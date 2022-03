Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2022: Όσα θα δούμε σε Πειραιώς 260, Ηρώδειο και Επίδαυρο

Σε ένα σκηνικό κατασκευασμένο ειδικά για τη συνέντευξη τύπου στην Πειραιώς 260, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου Κατερίνα Ευαγγελάτου στην πρώτη live συνέντευξη από τότε που ανέλαβε, με ανοιξιάτικο και αισιόδοξο στυλ, παρουσία της ηγεσίας του ΥΠΟΑ, παρουσίασε την 67η έκδοση του φεστιβάλ.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια σημείωσε τις επιπτώσεις της πανδημίας, τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές τονίζοντας ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά στο νέο σοκ του πολέμου της Ουκρανίας και καταδίκασε απερίφραστα τη ρωσική εισβολή. Σημείωσε ότι η φετινή ανακοίνωση είναι ξεχωριστής σημασίας μετά τις περιόδους '20 και '21 που χτύπησαν το φεστιβάλ στο νευραλγικό του κέντρο, με περιορισμούς που επηρέασαν το πρόγραμμά του.

Οι περιορισμοί εξακολουθούν να επηρεάζουν και το φετινό πρόγραμμα παρά το γεγονός ότι είναι πολυσυλλεκτικό, ανοικτό και γεμάτο αντιθέσεις.

Στην Πειραιώς 260 θα μεταφερθούν και οι διοικητικές υπηρεσίες του Ελληνικού Φεστιβάλ, με την παραχώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων από την Εθνική Τράπεζα στο υπουργείο Πολιτισμού. Το 2021 το φεστιβάλ κατάφερε να δώσει στίγμα με ανοίγματα στους νέους και σύνδεση της κληρονομιάς του αρχαίου δράματος με τη σύγχρονη δραματουργία, ενώ συνέχισε τη δραστηριότητά του και τον χειμώνα.

Με «πρωταγωνίστρια» του φετινού προγράμματος τη μορφή της Αντιγόνης, με δυο παραστάσεις και μια πληθώρα συζητήσεων, με άρση των περιορισμών, με μια επιστροφή στην κανονικότητα που σημαίνει ότι η σκοτεινή για δυο ολόκληρα χρόνια αυλή θα λειτουργήσει ως χώρος συνάντησης μετά τις παραστάσεις, με 26 παραστάσεις και εκδηλώσεις στην Πειραιώς 260, 20 συναυλίες στο Ηρώδειο, 8 παραστάσεις στην Επίδαυρο και 7 παραστάσεις στη Μικρή Επίδαυρο, το φετινό φεστιβάλ έχει κάτι για όλα τα γούστα.

Τις δράσεις του περσινού καλοκαιριού παρακολούθησαν 145.000 θεατές. Σε επίπεδο απολογισμού, με τους περιορισμούς του κορωνοϊού, προσαρμόστηκαν οι υποδομές και επεκτάθηκε το πρόγραμμα. Τα έσοδα μειώθηκαν στα 2.000.000 €, μείωση 30%, και μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο η επιχορήγηση που συμπληρώθηκε από τα ταμειακά διαθέσιμα του οργανισμού.

Με «πρωταγωνίστρια» του φετινού προγράμματος τη μορφή της Αντιγόνης, με δυο παραστάσεις και μια πληθώρα συζητήσεων, με άρση των περιορισμών, με μια επιστροφή στην κανονικότητα που σημαίνει ότι η σκοτεινή για δυο ολόκληρα χρόνια αυλή θα λειτουργήσει ως χώρος συνάντησης μετά τις παραστάσεις, με 26 παραστάσεις και εκδηλώσεις στην Πειραιώς 260, 20 συναυλίες στο Ηρώδειο, 8 παραστάσεις στην Επίδαυρο και 7 παραστάσεις στη Μικρή Επίδαυρο, το φετινό φεστιβάλ έχει κάτι για όλα τα γούστα.

Οι αφίσες του φεστιβάλ διά χειρός Γιάννη Βαρελά.

