Οι καλύτερες αθλητικές φωτογραφίες του 2021

Πόνος, ιδρώτας, χαμόγελα και πανηγυρισμοί. Οι καλύτερες φωτογραφίες του World Sports Photography Awards 2021 επελέγησαν και οι νικητές από όλο τον κόσμο παρουσίασαν με το δικό τους ύφος και βλέμμα τον κόσμο των σπορ από το προσκήνιο ή το παρασκήνιο.

Από τον Γιουσέιν Μπολτ και τον Τζέιμς Λεμπρόν ως τον Λιονέλ Μέσι και τους παραολυμπιονίκες, οι υποψήφιοι λόγω των περιορισμένων αθλητικών γεγονότων της χρονιάς υπέβαλαν τις καλύτερες φωτογραφίες τους των τελευταίων 25 ετών για οποιαδήποτε από τις 26 κατηγορίες του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός προορίζεται για επαγγελματίες και ημιεπαγγελματικούς αθλητικούς φωτογράφους και ειδικούς αθλητικούς φωτογραφικούς φορείς. Με το ευρύτερο χρονικό πλαίσιο υπήρχαν τέσσερις φορές περισσότερες συμμετοχές από το κανονικό με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Special Merit Award. The Race to the Sun (2018) Ποδηλατικός αγώνας Παρίσι-Νίκαια. Φωτο: James Startt