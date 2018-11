To βίντεο Birth Control Your Own Adventure της Sindha Agha καταγράφει τις περιπέτειές της ενάντια στις παρενέργειες των αντισυλληπτικών χαπιών που χρειάστηκε να πάρει για να αντιμετωπίσει τα γυναικολογικά της προβλήματα. Συχνα μάλιστα χρειάστηκε να επιλέξει μεταξύ της κατάθλιψης και του σωματικού πόνου.