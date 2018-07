Το τρόπαιο στο Μουντιάλ της Ρωσίας διεκδικούν φέτος έξι ομάδες από την Ευρώπη και δύο από την Νότια Αμερική- οι υποψήφιες «πρωτάρες» Κροατία, Σουηδία, Βέλγιο, Ρωσία και οι πιο «έμπειρες» Βραζιλία, Ουρουγουάη, Γαλλία, Αγγλία, που έχουν κατακτήσει την κορυφή του κόσμου.

Όπως και να έχει, η «μάχη» για το κύπελλο εξελίσσεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τίποτα δεν μπορεί να προβλέψει με σιγουριά το τελικό αποτέλεσμα, καθώς καμία από τις οκτώ ομάδες που συνεχίζουν, δεν δείχνει να είναι αδιαφιλονίκητο φαβορί.

Αυτό δεν σημαίνει φυσικά πως κάποιες ομάδες δεν έχουν ήδη ξεχωρίσει, είτε λόγω του ταλέντου συγκεκριμένων παικτών, είτε λόγω της εντυπωσιακής τους εμφάνισης, όπως στην περίπτωση του τερματοφύλακα της Βραζιλίας.

Με την σύζυγό του και την κόρη τους. EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Meu mate companheiro!! #AB1 Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alisson Becker (@alissonbecker) στις 8 Μάι, 2018 στις 8:17 πμ PDT





Ο 25χρονος Άλισον Μπέκερ με καταγωγή από τη Βραζιλία και συνήθως παίζει για την Ρόμα. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της πατρίδας του και μετά την νίκη της Δευτέρας έχει γίνει viral για την σέξι και εντυπωσιακή του εμφάνιση, με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν «Κρις Χέμσγουορθ του ποδοσφαίρου».

is it just me or does alisson becker look kinda like a long lost hemsworth brother pic.twitter.com/u8EUAS6AHO — Reece Walter (@reece4thesky) 2 Ιουλίου 2018

@Alissonbecker is the long lost 3rd Hemsworth brother. Don’t fight me on this one. pic.twitter.com/mNvF7zb8jA — Neela 🌻 (@hyggegrl) 3 Ιουλίου 2018

Wait, is Thor playing goalkeeper for Brazil? Is that legal ? pic.twitter.com/csB1ELncjI — Richard Griggs (@LilRichie23) 2 Ιουλίου 2018

Alisson Becker let me talk to you pic.twitter.com/kJmEcAT4Pm — romana 🇧🇷 (@wondygal) 2 Ιουλίου 2018





Για την ιστορία έχει ύψος 1.93 μ., είναι Ζυγός, είναι παντρεμένος από το 2015 με την Natália Loewe και έχει μια κόρη την Helena, με την οποία φωτογραφήθηκε να παίζει στη διάρκεια της προπόνησής του την Τρίτη, ενθουσιάζοντας ακόμη περισσότερο τις θαυμάστριές του.

Παιχνίδια με την κόρη του στη διάρκεια προπόνησης. EPA/RONALD WITTEK

EPA/RONALD WITTEK

EPA/RONALD WITTEK