Ερωτομανία: Πώς είναι να πάσχεις από βασανιστική, αγιάτρευτη αγάπη;

Η αγάπη που δεν βρίσκει ανταπόκριση είναι για πολλούς μια ιεροτελεστία. Όμως τι γίνεται αν αυτή η αγάπη είναι μια ανίατη, παραισθητική κατάσταση που προκαλεί ψυχαναγκαστική συμπεριφορά που μοιάζει με αυτή των stalkers;

Ο Frank Tallis, κλινικός ψυχολόγος και συγγραφέας με έδρα το Λονδίνο, καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια στο τελευταίο του βιβλίο «The Incurable Romantic: And Other Tales of Madness and Desire» την εμπειρία του με μια γυναίκα-ασθενή του που έπασχε από ερωτομανία.

Η ερωτομανία ή αλλιώς σύνδρομο του Clérambault είναι μία αυταπάτη, στην οποία ένα άτομο έχει την πεποίθηση ότι ένα άλλο άτομο, συνήθως μεγαλύτερο σε ηλικία, υψηλού κοινωνικού status και μακριά από το περιβάλλον του ασθενούς, είναι ερωτευμένο μαζί του. Η ασθένεια εμφανίζεται συχνά κατά τη διάρκεια της ψύχωσης, ιδιαίτερα σε ασθενείς με σχιζοφρένεια η διπολική μανία.

Η ερωτομανία συνδέεται συχνά με τη βασανιστική αγάπη ή την έμμονη αγάπη ή τον παθολογικό έρωτα.