«Στην προσπάθειά μου να δουλέψω πάνω στην εικαστική ταυτότητα του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, δημιούργησα μια γλώσσα από εικόνες, στην οποία σκοπός μου είναι να πρωταγωνιστήσουν οι έννοιες του ρυθμού, του έντονου χρώματος, της καθαρής και αφαιρετικής φόρμας, άλλα και ελαφρύτερες έννοιες όπως για παράδειγμα αυτή του καλοκαιριού. Πάντα είχα την εντύπωση, βλέποντας τους λουομένους να βγαίνουν από τη θάλασσα και να τυλίγονται στις πολύχρωμες πετσέτες τους, πως βλέπω μπροστά μου μια παράσταση Κabuki ή θεάτρου Νo ή ακόμα και της δικής μας, της ελληνικής τραγωδίας. Με έναν τρόπο αυτοί οι ίδιοι αρχετυπικοί ήρωες εμφανίζονται στις εικόνες που έφτιαξα για το φεστιβάλ, είτε ως πρωταγωνιστές μεταμορφωμένοι σε πορτοκάλια και λεμόνια, παίζοντας κάποιον νοητό ρόλο σε μια φανταστική σκηνή, είτε ως θεατές του ίδιου αυτού φανταστικού έργου, που συρρέουν προσερχόμενοι στην παράσταση με σκοπό να τη μετουσιώσουν σε μια προσωπική και συλλογική εμπειρία» λέει ο Γιάννης Βαρελάς που δημιούργησε τη φετινή εικαστική ταυτότητα.

Πρεμιέρα κάνει την 1η Ιουνίου ο Γιάννης Χουβαρδάς με την «Άλλη πλευρά της καταιγίδας».

Τι πιο εορταστικό από την έναρξη του Φεστιβάλ με το ADD 2022, το διήμερο ηλεκτρονικής μουσικής στην Πειραιώς 260 που διοργανώνει για τρίτη χρονιά το six d.o.g.s, λίγο πριν αρχίσουν οι προφεστιβαλικές συζητήσεις, ενώ πρεμιέρα κάνει την 1η Ιουνίου ο Γιάννης Χουβαρδάς με την Άλλη πλευρά της καταιγίδας, μια πρωτότυπή σύνθεση για μια φανταστική συνάντηση του Όρσον Γουέλς με τον κόσμο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Ο Ίβο βαν Χόβε έρχεται με τον Ταρτούφο με αφορμή την επέτειο των 400 χρόνων από τη γέννηση του Μολιέρου, μια παράσταση που ανέβηκε το χειμώνα στην Κομεντί Φρανσέζ, ο Μάρκο Λαγέρα και η ομάδα La Re-Sentida αντλούν έμπνευση από την εμπειρία της κοινωνικής εξέγερσης τον Οκτώβριο του 2019 στη Χιλή και «στήνουν» ένα έργο πάνω στη διαλεκτική της βίας, το Oasis de la Impunidad / Όαση ατιμωρησίας, ενώ η Κριστιάν Ζαταΐ παρουσιάζει το Dusk / Λυκόφως βασισμένο στην ταινία Dogville του Λαρς φον Τρίερ.

Ο Ίβο βαν Χόβε έρχεται με τον «Ταρτούφο».

Μετά τη Σαϊγκόν που παρουσίασε ο 2019, η Γαλλοβιετναμέζα Καρολίν Γκιελά Ενγκιγέν επιστρέφει με ένα παραμύθι το FRATERNITÉ, Conte fantastique / ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ, φανταστική ιστορία, όπου όταν ένα μέρος της ανθρωπότητας εξαφανίζεται στο διάστημα λόγω ενός παράξενου ατυχήματος, της Μεγάλης Έκλειψης, οι εναπομείναντες κάτοικοι της Γης καταφεύγουν στα λεγόμενα «κέντρα φροντίδας». Ο αγαπητός στους Έλληνες θεατές και παλιός γνώριμος Φιλίπ Κεν, γνωστός για τις υβριδικές - εικαστικές παραστάσεις του, οραματίζεται ένα εξωφρενικό όσο και γοητευτικό σύμπαν, το οποίο κατοικείται από ευγενείς ονειροπόλους ακτιβιστές και λακωνικούς σχολιαστές της πραγματικότητάς μας στο Farm fatale.

