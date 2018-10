Η γυναίκα που έφτιαξε το τραγούδι τίτλων από «Τα Φιλαράκια» Η Allee Willis, η δημιουργός του εμβληματικού «I' ll Be There For You», δεν ήξερε να παίζει ούτε ένα όργανο

Στις αρχές του 1978, η Allee Willis ζούσε με κουπόνια τροφίμων. Μέχρι το τέλος της ίδιας χρονιάς πούλησε 10 εκατομμύρια δίσκους και αυτό είναι μόνο το ένα μέρος της ιστορίας. Η μουσική ιδιοφυΐα που είναι υπεύθυνη για πάνω από 1.000 τραγούδια για σειρές, ταινίες αλλά και θεάματα του Μπρόντγουεϊ είναι εκείνη που έγραψε και το αξέχαστο θεματικό τραγούδι «I' ll Be There For You» για τη σειρά Friends. Και όλα αυτά τα έκανε δίχως να ξέρει να παίζει ούτε ένα μουσικό όργανο.