟΡΟΣ

Tρίπτυχο χορού «3 Rooms» στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Η καλλιτεχνική περίοδος 2021/22 για το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ολοκληρώνεται με το τρίπτυχο 3 Rooms. Με τη συγκεκριμένη παραγωγή παρουσιάζονται τρεις χορογραφίες σύγχρονου χορού από τον διευθυντή του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Κωνσταντίνο Ρήγο, τον κορυφαίο Τσέχο χορογράφο Γίρζι Κίλιαν και τον διεθνώς αναγνωρισμένο Ισραηλινό χορογράφο Οχάντ Ναχαρίν. Η τρίπτυχη χορογραφική παραγωγή θα περιλαμβάνει τη νέα χορογραφία του Κ. Ρήγου, To ισοκράτημα ενός παιδιού, σε μουσική του καλλιτεχνικού διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη, τη χορογραφία του Γίρζι Κίλιαν Petite mort, σε μουσική του Μότσαρτ, και τη χορογραφία Minus 16 από τον Οχάντ Ναχαρίν, με μουσικές από τον Ντιν Μάρτιν, το μάμπο, την τέκνο έως και την παραδοσιακή ισραηλινή μουσική.

18-22/05, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, Εθνική Λυρική Σκηνή, είσοδος 10-70 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

«Ιερός φόβος» της Νάντιας Παπαθεοδώρου στο Bios

Στην αλληγορία του σπηλαίου ο Πλάτωνας βάζει τον Σωκράτη να περιγράφει ένα σύνολο ατόμων που ζουν όλη τους τη ζωή αλυσοδεμένοι μέσα σε μια σπηλιά. Αναρωτιέται, αν μπορέσει ο άνθρωπος να δραπετεύσει από τη σκλαβιά του και δει για πρώτη φορά την πραγματικότητα, που είναι για αυτόν ένα μέρος πρωτόγνωρο, αυτό που θα ανακαλύψει θα του είναι ακατανόητο; Η περφόρμανς Ιερός φόβος συνδιαλέγεται με ερωτήματα που αφορούν στην εμπειρία της προσωπικής απομόνωσης του σύγχρονου εαυτού. Πόσο πραγματικές είναι οι σπηλιές φόβου που μέσα τους κατοικούμε; Αν θεωρητικά αναρωτηθούμε, όπως ο Πλάτωνας, τον απεγκλωβισμό μας, πόσο ακατανόητη θα ήταν μια καινούργια πραγματικότητα; Η δημιουργία αυτής της παράστασης συνέβη μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, τους ψαλμούς, τον αυτοσχέδιο λόγο, τον θρήνο, την παρατήρηση και τη σωματικότητα της φωνής.

11/5-25/5, Bios. Πειραιώς 84, Πειραιώς 84, είσοδος: 10 ευρώ

«Γιαγιάδες» στο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη

Φωτ.: Χρήστος Κεκές

Το Πολιτιστικό μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιαγιάδες - Ένωση Ηθοποιών, Σκηνοθετών και Φίλων Θεάτρου Αττικής παρουσιάζει την παράσταση Γιαγιάδες. Γιαγιάδες κάθε ηλικίας, γεννημένες από το 1904 μέχρι και σήμερα, παγιδευμένες στον ιστό ενός άντρα 118 ετών, προσπαθούν να μιλήσουν, να ζήσουν, να επιβιώσουν σε μια κοινωνία ασφυκτική και απειλητική, που όσο και αν μακιγιάρεται, διατηρεί τις ίδιες αρχές και νοοτροπίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιαγιάδες κάθε φύλου και ηλικίας προτάσσουν την αλληλεγγύη απέναντι στη βία, με μόνο στόχο να ακουστούν όλες οι φωνές, να φροντιστούν όλα τα τραύματα. Δεκαοχτώ νέοι ηθοποιοί, ξεκινώντας από ένα εργαστήρι σωματικής έκφρασης και δουλεύοντας με τεχνικές του επινοημένου θεάτρου, μιλούν για μια κοινωνία που παρατηρεί τα γεγονότα σαν να πρόκειται για ταινία και όχι την καθημερινότητα που τους απειλεί όλους.

13/5-29/5, Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη, Προφήτου Δανιήλ 3, είσοδος: 12-15 ευρώ

«Μαρίκα Νίνου - Σαν άστρο» στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν

Μια θεατρική παράσταση με ζωντανά ρεμπέτικα τραγούδια αλλά και χορό-ακροβασία, που ξετυλίγει το νήμα της σύντομης και πολυτάραχης ζωής της ακροβάτισσας που έγινε μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια: της Μαρίκας Νίνου. Η δραματουργία ζωντανεύει μια εποχή μέσα από πρωτότυπα κείμενα αλλά και αυθεντικές γραπτές ή προφορικές μαρτυρίες, συνεντεύξεις, επιστολές της ίδιας της Μαρίκας, των οικείων της, των συνεργατών της αλλά και προσφύγων από τη Σμύρνη, γνωστών και λιγότερο γνωστών καλλιτεχνών, συναδέλφων, φίλων και «εχθρών» της Μαρίκας Νίνου και όλου εκείνου του κόσμου που σήμερα αποκαλείται ρεμπέτικο.

11/2-24/5, Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, Φρυνίχου 14, είσοδος: 14-18 ευρώ

ΣΙΝΕΜΑ

«Κλέφτης ή η Πραγματικότητα» της Αντουανέττας Αγγελίδη

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Αντιγόνες: Σώματα της αντίστασης στον σύγχρονο κόσμο» [ANTISOMATA], θα προβληθεί η μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας Κλέφτης ή η Πραγματικότητα (2001) της Αντουανέττας Αγγελίδη. Μετά την προβολή, η σκηνοθέτρια μαζί με τη συν-σεναριογράφο της ταινίας Ρέα Βαλντέν θα συνομιλήσουν με δύο μέλη του ερευνητικού προγράμματος, την Αθηνά Αθανασίου και την Άλκηστη Ευθυμίου, πάνω σε θέματα που αφορούν τη μνήμη, τη θνητότητα, την τελετουργία, αλλά και τον ίδιο τον μύθο της Αντιγόνης.

20/5, Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδός 48