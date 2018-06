Μια 13χρονη καθήλωσε χθες με τη φωνή της τις ΗΠΑ και, μέσω του διαδικτύου, ολόκληρο τον κόσμο.

Η Κούρτνεϊ Χάντγουιν από το Χαρτλπουλ της Μεγάλης Βρετανίας, τραγούδησε στις οντισιόν του αμερικανικού ριάλιτι America's got talent.

Παρά το γεγονός ότι ασχολείται χρόνια με το τραγούδι, η Χάντγουιν ανέβηκε στη σκηνή εμφανώς αγχωμένη, με αποτέλεσμα οι κριτές να μην ξέρουν τι να περιμένουν από αυτήν.

Την κριτική επιτροπή της 13 σεζόν του ριάλιτι, που ξεκίνησε στις 29 Μαΐου, αποτελούν η Χάιντι Κλουμ, ο Σάιμον Κάουγουελ, ο Χάουι Μάντελ και η Μελ Μπι.

Από την πρώτη κιόλας νότα, η Χάντγουιν ξετύλιξε το ταλέντο της, με αποτέλεσμα κοινό και κριτικοί να σηκωθούν όρθιοι επευφημώντας την κοπέλα για την χαρακτηριστική φωνή και τις ικανότητές της.

Το 2015, η 10χρονη τότε Κούρτνεϊ είχε ερμηνεύσει το Say Something των Great Big World σε μία εκδήλωση «ανοικτού μικροφώνου» στο Σότον Χολ, τραβώντας την προσοχή ενώ το 2017 διαγωνίστηκε στο The Voice Kids τερματίζοντας στην κορυφαία εξάδα.

Όπως όλα δείχνουν όμως, αυτή τη φορά έχει βάλει πλώρη για την κορυφή.