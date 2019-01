Η Erica Garza είχε τον πρώτο της οργασμό στην ηλικία των 12 ετών. Από τότε η εμμονή της με το σεξ, το πορνό και τον αυνανισμό την οδήγησαν σε αποτυχημένες σχέσεις και έναν σωρό one-nights stands.

Στο βιβλίο της Getting Off: One Woman's Journey Through Sex and Porn Addiction, η Garza καταγράφει την πάλη της με το αίσθημα ντροπής και με τη μοναξιά αλλά και με το πώς κατάφερε να αποκτήσει μια υγιέστερη σχέση με τη σεξουαλικότητα της και με τους ανθρώπους που αγαπά.