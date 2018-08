Δέος προκαλεί το βίντεο με τα χιλιάδες μυρμήγκια που χρησιμοποιούν το σώμα τους για να κατασκευάσουν μια «κρεμαστή γέφυρα» από την άκρη της οροφής μέχρι μια κοντινή σφηκοφωλιά.

Μέχρι στιγμής το βίντεο μετρά περισσότερα από 773.000 views στο Twitter και ο χρήστης που το δημοσίευσε, παρόλο που δεν το τράβηξε ο ίδιος, λέει πως ο λόγος που αποφάσισε να το κοινοποιήσει είναι για να αναδείξει την αξιοθαύμαστη συμπεριφορά που επιδεικνύουν ως κοινότητα τα μυρμήγκια.

Attack of legionary ants (also known as army ants or marabunta) to a wasp honeycomb. Impressive the level of swarm intelligence and collective computation to form that bridge. pic.twitter.com/StvDkmv8x8

Το βίντεο δημοσιεύθηκε αρχικά στη σελίδα El Entomólogo του Facebook, όπου εξηγείται πως στην πραγματικότητα αυτό που κάνουν εκείνη τη στιγμή τα μυρμήγκια είναι να «λεηλατούν» την σφηκοφωλιά. Σύμφωνα με την ανάρτηση, πρόκειται για επίθεση από μυρμήγκια marabunta.

«Όταν συμβαίνει μια τέτοιου είδους επίθεση, οι σφήκες συνήθως αποχωρούν και τα μυρμήγκια δεν φεύγουν αν δεν πάρουν πρώτα όλη την κηρήθρα, κουβαλώντας παράλληλα νύμφες, προνύμφες και αυγά, αλλά και μερικές ενήλικες σφήκες που δεν κατάφεραν να δραπετεύσουν», αναφέρεται στο El Entomólogo. «Το επίπεδο νοημοσύνης και ο συλλογικός υπολογισμός για να σχηματιστεί αυτή η γέφυρα είναι τουλάχιστον εντυπωσιακά», προστίθεται.

Όσο για αυτό που παρατήρησαν πολλοί στα σχόλια, γιατί δηλαδή δεν επέλεξαν να κινηθούν κατά μήκος της οροφής αλλά να δημιουργήσουν μια γέφυρα μέχρι την σφηκοφωλιά, εξηγείται μερικώς επειδή πολλά μυρμήγκια δυσκολεύονται να περπατήσουν ανάποδα, με το κεφάλι προς τα κάτω.

Τα συγκεκριμένα έντομα έχουν επίσης τη δυνατότητα να σχηματίζουν τέτοιου είδους γέφυρες και στο νερό.

When this type of attack happens, the wasps usually escape and the ants do not leave until they've completely looted the honeycomb, carrying pupae, larvae, and eggs, as well as some adults who did not manage to escape



They can even build across the water! pic.twitter.com/cuQxQbCor0