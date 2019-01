Στην Barbara, με την αγάπη Jonas Mekas

Γνωστός για το διαδραστικό κινηματογραφικό του έργο και τα art βίντεο, ο Λιθουανός σκηνοθέτης Jonas Mekas,που πρόσφατα απεβίωσε, υπήρξε μια πρωτοπόρος φιγούρα του underground κινηματογράφου.

To To Barbara, with Love είναι γυρισμένο με φιλμ 16 mm και πρόκειται για μια βίντεο εγκατάσταση με τέσσερις οθόνες αφιερωμένη στη σκηνοθέτιδα Barbara Rubin, την γυναίκα που επηρέασε συγκροτήματα και μουσικούς όπως ο Lou Reed από τους The Velvet Underground και ο Bob Dylan.

Το βίντεο του Mekas, που γυρίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1960, περιλαμβάνει τα πάντα: μια από τις πρώτες εμφανίσεις του Lou Reed των φίλων του σε συναυλία που έγινε σε ψυχιατρικό συνέδριο, όπου ο καλλιτέχνης και η Edie Sedgwick αναλαμβάνουν τις συστάσεις με της μπάντας με το κοινό, μέχρι συναντήσεις στο Film-Makers' Cinematheque στη Νέα Υόρκη όπου συναντιούνταν προσωπικότητες όπως οι Andy Warhol, Allen Ginsberg και Nico.

@Νowness