«FRATERNITÉ» της Γαλλοβιετναμέζας Καρολίν Γκιελά Ενγκιγέν

Από την πλευρά των Ελλήνων δημιουργών που θα παρουσιάσουν νέες δουλειές στην Πειραιώς 260, η Ελεάνα Τσίχλη σκηνοθετεί το έργο Οι 7 τρελοί βασισμένο στο μυθιστόρημα του Ρομπέρτο Αρλτ, η Γιούλα Μπούνταλη την Άνοιξη, ο Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος την Αντιγόνη του Σοφοκλή, ο Γιώργος Κουτλής το έργο του Μάριους Φον Μάγιενμπουργκ Ο σκύλος, η νύχτα και το μαχαίρι και η Γιώτα Αργυροπούλου το Youthquake, με δεκατέσσερις έφηβους να καταλαμβάνουν τη σκηνή και να δημιουργούν νέα μοτίβα συμμετοχής και πολιτικοποίησης από τον «Δεκέμβρη του 2008», τις οικολογικές πορείες σε όλο τον κόσμο και τις «Παρασκευές για το Μέλλον», το #Blacklivesmatter και το Occupy Wall Street.

Φωτο: Πηνελοπη Γερασίμου.

Στα μουσικά δρώμενα, η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών παρουσιάζει το Reactivate music που περιλαμβάνει αφιέρωμα στον Ιάννη Ξενάκη, ακολουθεί ένα μίνι φεστιβάλ ηλεκτρονικής και πειραματικής μουσικής σε συνεργασία με το CTM festival, οι Χρήστος Χατζής, Χρήστος Ραφαηλίδης, Πέτρος Κλαμπάνης και Αντώνης Σουσάμογλου παρουσιάζουν το Sonic convergence, ενώ η τζαζ μουσική θα κατακλύζει την πλατεία από τις 30 Ιουνίου έως τις 20 Ιουλίου, αμέσως μετά τις παραστάσεις. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα της Πειραιώς 260 έχει το ανατρεπτικό δίδυμο των Nature Theater of Oklahoma (Kelly Copper και Pavol Liška) με τη νέα τους παράσταση Burt Turrido: an opera / Μπερτ Τουρίντο: μια όπερα, μια κάντρι όπερα που αποδομεί ξεκαρδιστικά τη σύγχρονη ποπ αμερικανική κουλτούρα.

Η Κριστιάν Ζαταΐ παρουσιάζει το «Dusk».

Στα μεγάλα ονόματα του χορού που επισκέπτονται φέτος το φεστιβάλ περιλαμβάνονται η Marlene Monteiro Freitas με το Mal - Embriaguez divina / Κακό - Θεϊκή μέθη, η Ερμίρα Γκόρο με το THIRST, ο Martin Zimmermann με το Danse macabre, ενώ η ομάδα του Edouard Hue θα παρουσιάσει το All I need. Η Lia Rodrigues χορογραφεί τη Fúria / Μανία, η Ιωάννα Πορτόλου το Amazing, η Πατρίσια Απέργη το Newtopia, η Κατερίνα Ανδρέου το Mourn baby mourn, ενώ δε θα σταματήσουν και φέτος οι χορευτικές «μάχες», με hip hop battle και all styles battle, που θα μυήσουν το κοινό στο σύμπαν του hip hop και του street dance. Παράλληλα, ο Αντώνης Φωνιαδάκης, στο πλαίσιο του κύκλου Layers οf Street, έρχεται στο φεστιβάλ για να συναντήσει οκτώ από τους καλύτερους χορευτές και χορεύτριες της ελληνικής χιπ χοπ σκηνής για μια νέα παράσταση.

Burt Turrido. © Jessica Schäfer

Η ομάδα του Edouard Hue θα παρουσιάσει το «All I need».

