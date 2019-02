Ένα αγόρι με σύνδρομο Down που αγαπά το σερφ (και την Rihanna) Το σύντομο ντοκιμαντέρ με τίτλο "Dean Goes Surfing" ακολουθεί τον Dean όταν αποφασίζει να περάσει μια μέρα στη θάλασσα, μαθαίνοντας σερφ με την ομάδα από την ΜΚΟ Surfing With Smiles

Ο Dean είναι ένας τυπικός έφηβος: Έχει κόλημμα με την Rihanna, "τη βασίλισσα της ραπ" όπως την αποκαλεί. Παίζει drums και δεν ντρέπεται να επιδείξει τους δικέφαλους του στον φακό. Σε αυτό το όμορφ, σύντομο ντοκιμαντέρ μαθαίνουμε ότι ο Dean είναι επίσης ένας έφηβος με σύνδρομο Down που τρελαίνεται για τη θάλασσα. "Ναι, υπάρχει μια στιγμή ..." εξηγεί ο Dean σχετικά με την εμπειρία του σερφαρίσματος "Υπάρχει αγάπη εκεί. Και ελευθερία. Απόλυτη ελευθερία".