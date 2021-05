Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή: 58 νέα έργα στο μουσείο της Αθήνας και έκθεση Γιώργου Ρόρρη στην Άνδρο

Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή ανοίγει ξανά τις πόρτες του στο φιλότεχνο κοινό στις 14 Μαΐου, για να καλωσορίσει τους επισκέπτες του και να παρουσιάσει τις εργασίες που έγιναν στο μουσείο κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αφορούν την έκθεση για πρώτη φορά στην Αθήνα, 58 καινούριων έργων και την ανανέωση των αιθουσών του.

Παράλληλα, προαναγγέλλει την έκθεση του Γιώργου Ρόρρη στο Μουσείο της Άνδρου, κλείνοντας ραντεβού με το φιλότεχνο κοινό για τις 4 Ιουλίου.

Στην Αθήνα, η νέα επιλογή εκθεμάτων έχει σκοπό να αναδείξει τον εκλεκτισμό και την ποιότητα της συλλογής που δημιούργησαν ο Βασίλης και η Ελίζα Γουλανδρή.

Στον πρώτο όροφο, όπου εκτίθενται οι «Κλασικοί της μοντέρνας τέχνης» καθώς και μια επιλογή γαλλικών επίπλων του 18ου αιώνα και διακοσμητικών αντικειμένων προερχόμενων από τη Γαλλία και την Κίνα, διατηρείται η ίδια σκηνογραφία.

Τα έργα των El Greco, Paul Cézanne, Auguste Rodin, CamilleClaudel, Claude Monet, Edgar Degas, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, PabloPicasso, Georges Braque, Joan Miró, Pierre Bonnard, Fernand Léger, Wassily Kandinsky, Paul Klee και JeanHélion καταλαμβάνουν τις ίδιες θέσεις όπως είχαν στηθεί στο άνοιγμα του μουσείου.

Η χειρονομία αυτή της φιλοξενίας των νέων έργων φιλοδοξεί να τονίσει την ποικιλία υλικών και τεχνικών που περιλαμβάνει η συλλογή του Ιδρύματος, αλλά και τη σημαντική συνεισφορά των γυναικών στην καλλιτεχνική εξέλιξη του προηγούμενου αιώνα.

Ο δεύτερος όροφος, αφιερωμένος στις «Ματιές στον 19ο και 20ό αιώνα» και σε έργα σε χαρτί, ανανεώνεται περίπου κατά 30%. Οι γνωστοί Jackson Pollock, Francis Bacon, Alberto Giacometti, MaxErnst και Roy Lichtenstein θα γειτνιάζουν πλέον με μια ανανεωμένη επιλογή έργων των προαναφερθέντων Picasso, Braque, Miró, Hélion, αλλά και των Marc Chagall, Jean Fautrier, César, Germaine Richier, Robert Rauschenberg, Barbara Hepworth, Ben Nicholson, Henri Michaux, Claude Lalanne, Christo και Jeanne-Claude, Fernando Botero, Nicholas Krushenick και Igor Mitoraj.

Στόχος της καινούριας σκηνογραφίας είναι να αναδειχθεί η ιδιαίτερη σχέση που το ζεύγος Γουλανδρή διατηρούσε με μερικούς από αυτούς τους καλλιτέχνες, όπως τον Picasso, τoν Chagall, τoν César, τους François-Xavierκαι Claude Lalanne, τους Christo και Jeanne-Claude, τον Fernando Botero και τη Σοφία Βάρη.

Ο τρίτος και ο τέταρτος όροφος, όπου παρουσιάζεται η νεότερη και σύγχρονη ελληνική τέχνη, έχουν ανανεωθεί κατά 80%.

Ο τρίτος όροφος προβάλλει πλέον τη διερεύνηση της παραστατικότητας και της ανθρώπινης μορφής μέσα από το ιδιαίτερο βλέμμα ορισμένων εκ των σημαντικότερων Ελλήνων ζωγράφων. Γνωστά ήδη έργα του Κωνσταντίνου Παρθένη, του Γιάννη Τσαρούχη, του Σπύρου Βασιλείου και του Γιάννη Παππά επανεκτίθενται σε διάλογο με έργα της νέας ανάρτησης των Γιώργου Μπουζιάνη, Μιχάλη Τόμπρου, Αγήνωρα Αστεριάδη, Χρόνη Μπότσογλου, Γιώργου Ρόρρη, Ανδρέα Κοντέλλη, Μιχάλη Μαδένη, Γιάννη Παρμακέλη. Ιδιαίτερη τιμή αποδίδεται στον Παναγιώτη Τέτση, με την παρουσίαση ενός μεγάλου τμήματος της εμβληματικής Λαϊκής αγοράς.

Fernando Botero (1932- ), Still Life with Green Curtain- Νεκρή φύση με πράσινη κουρτίνα, 1982. Λάδι σε καμβά | Oil on canvas | 109 × 130 cm. Συλλογή Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή / Basil and Elise Goulandris Foundation Collection Photo credits © Χριστόφορος Δουλγέρης / Chris Doulgeris

Ο τέταρτος όροφος προβάλλει τους πρωτοπόρους ερευνητές και ποιητές της αφαίρεσης, που σε πολλές περιπτώσεις υπερέβησαν τα ελληνικά σύνορα. Τα ήδη δημοφιλή έργα των Γιάννη Μόραλη, Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα και Γιάννη Κουνέλλη παρουσιάζονται πλάι στους Takis, Chryssa, Θάνο Τσίγκο, Θεόδωρο Στάμο, Γιώργο Ζογγολόπουλο, Pavlos, Άρη Κουτρουλή, Νάσο Δάφνη, Αλέξη Ακριθάκη και Νάκη Παναγιωτίδη.

Εν τω μεταξύ το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή θα παρουσιάσει φέτος το καλοκαίρι, στο μουσείο της Άνδρου, αναδρομική έκθεση με τίτλο Η ευγένεια του απέριττου, αφιερωμένη στον διακεκριμένο ζωγράφο Γιώργο Ρόρρη, που διακρίνεται πλέον ως ένας από τους σπουδαιότερους εικαστικούς δημιουργούς της γενιάς του. Συλλέκτες και πολιτιστικοί οργανισμοί αποδέχτηκαν την πρόσκληση του Ιδρύματος, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν τα πιο σημαντικά έργα του ζωγράφου, από τα πρώτα του βήματα έως σήμερα.

Η έκθεση ακολουθεί μια αναδρομική προσέγγιση του έργου του καλλιτέχνη. Περιλαμβάνοντας σχεδόν 60 πίνακες και σχέδια, επιχειρεί να ανιχνεύσει την καλλιτεχνική του εξέλιξη μέσα από τρεις ενότητες: τη σχέση του ζωγράφου με το ατελιέ του, τις επιδράσεις που δέχτηκε από τους δασκάλους του και την αδιάκοπη εξερεύνηση του σώματος, φτιαγμένου «από σάρκα και οστά».

Γιώργος Ρόρρης (1963-), Πορτραίτο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, 2017-2018. Λάδι σε καμβά / Oil on canvas, 262 X 273 εκ.. Συλλογή Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή / Basil and Elise Goulandris Foundation Collection. Photo credits @ Χριστόφορος Δουλγέρης / Chris Doulgeris

Η συμβολή του Γιώργου Ρόρρη στην ετοιμασία της έκθεσης υπήρξε καθοριστική. Η βοήθειά του στην επιλογή των έργων, οι κατευθύνσεις του σχετικά με τη σκηνογραφία και το στήσιμο των πινάκων, οι συνεντεύξεις που παραχώρησε για τη σύνταξη του «Χρονολόγιου» της συνοδευτικής έκδοσης δίνουν την ευκαιρία στον θεατή να καταδυθεί ακόμη πιο απολαυστικά στη δουλειά του.

Την ανανέωση της συλλογής στην Αθήνα επιμελήθηκε ο Κυριάκος Κουτσομάλλης, με τη βοήθεια της Μαρίας Κουτσομάλλη-Μορώ. Συνεργάστηκαν και πάλι, για την καινούρια πρόταση σκηνογραφίας, με τον Ανδρέα Γεωργιάδη και την Παρασκευή Γερολυμάτου από τη Μικρή Άρκτο. Η έκθεση της Άνδρου είναι σε επιμέλεια της Μαρίας Κουτσομάλλη-Μορώ.