Το πρόγραμμα της Πειραιώς 260 κλείνει στις 21 Ιουλίου στην πλατεία με μια συναυλία του σαξοφωνίστα Δημήτρη Τσάκα και του σχήματός του, Dimitris Tsakas Quintet.

Επίδαυρος

Η Πατρίσια Απέργη θα παρουσιάσει το «Newtopia».

Στην Επίδαυρο αυτήν τη χρονιά θα παρακολουθήσουμε οκτώ παραστάσεις από την 1η Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου. Πέντε Έλληνες, ένας Γερμανός, ένας Λιθουανός και ένας Ολλανδός σκηνοθέτης καταθέτουν στο κοίλον τις προτάσεις τους και τις σκηνικές αναγνώσεις στο αρχαίο δράμα ή τη μεταγραφή του. Πρεμιέρα κάνει ο ιδρυτής του Theater Hollandia Ολλανδού Γιόχαν Σίμονς που σκηνοθετεί την Άλκηστη του Ευριπίδη με όχημα τη μουσική της ομώνυμης όπερας του Γκλουκ, τοποθετώντας τέσσερις τραγουδιστές και ένα εκκλησιαστικό όργανο στη θέση του Χορού.

Ο Γιάννης Καλαβριανός σκηνοθετεί για το Εθνικό Θέατρο τη γραμμένη σε 15σύλλαβο Μήδεια του Μποστ, με τη χαρακτηριστική σκωπτική μαεστρία του δημιουργού της, μια εκρηκτική παρωδία για τη σύγχρονη πραγματικότητα αυτής της χώρας.

Ingo Maurer Residenztheater. Φωτο: Simon Koy

Ο Δημήτρης Καραντζάς σκηνοθετεί του Πέρσες του Αισχύλου ως τραγωδία της ανθρωπότητας, ως μικροσύστημα που αντανακλά ζητήματα ύπαρξης και συνύπαρξης, άλυτα ανά τους αιώνες. Ακολουθεί ο Ούλριχ Ράσε με τον Αγαμέμνονα του Αισχύλου, με τους ηθοποιούς σε μια «μανιακή» ερμηνεία που συνδυάζει κείμενο, κίνηση και ρυθμό.

Δεύτερη παραγωγή του Εθνικού θεάτρου, ο Αίας του Σοφοκλή με τον Αργύρη Ξάφη στην πρώτη του σκηνοθεσία στην Επίδαυρο. Στον κύκλο Αντιγόνη εντάσσεται η σκηνοθεσία του Λιθουανού Cezaris Graužinis με την ομώνυμη ηρωίδα του Σοφοκλή σε μια σύγχρονη και επίκαιρη μεταφορά της σοφόκλειας τραγωδίας.

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει την Ελένη σε σκηνοθεσία του Βασίλη Παπαβασιλείου, μια από τις παραστάσεις του περσινού προγράμματος που ακυρώθηκαν λόγω των πυρκαγιών. Το πρόγραμμα της Επιδαύρου ολοκληρώνει η Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη σε μια παράσταση που τη διατρέχει ένα ολοκληρωμένο μουσικό έργο του συνθέτη Σταύρου Γασπαράτου.

Φέτος ξεκινά μετά από διακοπή δυο ετών και το επιτυχημένο πρόγραμμα της δημιουργική απασχόλησης παιδιών στην Επίδαυρο κατά τη διάρκεια των παραστάσεων.

Πέρσες

Μικρή Επίδαυρος

Ένα σύνθετο πρόγραμμα μουσικών και θεατρικών εκδηλώσεων υπάρχει αυτό το καλοκαίρι στη Μικρή Επίδαυρο, που κάνει πρεμιέρα στις 2 Ιουλίου με το μουσικό σχήμα Τακίμ σε μια περιπλάνηση στις μουσικές της Ελλάδας, από τον διονυσιασμό των πανηγυριών μέχρι τις πιο ήσυχες γιορτές μας, με την Ελένη Βιτάλη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και τη Σοφία Παπάζογλου. Ακολουθεί ένα αφιέρωμα στη μουσική και στο πολύπλευρο έργο του Νίκου Κυπουργού για το θέατρο, που εκτείνεται από το Αρχαίο Δράμα ως το μιούζικαλ, τα Κυπο-Θεατρικά.

