Το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους "Tungrus and the Chicken From Hell" είναι πολλά περισσότερα από μια απλή ιστορία ενός κακομαθημένου και απείθαρχου κοτόπουλου.

Στην ουσία του πρόκειται για μια παραβολή. Ένας άνθρωπος φέρνει στην επιφάνεια τις αναμνήσεις του από το χωριό στο μικροαστικό διαμέρισμά του στη Βομβάη.