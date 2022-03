13 πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εβδομάδα που έρχεται (17-23/3/2022)

Next Wave στο Ρομάντσο με AXS Live

Το Ρομάντσο εγκαινιάζει μια καινούργια ενότητα συναυλιών που στόχο έχει να συστήσει και να στηρίξει τη νέα γενιά μουσικών και καλλιτεχνών που θα μας απασχολήσουν μελλοντικά. Πρώτοι καλεσμένοι είναι η αθηναϊκή κολεκτίβα AXS και τα μέλη της Kijha, Yungnsad, Ynct, Gxhan, Jaw Shawty, SadFace και Ckye. Θα φέρουν μαζί τους ήχους από emo/alt rap, από τα πιο φρέσκα ρεύματα που έχουν αναδυθεί τελευταία στην Ελλάδα μέσω του διαδικτύου.

19/3, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3, 20:00, είσοδος: €6

Ο Maluma στο ΟΑΚΑ

Δύο χρόνια μετά την αναβολή της εμφάνισής του στην Αθήνα ο 28χρονος Κολομβιανός σούπερ σταρ έρχεται επιτέλους στο κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του. Φρέσκος από την τεράστια επιτυχία του Encanto της Disney, όπου δανείζει τη φωνή του στον χαρακτήρα Mariano, και φορτωμένος με ένα σωρό επιτυχίες και συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας ποπ (The Weeknd, Madonna, Shakira) αλλά και πρωταγωνιστής στη νέα ταινία της Τζένιφερ Λόπεζ Marry Me, όπου τραγουδούν μαζί το ομώνυμο τραγούδι, κάνει μια περιοδεία σε όλο τον κόσμο, αναστατώνοντας το κοινό με ένα φαντασμαγορικό show. Όσοι θεατές είχαν ήδη προμηθευτεί το εισιτήριό τους στον πρώτο κύκλο προπώλησης μπορούν να επισκεφθούν τη συναυλία, επιδεικνύοντάς το.

Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ - ΟΑΚΑ, Παρασκευή 18/3, 21:00, εισιτήρια: €35-160

Κ. Βήτα, Νίκος Πατρελάκης: «Neapoly»



Δύο χρόνια μετά το «Ο κόσμος είναι ένας» με θέμα τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο, ο Κωνσταντίνος Βήτα ξανασυναντά τον Νίκο Πατρελάκη στο έργο «Neapoly» που γεννήθηκε τον καιρό της πανδημίας και εκφράζει την αγάπη που έχουν οι δύο δημιουργοί για την ηλεκτρονική μουσική, ξεκινώντας από τις δεκαετίες του ’70 και του ’80 και αναζητώντας τις αρχικές μουσικές και αισθητικές αναφορές της πιο σύγχρονης electronica. Τα βίντεο της παράστασης αποτελούν μια ποιητική περιήγηση στη φύση και τις πόλεις της χώρας, καταγράφοντας τα βουνά, τους ουρανούς και τις θάλασσες, τους ανθρώπους και την καθημερινότητά τους.

17-20/3, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: €15, €20, €10 (φοιτητικό, παιδικό), ώρα έναρξης: 20:30 (Κυρ. 19:30)

Συνθετικοί

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα σχήματα της ελληνικής electronica επιστρέφει για το πρώτο του live μετά από δύο χρόνια. Τα αδέρφια Αποστόλης και Διονύσης Αυγερινός κυκλοφόρησαν το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους το 1990 και διαλύθηκαν το 1993 για να επανασυνδεθούν το 2010, όταν τα τραγούδια τους ανακαλύφθηκαν εκ νέου από πιο νεανικό κοινό. Η πιο πρόσφατη δισκογραφική τους δουλειά είναι η «Σκιά του τρόμου».

19/3, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, είσοδος: €8 (στην πόρτα) €6 (προπώληση)

Οι Α Place to Bury Strangers στο Temple



Επτά χρόνια είχαν να έρθουν για συναυλία οι A Place to Bury Strangers στην Ελλάδα. Το νεοϋορκέζικο συγκρότημα που με τα χρόνια έγινε προσωπική υπόθεση του Oliver Ackermann (κιθάρα, φωνητικά) έρχεται με αλλαγμένη σύνθεση για μία ακόμη φορά, με τον παιδικό φίλο του Ackermann, John Fedowitz, στο μπάσο και τη Sandra Fedowitz στα τύμπανα. Φυσικά, ο τραχύς noir punk ήχος τους παραμένει το ίδιο εκρηκτικός.

19/3, Temple Athens, Ιάκχου 17, Γκάζι, είσοδος: €18 (περιορισμένος αριθμός), €20, οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

An End of Perception Showcase w/ ORBE & Viels



Οι ομάδες της Excession και Overdriven συνεργάζονται για να παρουσιάσουν ένα End of Perception Showcase στο Temple Athens. Οι ORBE και Viels επισκέπτονται την Αθήνα για πρώτη φορά για να ξεσηκώσουν με τους μοναδικούς τους ήχους.

19/3, 23:00, Temple Athens, Ιάκχου 17, Γκάζι,είσοδος: €12

Αντιφασιστικό Φεστιβάλ Παραστατικών στο Εμπρός

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του φασισμού και του ρατσισμού το Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός διοργανώνει ένα πενθήμερο φεστιβάλ με παραστάσεις, διαλέξεις και συναυλίες που εξερευρνούν το φαινόμενο του φασισμού και το πώς αυτός εισβάλλει στη σύγχρονή εποχή.

Έως 20/3, θέατρο Εμπρός, Ρήγα Παλαμήδου 2

Ναυσικά Πάστρα - Τα Χρόνια της Βιέννης (1956-1963) στην γκαλερί Kalfayan



Η έκθεση της Ναυσικάς Πάστρα στην γκαλερί Würthle στη Βιέννη (1963). Courtesy archive of the artist and Kalfayan Galleries

Η Ναυσικά Πάστρα (1921-2011) συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων Ελληνίδων εικαστικών με εκθέσεις και έργα σε δημόσιους χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η έκθεση στην γκαλερί Kalfayan παρουσιάζει τα γλυπτά που δημιούργησε τα χρόνια που βρισκόταν στη Βιέννη, την «περίοδο αθωότητάς» της, όπως τη χαρακτηρίζει. Η έκθεση φωτίζει αυτήν τη δημιουργική περίοδο έρευνας και πειραματισμού με άξονα την ιδέα της αναγκαιότητας και της φύσης. Η επιμέλεια είναι του Εμμανουήλ Μαυρομμάτη.

17-30/3, Kalfayan Galleries, Χάριτος 11, Κολωνάκι, Δευτ. 11:00-15:00, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. 11:00-15:00

Ο Larry Amponsah στη Breeder



Larry Amponsah, Empress of Bohemian Grove, 2022. Collage, print, oil pastel and acrylic paint on canvas, 169 x 129.5 cm. © Larry Amponsah. Παραχώρηση The Breeder