Ο Ολλανδός Γιόχαν Σίμονς

Φέτος, τρεις καταξιωμένοι συγγραφείς, η Κάλλια Παπαδάκη, ο Ηλίας Μαγκλίνης και ο Χρήστος Χωμενίδης, συνομιλούν αντίστοιχα με τον Αίαντα του Σοφοκλή, την Άλκηστη και τον Ίωνα του Ευριπίδη. Η Έφη Θεοδώρου σκηνοθετεί τις Ρίζες από βαμβάκι της Κάλλιας Παπαδάκη, ο Σύλλας Τζουμέρκας το έργο Φάκελος Βάνκαου του Ηλία Μαγκλίνη, ενώ το έργο του Χωμενίδη Γίνεται δέντρο το πουλί; θα το γνωρίσουμε από την έκδοσή του στα ελληνικά και στα αγγλικά, στο πλαίσιο της θεατρικής σειράς του φεστιβάλ.

Ο Νίκος Κυπουργος. Φωτο: Ελίνα Γιουνανλή

Οι Επιτρέποντες, μια από τις σημαντικότερες κωμωδίες του Μενάνδρου, ανεβαίνει στη Μικρή Επίδαυρο σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου, ενώ ο Ευριπίδης Λασκαρίδης ετοιμάζει το έργο Τουρνέ, ένα βλέμμα πάνω στις αλλοπρόσαλλες ιστορίες που λέμε για μας και την αρχαιότητα, μέσα σ’ ένα αμφιθέατρο αφιερωμένο στον Διόνυσο.

Ηρώδειο

Οι «Επιτρέποντες» ανεβαίνουν στη Μικρή Επίδαυρο, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου. Φωτό: Πάτροκλος Σκαφίδας.

Το Ηρώδειο παραδοσιακά θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Ιουνίου με την όπερα του Βέρντι Ριγολέττος, μια παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού και σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου.

Η δεύτερη παραγωγή της ΕΛΣ, η Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνι που κλείνει τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ στο Ηρώδειο, είναι μια αναβίωση της εντυπωσιακής παραγωγής, που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2012, με την υπογραφή του διάσημου Αργεντινού σκηνοθέτη Ούγκο ντε Άνα.

Η ελληνική μουσική έχει το μερίδιό της με τις συναυλίες των Δημήτρη Παπαδημητρίου «Έξω από το κάδρο», που παρουσιάζει μια αντιπροσωπευτική επιλογή τραγουδιών από το σύνολο του έργου του, Γιώργου Νταλάρα «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω», ένα αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, της Μαρίας Φαραντούρη με ένα αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, ενώ ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα γιορτάσει τα 40 του χρόνια στη μουσική με μια συναυλία «Εφ’ όλης της ύλης».

Θα παρακολουθήσουμε επίσης και μια συναυλία προς τιμήν του κορυφαίου μουσικού, συνθέτη και δασκάλου Ρος Ντέιλι, που αγκαλιάζει τον κόσμο ολόκληρο από το «Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος» στο Χουδέτσι της Κρήτης, με την ευκαιρία των 40 χρόνων λειτουργίας του στην Ελλάδα.

Οι μεγάλες ορχήστρες παραδοσιακά δίνουν το δικό τους στίγμα στο Ηρώδειο και αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τον σερ Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ, πολυβραβευμένο αρχιμουσικό, ιδρυτή και καλλιτεχνικό διευθυντή της Χορωδίας Μοντεβέρντι και των Άγγλων Σολίστ Μπαρόκ να διευθύνει κορυφαία έργα του Μπαχ και των προαγγέλων του, Συτς και Σάιν, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ να γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής και να προσκαλεί το κοινό σε μια μεγάλη, δωρεάν συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης που συμμετέχει με τον εξαίρετο Σουηδό 20χρονο βιολονίστα Daniel Lozakovich σε διεύθυνση Ζωής Τσόκανου, τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου, υπό τον περίφημο αρχιμουσικό Μιουνγκ Χουν Τσουνγκ, σε έργα Ροσίνι, Μπετόβεν, Ντβόρζακ, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε έργα Αντίοχου Ευαγγελάτου, με τον θρυλικό τσελίστα Μίσα Μάισκι να ερμηνεύει το Κοντσέρτο του Αντονίν Ντβόρζακ, ενώ η δεύτερη βραδιά της ΚΟΑ είναι αφιερωμένη στα έργα του Μάνου Χατζιδάκι, Το χαμόγελο της Τζοκόντας και Όρνιθες.

