Η πιο περιζήτητη στιλίστρια διασημοτήτων της Κίνας αναζητά πηγή έμπνευσης στο Πεκίνο

Η σειρά Dreamers σκιαγραφεί το προφίλ γυναικών οι οποίες έχουν φανταστεί τις καριέρες τους με έναν τρόπο που έρχεται σε αντίθεση σε σχέση με αυτό που επικρατεί στις ιδέες και τις πεποιθήσεις της κοινωνίας. Σε αυτήν την σειρά-τριλογία, τολμηροί δημιουργοί εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο υλοποίησαν το όνειρό τους, δηλαδή είτε ακολουθώντας τον δύσβατο δρόμο είτε ανοίγοντας οι ίδιοι εντελώς νέα μονοπάτια.

Η Lucia Liu έχει καταφέρει γρήγορα να καθιερωθεί ως μια από τις πιο περιζήτητες σχεδιάστριες και στιλίστριες διασημοτήτων της Κίνας, με το πελατολόγιό της να κυμαίνεται από τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό της Mandarin pop, Bibi Zhou, έως τον ηθοποιό Zhao Liying και το πολυτελές brand Lane Crawford.

Με μια ακόρεστη επιθυμία για δημιουργική έκφραση χωρίς όρια και μια δυναμική εργασιακή ηθική χωρίς κανόνες, η Liu ξεκίνησε την καριέρα της ως καλλιτεχνική σκηνοθέτης στο Harper's Bazaar της Κίνας. Έκτοτε, όμως, η πολυάσχολη σχεδιάστρια έχει ακόμη βρεθεί ακόμα και στη θέση του κριτή για το China's Next Top Model και έφτιαξε ένα πρωτότυπο στούντιο αποκλειστικά με βάση το γούστο της, ενώ επί του παρόντος είναι αναπληρώτρια αρχισυντάκτρια και διευθύντρια μόδας στο The New York Times T Magazine της Κίνας.

Η Liu είναι μία από τις πιο επιδραστικές σχεδιάστριες μόδας της γενιάς της, καθώς σπάει τους τυπικούς κανόνες της μόδας, μέσα από τον συνδυασμό αρκετών στοιχείων από την παράδοση. Το κίνητρο πίσω από τη δουλειά της πηγάζει από την αρμονική σύζευξη ανάμεσα στην ανατροφή της από αγροτική οικογένεια και στη διαμονή της σε αστικό περιβάλλον, γεγονός που αντανακλάται ατην οπτική γλώσσα του έργου της και ασφαλώς και της παρούσας ταινίας. "Πολλά στοιχεία με εμπνέουν" αναφέρει η Liu, η οποία δουλεύει μεταξύ Πεκίνου και Λονδίνου. "Αγαπώ τη φύση, το χρώμα, τα λουλούδια, τα ρομαντικά πάρκα...όλα τα πράγματα που παραπέμπουν στο παλιό Πεκίνο. Αλλά αγαπώ, επίσης, τον φουτουρισμό του και τα έντονα σχήματα".





Η Liu έχει περιγράψει στο παρελθόν το στιλ της ως "μια διαδικασία που εναρμονίζεται με το δημιουργικό χάος", στάση που επικαλείται ο σκηνοθέτης William Kennedy στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς The Dreamers. Καθώς η Liu περιγράφει το καλλιτεχνικό της έργο, ο Kennedy αιχμαλωτίζει ορισμένα τυχεία αντικείμενα - όπως αρχειακό κινηματογραφικό υλικό, μια μούσα της μόδας με εμφανή φουτουριστικά στοιχεία και πλάνα από μια Super 8 - στην προσπάθειά του να εμπλουτίσει και να εξελίξει τις εικόνες, που επαινούν το δυναμικό στιλ της Liu.



