Αυτά δεν χάνονται με τίποτα (7-13/6)

ΧΟΡΟΣ

4 + ΕΝΑ

Μετά το Loom, η Κυριακή Νασιούλα μας μεταφέρει στον κόσμο του 4 + ΕΝΑ. Συνεχίζοντας τη διεπιστημονική της έρευνα, σε συνεργασία με τη δρα Μαρία Καρόγλου και με καλλιτεχνικό συνεργάτη τον Αργύρη Αγγελή, αυτήν τη φορά μάς συστήνει ένα εργαστήριο σωμάτων, μια συνάρτηση χορού και επιστήμης, όπου τα στοιχεία της φύσης καταλαμβάνουν τη σκηνή.

7-8/6, 21:00, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου, πλησίον πλατείας Κοραή, Πειραιάς, είσοδος: 10-18 ευρώ

The Verso

Φωτ.: Αναστασία Βαλσαμάκη

Τέσσερις χορευτές και χορεύτριες εκθέτουν την πλάτη τους στο κοινό, δημιουργώντας έτσι μια σειρά από ατμοσφαιρικές εικόνες που εναλλάσσονται μεταξύ κινούμενων και στατικών τοπίων. Η απουσία βλεμματικής επαφής και η αίσθηση εσφαλμένης τοποθέτησης των σωμάτων συνθέτουν μια πρωτόγνωρη δραματουργική σύμβαση, όπου θεατά και αθέατα στοιχεία προτείνουν κάθε φορά νέες παραστατικές αφηγήσεις.

7/6, 21:00, Πειραιώς 260, Ταύρος, είσοδος: 5-30 ευρώ

C la vie

Φωτ.: Sophie Deiss

Το νέο έργο του χορογράφου Serge Aimé Coulibaly με τίτλο C la vie θα παρουσιάσει η ομάδα του Faso Dance Théâtre. Με όχημα την πλούσια παράδοση της αφρικανικής κουλτούρας δημιουργεί μια σύγχρονη τελετή μύησης και μας καλεί να πάρουμε μέρος στο γκρέμισμα του παλιού κόσμου. Σ’ αυτή την τελετουργική γιορτή δεν υπάρχουν δοκιμασίες που ο ήρωας πρέπει να φέρει σε πέρας αλλά μία και μόνη πρόκληση: πώς να συνυπάρξουμε.

12-13/6, 21:00, Πειραιώς 260, Ταύρος, είσοδος: 5-30 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Οι τρεις αδελφές

Φωτ.: Karol Jarek

Το αριστούργημα του μεγάλου Ρώσου δραματουργού ανεβαίνει σε μετάφραση του Αλέξανδρου Ίσαρη και του Γιώργου Δεπάστα, σκηνοθεσία-διδασκαλία του Θοδωρή Αμπαζή και φωτισμούς του Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη. Τη δραματουργία, τη σκηνογραφία, τη μουσική επιμέλεια και την πρωτότυπη μουσική της παράστασης υπογράφουν οι τελειόφοιτοι της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών.

7/6, 21:00, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ.Σοφίας & Κόκκαλη 1, είσοδος: 10-15 ευρώ

J.M. Coetzee: Ελίζαμπεθ Κοστέλο. Επτά μαθήματα και πέντε παραβολές

Φωτ.: Magda Hueckel

Μπορεί η τέχνη να σώσει τον κόσμο; Ή μήπως η επιθυμία των καλλιτεχνών να μιλήσουν «μέσα από την τέχνη» και να αφήσουν το στίγμα τους είναι απλώς ουτοπική; Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει η Ελίζαμπεθ Κοστέλο, ηρωίδα του Νοτιοαφρικανού νομπελίστα Τζ.Μ. Κουτσί, στον δημιουργό της. Η Κοστέλο φαίνεται να στοιχειώνει το θέατρο του Βαρλικόφσκι. Έχει ήδη εμφανιστεί σε πέντε παραστάσεις του μέχρι στιγμής, άλλοτε αυτοπροσώπως και άλλοτε ως αναφορά, αλλά είναι η πρώτη φορά που της αφιερώνει ένα ολόκληρο έργο και την καθιστά κεντρικό πρόσωπο της νέας του παράστασης.