Πολυαναμενόμενη και η επιστροφή του Λεωνίδα Καβάκου στο Ρωμαϊκό Ωδείο, όπου θα παρουσιάσει κοντσέρτα για βιολί του Μπαχ με ένα μικρό σχήμα, από έξι εκλεκτούς Έλληνες μουσικούς.

Η τζαζ μουσική εκπροσωπείται από τον διάσημο σαξοφωνίστα Jan Garbarek που με το γκρουπ του και τη συμμετοχή του Trilok Gurtu στα κρουστά υπόσχεται μια μοναδική βραδιά, αλλά και με την τραγουδίστρια της τζαζ και πιανίστρια Diana Krall, που η συναυλία της στο φετινό φεστιβάλ διοργανώνεται από τη φιλανθρωπική οργάνωση για την καταπολέμηση της λευχαιμίας και άλλων αιματολογικών νόσων Aurora.

BOBY-BOBY/Ibrahim Maalouf

Η αγαπημένη του ελληνικού κοινού Πάτι Σμιθ επιστρέφει στο Ηρώδειο για μια μοναδική συναυλία, όπου θα παντρέψει τη μουσική και την ποίησή της με τον δικό της, απαράμιλλο τρόπο. Ο πολυβραβευμένος Γαλλολιβανέζος τρομπετίστας Ιμπραΐμ Μααλούφ θα παντρέψει απρόσμενα τον μοναδικό ήχο του με την παράδοση, διασχίζοντας χωροχρονικά σύνορα, ενώ ένας από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους συνθέτες της τελευταίας εικοσαετίας, ο πολυβραβευμένος Μαξ Ρίχτερ εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Ηρώδειο για να παρουσιάσει δύο δισκογραφικές δουλειές του, το Infra (2010) και το The Blue Notebooks (2004).

Το Ηρώδειο θα υποδεχθεί φέτος και την πρωτοποριακή περφόρμερ, ποιήτρια, τραγουδίστρια και μουσικό Λόρι Άντερσον σε μια περφόρμανς με την ευφάνταστη μείξη λόγου και πολυμέσων επί σκηνής, αλλά και την καλλιτεχνική κολεκτίβα-φαινόμενο της διεθνούς post-rock σκηνής Godspeed You! Black Emperor που έρχεται στην Ελλάδα για μια μυσταγωγική συναυλιακή εμπειρία.

Diana Krall

Στον κύκλο Electronica έρχονται οι Autechre, το θρυλικό δίδυμο της ηλεκτρονικής μουσικής που αποτελείται από τους Rob Brown και Sean Booth και εξακολουθεί εδώ και δεκαετίες να διατηρεί μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των ακροατών, ο Τζεφ Μιλς, από τους κορυφαίους καλλιτέχνες της αμερικανικής τέκνο, που παρουσιάζει για πρώτη φορά ζωντανά σε αθηναϊκό κοινό το πρωτοπόρο Tomorrow Comes the Harvest, μια αυτοσχεδιαστική σύλληψη που δημιούργησε το 2018 με τον Tony Allen, θρύλο της άφροτζαζ και ντράμερ του Fela Kuti, ενώ μετά από έξι χρόνια σιωπής οι θρυλικοί Moderat επιστρέφουν στη δισκογραφία και τις συναυλίες με το άλμπουμ More D4ta και η Αθήνα είναι σταθμός της πολυαναμενόμενης παγκόσμιας περιοδείας τους.