Με ποιον τρόπο τα τρανς άτομα επιλέγουν τα ονόματά τους

Με αφορμή την Εβδομάδα Ενημέρωσης αλλά και την Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης, μιλώντας στο PinkNews τρανς γυναίκες και άνδρες, αφηγούνται το πώς επέλεξαν το «νέο» όνομά τους.

Οι αφηγήσεις αυτές είναι πιο επίκαιρες από ποτέ, την ώρα που στις ΗΠΑ η ρητορική κατά των τρανς ατόμων έχει διαρκώς βήμα στα ΜΜΕ και την πολιτική. Η φετινή Ημέρα Μνήμης για τα τρανς άτομα στις 20 Νοεμβρίου, μοιάζει πιο σημαντική από ποτέ, προκειμένου να δώσει βήμα στις φωνές και τις εμπειρίες ανδρών και γυναικών που αναγκάστηκαν μέχρι και να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να ξεφύγουν από όσα τους περιορίζουν και καταπατούν τα δικαιώματά τους.

«Το Μπιάνκα ήταν πάντα το αγαπημένο μου όνομα, αλλά ήθελα να επιλέξω ένα όνομα με τη συμμετοχή της οικογένειάς μου, που ευτυχώς είναι και οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές μου, και αφού το λάτρεψαν αμέσως, η τελική απόφαση πάρθηκε γρήγορα», ανέφερε ένα τρανς άτομο στο Pink News. «Ρώτησα τη μητέρα μου ποιο όνομα θα μου έδιναν αν είχα γεννηθεί κορίτσι και αυτό θα ήταν Μαρίνα, οπότε το επιλέξαμε ως μεσαίο όνομα», συμπλήρωσε.

Ένα άλλο άτομο είπε ότι «έβαλε τους φίλους του να ψηφίσουν για να βρει ένα όνομα». Στη συνέχεια ένα τρίτο άτομο ανέφερε πως «το όνομά μου είναι Αλέξανδρος, επειδή σημαίνει προστάτης των ανδρών». Ωστόσο, πολλοί άλλοι εμπνεύστηκαν από την τηλεόραση και τον κινηματογράφο τα ονόματά τους.

«Επέλεξα το όνομα Alex, από το Orange is the New Black, ήταν η «αφύπνισή» μου οπότε αυτό το φάνηκε σωστό», ανέφερε ένα άλλο άτομο. «Πήρα το δικό μου από το Atlantis: The Lost Empire», είπε ένας άλλος. Ορισμένοι, ωστόσο, υιοθέτησαν μια πιο απλή προσέγγιση. «Επέλεξα το πρώτο μου όνομα απλά γκουγκλάροντας το «Top 10 σκωτσέζικα ονόματα αγοριών» και ο τυχερός μου αριθμός είναι το επτά, οπότε...».

Διεθνής Ημέρα Τρανς Μνήμης

«Η Διεθνής Ημέρα Τρανς Μνήμης (20 Νοεμβρίου), είναι μία ημέρα μνήμης και τιμής για όσα τρανς και φυλοδιαφορετικά άτομα υπήρξαν θύματα ακραίου ρατσιστικού τρανφοβικού μίσους και εγκλημάτων και βίας αλλά και αφύπνισης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα στην καθημερινότητά τους», αναφέρει η Άννα Απέργη από το ΣΥΔ (Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών).