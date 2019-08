Η ζωή σε μία από τις πιο απομονωμένες, μολυσμένες, παγωμένες και πλούσιες πόλεις του κόσμου

Η αρκτική βιομηχανική πόλη Norilsk χτίστηκε το 1935 από τους 500.000 αντιφρονούντες πολιτικούς κρατούμενους του γκουλάνγκ της περιοχής και στη συνέχεια κατοικήθηκε από ανθρώπους που δουλεύουν στα πολλά εργοστάσια και ορυχεία της. Έχει τις μεγαλύτερες κοιλότητες νικελίου, χαλκού και παλλαδίου στον πλανήτη και τα ορυχεία της ακμάζουν. Η πόλη των 175.000 κατοίκων είναι η βορειότερη πόλη του κόσμου. Η επικοινωνία με τον έξω κόσμο γίνεται μόνο αεροπορικώς και όποτε το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες αλλά και με τρένο από το λιμάνι της Dudinka, ενώ η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι -10°C. Είναι μια από τις πιο μολυσμένες πόλεις του κόσμου.

Η My Deadly, Beautiful City είναι μια μικρή μήκους ταινία της Victoria Fiore που έγινε σε συνεργασία με τη φωτογράφο Elena Chernyshova, της οποία η σειρά Days of Night – Night of Days όπου κατέγραψε την ζωή των κατοίκων της πόλης κέρδισε το βραβείο World Press Photo award το 2012.