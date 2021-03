Χρυσές Σφαίρες 2021: Οι μεγάλοι νικητές και οι εκπλήξεις

ΓΕΜΑΤΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ, ανατροπές αλλά και σίγουρα φαβορί ήταν οι φετινές «Χρυσές Σφαίρες» στην 78η, ηλεκτρονική απονομή των βραβείων των Ξένων Ανταποκριτών στο Χόλιγουντ.

Οι οικοδέσποινες Τίνα Φέι και Εϊμι Πόλερ παρουσίασαν τουw υποψήφιους από τη Νέα Υόρκη και το Λος Αντζελες αντίστοιχα, με τους νικητές να ευχαριστούν για τα βραβεία, ο καθένας από το σπίτι του.

Το τιμητικό βραβείο Cecil B. DeMille, δόθηκε στην Τζέιν Φόντα ενώ τo «Nomadland» επικράτησε στην κατηγορία Δράμα κερδίζοντας και τη Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας που πήγε φέτος στην Κλόι Ζάο - τη δεύτερη γυναίκα που το καταφέρνει στην ιστορία του θεσμού. Το «Borat Subsequent Moviefilm» πήρε όλα τα σημαντικά βραβεία στην κατηγορία της κωμωδίας, με τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας και του Α' Ανδρικού Ρόλου στον Σάσα Μπαρόν Κοέν.

Στις τηλεοπτικές σειρές το The Crown σάρωσε τα βραβεία σε όσες τις κατηγορίες ήταν υποψήφιο ενώ με Χρυσή Σφαίρα τιμήθηκαν και τα The Queen's Gambit, Small Axe και Ted Lasso.

Aναλυτικά τα βραβεία

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία - Δράμα: Nomadland της Κλόι Ζάο

Α' Ανδρικός Ρόλος - Δράμα Τσάντγουικ Μπόουζμαν για το «Ma Rainey's Black Bottom»

Α' Γυναικείος Ρόλος - Δράμα: Αντρα Ντέι για το «The United States Vs. Billie Holiday»

Καλύτερη Ταινία - Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Prime Video)

Α' Ανδρικός Ρόλος - Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Σάσα Μπάρον Κοέν για το «Borat Subsequent Moviefilm»

Α' Γυναικείος Ρόλος - Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Ρόζαμουντ Πάικ για το «I Care a Lot»

Β' Ανδρικός Ρόλος Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»

Β' Γυναικείος Ρόλος: Τζόντι Φόστερ στον «Μαυριτανό» του Κέβιν ΜακΝτόναλντ

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Κλόι Ζάο για το «Nomadland»

Καλύτερο Σενάριο: Ααρον Σόρκιν για τη «Δίκη των 7 του Σικάγου»

Καλύτερη Ταινία - Animation: Soul του Πιτ Ντόκτερ

Καλύτερη Μουσική: Τρεντ Ρέζνορ, Ατικους Ρος, Τζον Μπατίστ για το «Soul»

Καλύτερο Τραγούδι: Io Si (Seen) από το «Η Ζωή Μπροστά Σου» του Εντοάρντο Πόντι

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: Minari του Λι Αϊζακ Τσανγκ

Carol Burnett Award: Νορμαν Λιρ

Τιμητικό Βραβείο Cecil B. DeMille: Τζέιν Φόντα

Τηλεοπτικές σειρές

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά - Δράμα: The Crown (Netflix)

Α' Γυναικείος Ρόλος - Δράμα: Εμα Κόριν για το «The Crown»

A' Ανδρικός Ρόλος - Δράμα: Τζος Ο' Κόνορ για το «The Crown»

Καλύτερη τηλεοπτική σειρά - Κωμωδία: Schitt's Creek (POP TV)

Α' Γυναίκειος Ρόλος - Κωμωδία: Κάθριν Ο' Χάρα για το «Schitt's Creek»

Α' Ανδρικός Ρόλος Κωμωδία

Τζέισον Σουντέικις για το «Ted Lassο»

Καλύτερη Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: The Queen's Gambit (Netflix)

Α' Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Μαρκ Ράφαλο στο «I Know this Much is True»

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Ανια Τέιλορ - Τζόι για το «The Queen's Gambit»

Β' Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά, Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Τζον Μπογιέγκα για το «Small Axe» του Στιβ ΜακΚουίν

Β' Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά, Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Γκίλιαν Αντερσον για το «The Crown»