7/6, 19:00, Πειραιώς 260, Ταύρος, είσοδος: 5-40 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

Τόσκα

Φωτ.: Βασίλης Μακρής

Η Εθνική Λυρική Σκηνή ανοίγει το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού με μία από τις δημοφιλέστερες όπερες του ρεπερτορίου σε μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, σκηνοθεσία, σκηνικά και κοστούμια Ούγκο ντε Άνα και αναβίωση σκηνοθεσίας Κατερίνας Πετσατώδη. Για τη φετινή αναβίωση της Τόσκα το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει και να ακούσει στον ομώνυμο ρόλο τις διεθνώς καταξιωμένες υψιφώνους Γεβγκένια Μουραβιέβα και Τσέλια Κοστέα.

11/6, 21:00, Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα, είσοδος: 15-100 ευρώ

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Coldplay

To tour έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές από κοινό και κριτικούς.

Ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της γενιάς τους, οι Coldplay, από την πρώτη μέρα του Music Of The Spheres World Tour τον Μάρτιο του 2022 έχουν πουλήσει περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια εισιτήρια – ο μεγαλύτερος αριθμός εισιτηρίων που έχει πουληθεί για οποιαδήποτε περιοδεία τα τελευταία δύο χρόνια. To tour έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές από κοινό και κριτικούς και έχει αποσπάσει τις διακρίσεις Favorite Touring Artist στα AMAs 2022 και Tour of The Year στα iHeartRadio Awards 2023.

8-9/6, 21:00, ΟΑΚΑ, Κηφισίας 37, Αθήνα. Είναι sold-out, αλλά ποτέ δεν ξέρεις

The Offspring

Μία από τις πιο επιτυχημένες punk rock μπάντες όλων των εποχών έρχεται στην Πλατεία Νερού.

To Release Athens 2024 υποδέχεται τους The Offspring, μία από τις πιο επιτυχημένες punk rock μπάντες όλων των εποχών. Με απήχηση σε ολόκληρο το φάσμα των φίλων της rock‘n’roll μουσικής, επιστρέφουν μετά από 15 χρόνια στην Αθήνα για την πιο δυναμική βραδιά του φετινού καλοκαιριού. Μαζί τους οι Subways, Danko Jones και Overjoyed.

9/6, 19:00, πλατεία Νερού, λεωφ. Ποσειδώνος 2616, Καλλιθέα, είσοδος: 60 ευρώ

Subset Festival

H Laurel Halo. Φωτ.: Norrel Blair

Ένα φεστιβάλ μέσα στο φεστιβάλ για τη μουσική του τώρα. Σε συμπαραγωγή με το Ωδείο Αθηνών, σε πέντε μέρες, μέσα από ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, θα δούμε μεγάλα ονόματα της νέας μουσικής από το εξωτερικό όπως αυτά των Ben Frost, Laurel Halo, Raed Yassin, Klara Lewis και Nik Coοk Void, «πράγματα που δεν ξέρατε ότι συμβαίνουν στην Ελλάδα» και ένα tribute στον Ryūichi Sakamoto.

10-14/6, 20:30, Ωδείο Αθηνών, Βασ. Γεωργίου B 17-19, είσοδος:5-12 ευρώ

Summer Love Festival: 20 Χρόνια Trashformers

Οι Trashformers γιορτάζουν τα είκοσι χρόνια διαγαλαξιακής διασκέδασης με ένα μεγαλειώδες εορταστικό τρίωρο show με αγαπημένους καλλιτέχνες από τα ’80s, τα ’90s και τα ’00s που σημάδεψαν με τα τραγούδια τους τις πιο όμορφες αναμνήσεις μας. Η ομάδα που ξεκίνησε την αναβίωση των ’90s και έγινε γνωστή για τα απίστευτα show-parties θα παρουσιάσει το απόσταγμα όλων των εμπειριών αυτού του μαγικού μουσικού ταξιδιού σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα.

