Κορίτσι του ονείρου: Ο έρωτας ενός μοναχικού άντρα με μια πλαστική κούκλα

Πρωτότυπος τίτλος: Traumfrau

Ντοκιμαντέρ, 20'00"; 2012

Σκηνοθεσία: Oliver Schwarz

Ένα πολύ, πολύ μελαγχολικό φιλμ είναι το βραβευμένο Κορίτσι του Ονείρου που θα δείτε τώρα. Περιγράφει την απόλυτη μοναξιά ενός άντρα στη μεγάλη πόλη και πώς βρίσκει καταφύγιο στη φαντασιακή του σχέση με μια πλαστική κούκλα. Οι σκηνές της στοργής, οι κουβέντες που της απευθύνει, τα καθημερινά τελετουργικά, η επίγνωση του μετεωρισμού του μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας και το «αίσθημα» που τελικά αναδίδεται μέσα στο γυμνό, μονήρες σπίτι προσδίδουν στο ντοκιμαντέρ του Oliver Schwarz μια ποιητική διάσταση σπάνια και οδηγεί σε ένα ερώτημα που μένει τελικά αναπάντητο, αφού υπάρχουν τόσες απαντήσεις, όσες και άνθρωποι: Τι Είναι η Αγάπη;

ΒΡΑΒΕΙΑ

Golden Medal of Belgrade to the director of the best international documentary, 2014

Upcoming Filmmakers Luzern, 2013, First Prize

Chicago International Film Festival, 2013, Silver Hugo for Best Short Film: Documentary

Best Documentary Film, Moving Media Student Film Festival, USA, 2013

Kolkata International Film Festival, Indien, 2013, Best Documentary Award

Special Jury Mention, OPEN CINEMA, Russia 2013

International Short Film Festival IN THE PALACE Bulgarien, Lobende Erwähnung

Schweizer Jugenfilmtage 2013, 1. Preis und Publikumspreis

Winterthurer Kurzfilmtage, Bester Schweizer Schulfilm 2012

Berner Filmpreis, bester Kurzfilm 2012

Jugendfilmtage Winterthur, Blindspot-Preis, 2012