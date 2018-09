Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει μια γυναίκα να βουτά κοτομπουκιές σε Coca-Cola και να τις τρώει λίγο πριν από αγώνα τένις στις ΗΠΑ.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral παγκοσμίως.

Η 26χρονη πρωταγωνίστρια του περιστατικού, Alexa Greenfield, μίλησε μια μέρα μετά στο Fox News για την περίεργη συνήθειά της.

Όπως παραδέχεται η ίδια, βουτά κοτομπουκιές σε Coca Cola από τότε που θυμάται τον εαυτό της.

«Ο μπαμπάς μου με έμαθε να βυθίζω το κοτόπουλο στο αναψυκτικό. Σκέφτηκα πως ήταν μία χαρά, αγάπησα τη γεύση και συνέχισα να το κάνω. Όταν μεγάλωσα, το άφησα για λίγο γιατί σκέφτηκα πως θα φαίνονταν περίεργο στους γύρω μου. Αλλά μια μέρα αποφάσισα να ξεκινήσω πάλι» παραδέχεται η Alexa Greenfield στο Fox News.

So this happened at the US Open today... 🧐 pic.twitter.com/fRDmpd3YWE

Στο βίντεο, το οποίο κοινοποίησε το αμερικανικό δίκτυο ESPN, φαίνεται η γυναίκα να κάθεται στο τραπέζι με τα δύο ανίψια της και ξαφνικά βουτά την κοτομπουκιά στο αναψυκτικό.

«Ακούστε. Πρόκειται να κάνω κάτι πολύ περίεργο. Είναι ένα τεράστιο μυστικό και δεν μπορείτε να πείτε σε κανέναν. Ούτε στους γονείς σας» θυμάται πως είπε γελώντας η Alexa στα ανίψια της.

Αρκετοί χρήστες των social media δήλωσαν σοκαρισμένοι με το θέαμα, με μερικούς από αυτούς, μάλιστα, να μιλούν χιουμοριστικά για «έγκλημα» και ποινή φυλάκισης «εως και 10 χρόνια».

You should be sent to prison if you dip your chicken fingers in soda pic.twitter.com/CMeVaEDpmG