12/6, 19:00, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι, είσοδος: 12 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Wow Pow! Bam! Κόμικ και ζωγραφική - Μια συνάντηση στα τέλη του 20ού αιώνα

RaymondPettibon_No Title (I spent ayll…), 2017_Six color lithograph_61 x 48,3 cm_Edition 2 of 5_Private Collection

Η γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζει μια πρωτοποριακή έκθεση που διερευνά τη διαρκή επιρροή των κόμικς πάνω στο σώμα της σύγχρονης ζωγραφικής. Βασισμένη σε ιδέα του εικαστικού και δημιουργού κόμικ Σπύρου Βερύκιου και σε συνεπιμέλεια με τον ιστορικό τέχνης Θανάση Μουτσόπουλο, η έκθεση στοχεύει στην ανάδειξη των τρόπων με τους οποίους οι σύγχρονοι εικαστικοί αντλούν έμπνευση από τις οπτικές και τις αφηγηματικές συμβάσεις των κόμικς.

6/6-20/7, γκαλερί Ζουμπουλάκη, πλατεία Κολωνακίου 20, Αθήνα, Τρ.-Παρ. 11:00-20:00, Τετ., Σάβ. 11:00-15:00

Thirsty

Η Μαρία Ιωάννου ζωγραφίζει οικείες στιγμές πλασμένες από χρώμα, πάντα με έναν ψίθυρο αποστασιοποίησης.

Η Μαρία Ιωάννου παρουσιάζει την πρώτη της ατομική έκθεση. Ζωγραφίζει οικείες στιγμές πλασμένες από χρώμα, πάντα με έναν ψίθυρο αποστασιοποίησης. Συχνά απογυμνωμένα από τα εύκολα σημαίνοντα, τα σώματα αυτά θα μπορούσαν να περάσουν νωχελικά στο εικονικό, στο αφηρημένο, σε κάποια πλατωνική έννοια, αλλά το βάρος και η σκιά από τις καμπύλες τους, η δύναμη της σάρκας τους αποτελείται από ελάχιστη μόνο χρωστική ουσία.

7/6-31/8, The Breeder, Ιάσονος 45, Κεραμεικός, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. 11:00-17:00

ΠΑΡΤΙ

DeluxRave

Το ΤxR επιστρέφει με delulu, καλοκαιρινή διάθεση! Στο ισόγειο θα παρτάρουν με αγαπημένα guilty pleasure hits των ’90s, των ’00s και των ’10s. Παράλληλα, στο υπόγειο θα παίζει ατελείωτος χορός με ήχους της rave σκηνής από τους Impvlsiv, Fiyahkidd, PJ Mugiwara, Carnival Queen.

7/6, 23:30, Ρομάντσο, Αναξαγορα 3-5, είσοδος: 6 ευρώ

VLCT RELOADED 003: Supergloss

Το τρίτο VLCT RELOADED παρουσιάζει τη Supergloss. Αντλώντας έμπνευση από τη διαχρονική τέκνο των ’90s και των ’00s, η Supergloss δημιουργεί ένα άκρως χορευτικό μείγμα ενεργητικών ήχων που συνδυάζει άψογα τα στυλ του παρελθόντος και του μέλλοντος με στόχο να ενεργοποιήσει τη θηλυκή ενέργεια που υπάρχει στον ακροατή μέσα από μια επιλογή από χορευτικά κομμάτια και παιχνιδιάρικα beats.

8/6, 23:30, Arch Club, Λ. Κωνσταντινουπόλεως 111, είσοδος: 10 ευρώ