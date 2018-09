Τον τελευταίο καιρό μεγάλα, μόνιμα τατουάζ έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους στα σώματα μερικών από τους πιο διάσημους ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Την αρχή έκανε ο Μπεν Άφλεκ με το τεράστιο, πολύχρωμο τατουάζ που απεικονίζει ένα φοίνικα να αναγεννιέται από τις στάχτες του και το οποίο καλύπτει ολόκληρη την πλάτη του.

Το συγκεκριμένο τατουάζ είχε διχάσει τους θαυμαστές του, όταν έγινε γνωστό πως είναι μόνιμο κι όχι για τις ανάγκες κάποιου ρόλου όπως πίστευαν, καθώς σε κάποιους άρεσε κι άλλοι το θεώρησαν εντελώς κιτς.

Just thinkin' bout Ben Affleck's back tattoo shoutout to Jennifer Garner for getting the hell out of dodge pic.twitter.com/iWybGVix4k