Παναγιώτης Τέτσης (1925-2016), Λαϊκή αγορά-Street Market, 1981. Λάδι σε καμβά, δίπτυχο | Oil on canvas, a diptych | 248.5 × 810 cm Δωρεά του καλλιτέχνη. Συλλογή Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή / Basil and Elise Goulandris Foundation Collection. Photo credits © Χριστόφορος Δουλγέρης / Chris Doulgeris

Takis (Παναγιώτης Βασιλάκης) Takis (Panayiotis Vassilakis) (1925-2019), Oscillation de la mer-Κλυδωνισμοί της θάλασσας-Sea Oscillation, 1979. Μαγνήτες, μέταλλο και πλαστικό νήμα σε ξύλο | Magnets, metal and plastic string on wood | 185 × 185 cm. Συλλογή Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή / Basil and Elise Goulandris Foundation Collection. Photo credits © Χριστόφορος Δουλγέρης / Chris Doulgeris

César (1921-1998), Chaise “Expansion”-«Επέκταση» καρέκλας, 1975-1976. Γυαλισμένος και πατιναρισμένος μπρούντζος, 3/8 | Polished and patinated bronze, 3/8 | 76.5 × 52 × 50 cm. Συλλογή Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή / Basil and Elise Goulandris Foundation Collection Photo credits © Χριστόφορος Δουλγέρης / Chris Doulgeris

Christo and Jeanne-Claude (1935-2020), Packed Coast (Project for Australia, near Sydney)-Συσκευασμένη ακτή (Project για την Αυστραλία, κοντά στο Sydney), 1969. Μολύβι, παστέλ, σπάγγος και πολυαιθυλένιο σε χαρτί επικολλημένο σε χαρτόνι | Pencil, crayon, twine and polyethylene on paper laid down on board | 71 × 55.6 cm. Συλλογή Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή / Basil and Elise Goulandris Foundation Collection. Photo credits © Χριστόφορος Δουλγέρης / Chris Doulgeris

Θεόδωρος Στάμος (1922-1997), Infinity Field - Lefkada Series | Ατέρμονο πεδίο - Σειρά Λευκάδα, 1980. Ακρυλικό σε καμβά | Acrylic on canvas | 244 × 193.5 cm. Συλλογή Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή / Basil and Elise Goulandris Foundation Collection. Photo credits © Χριστόφορος Δουλγέρης / Chris Doulgeris

Γιώργος Ρόρρης (1963-), Γιαπί κάτω από το φως του ήλιου-Construction Site in the Sunlight, 1996. Λάδι σε καμβά / Oil on canvas 125 X 205 εκ.. Συλλογή Πινακοθήκης Κουβουτσάκη / Kouvoutsakis Art Institute Collection. Photo credits @ Χριστόφορος Δουλγέρης / Chris Doulgeris

Γιώργος Ρόρρης (1963-), Πορτραίτο του Τάκη Πιτσελά με πορτοκαλί γραβάτα, 2005. Λάδι σε καμβά / Oil on canvas, 210 X 190 εκ.. Ιδιωτική συλλογή / Private Collection. Photo credits @ Χριστόφορος Δουλγέρης / Chris Doulgeris

Γιώργος Ρόρρης (1963-), Γυναίκα ξαπλωμένη στο χώμα 2018. Λάδι σε καμβά / Oil on canvas, 60 X 65,5 εκ.. Συλλογή Μπάμπη Ηλιόπουλου / Babis Iliopoulos Collection. Photo credits @ Χριστόφορος Δουλγέρης / Chris Doulgeris

Άποψη της έκθεσης στον 1ο όροφο.

Άποψη της έκθεσης στον 2ο όροφο.

Άποψη της έκθεσης στον 3ο όροφο.

Άποψη της έκθεσης στον 4ο όροφο.

Άποψη της έκθεσης στον 4ο όροφο.

Ώρες Λειτουργίας από Παρασκευή 14 Μαΐου:

Τετάρτη – Κυριακή: 10:00 – 18:00, Παρασκευή: 10:00-20:00, Δευτέρα και Τρίτη κλειστά

Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, τηλ. 210 7252895

Γιώργος Ρόρρης

Η ευγένεια του απέριττου

Άνδρος, 4 Ιουλίου-3 Οκτωβρίου 2021

Διάρκεια έκθεσης: 4 Ιουλίου-3 Οκτωβρίου 2021

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 11.00-15.00 και 18.00-21.00, Δευτέρα 11.00-15.00

Δευτέρα απόγευμα - Τρίτη κλειστά