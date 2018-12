Δείτε τον Ζακ Κωστόπουλο να πρωταγωνιστεί στο ακτιβιστικό φιλμ «HIVideo»

Η Drag Queen και ακτιβιστής του HIV, Zackie Oh, που έμελλε μετά από την εξοργιστική δολοφονία του να γίνει σύμβολο ολόκληρης της ελληνικής queer κοινότητας, πρωταγωνιστεί σε αυτό το σύντομο φιλμ που εχει ως θέμα τον ρατσισμό και αποκλεισμό που υφίστανται τα HIV + άτομα.

Καθώς η κάμερα τον παρακολουθεί από το πρωινό του ξύπνημα ως το νυχτερινό του σόου, αναφαίνεται ως ένα πρόσωπο με σάρκα και οστά -κι όχι η στερεοτυπική αρνητική καρικατούρα που γίνεται δέκτης βίας και προκαταλήψεων.

Directed by Menelas and George Kanis

Text and Editing by Menelas

Lighting by George Kanis

Starring: Zak/Zackie Oh

With Snoopy and Vanessa Cardui

Song: Solitaire (Instrumental)-Marina and the Diamonds