Ο ερεβώδης ρόλος της Ευρώπης στην μεταναστευτική κρίση στη θάλασσα

Το It's an Act of Murder ( Είναι μια δολοφονική πράξη) είναι ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους των New York Times σε συνεργασία με τα ερευνητικά κέντρά Forensic Architecture και Forensic Oceanography που αναπαριστά μια θαλάσσια τραγωδία που είχε σαν αποτέλεσμα τουλάχιστον 20 μετανάστες να χάσουν τη ζωή τους.

Συνδυάζοντας υλικό από περισσότερες από 10 κάμερες, 3-D μοντελοποίηση και συνεντεύξεις με διασώστες και επιζώντες, το ντοκιμαντέρ δείχνει τον ρόλο της Ευρώπης στην μεταναστευτική κρίση στη θάλασσα.

Όχι πολύ μακριά από τη σχεδία με τους ναυαγούς βρισκόταν ένα πλοίο που ανήκε στη Sea-Watch, μια γερμανική ανθρωπιστική οργάνωση. Το πλοίο είχε αρκετό χώρο για όλους όσους ήταν πάνω στη σχεδία. Θα μπορούσε να τους φέρει όλους με ασφάλεια στην Ευρώπη, όπου θα είχαν την ευκαιρία να τους χορηγηθεί άσυλο.

Αντιθέτως, 20 άνθρωποι πνίγηκαν και 47 συλλήφθηκαν από την επιχείρηση που έκανε το Λιμενικό Σώμα της Λιβύης. Εκείνοι οι 47 μεταφέρθηκαν πίσω στη Λιβύη, όπου υπέστησαν κακοποίηση - βιασμού και βασανιστηρίων.

Αυτή η έρευνα αυτή καθιστά σαφές ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αποφεύγουν τις νομικές και ηθικές τους ευθύνες για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εγκαταλείπουν τη βία και την οικονομική απελπισία που βιώνουν στις χώρες τους. Ανησυχητικότερο όλων είναι ότι η Λιβυκή ακτοφυλακής συνεργάζεται με την Ευρώπη, παραβιάζοντας κατάφωρα αυτά τα δικαιώματα μόνο και μόνο για να εμποδιστούν οι μετανάστες να διασχίζουν τη θάλασσα.