H αληθινή Πάιπερ του «Orange Is the New Black» Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο της Πάιπερ Κέρμαν, «Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison», μια πρωτοπρόσωπη αφήγηση των εμπειριών της στη φυλακή

Tο «Orange Is the New Black» βασίζεται στο βιβλίο της Πάιπερ Κέρμαν, «Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison». Στην ουσία πρόκειται για μια αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο των εμπειριών της στη φυλακή. H Πάιπερ Κέρμαν που υπήρξε επιτυχημένη κι εύπορη, καταδικάστηκε το 1998 για ξέπλυμα χρημάτων και φυλακίστηκε για 13 μήνες. Βγαίνοντας από τη φυλακή, εκτός του ότι έγραψε τα απομνημονεύματά της που έγιναν best seller και τηλεοπτική σειρά, εισήλθε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γυναικείων Φυλακών ενώ εργάζεται και ως υπεύθυνη επικοινωνίας και μάρκετινγκ σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Στη συνέντευξή της στο Vox απομυθοποιεί όλα εκείνα τα στερεότυπα που έχουμε στο μυαλό μας για τις φυλακές.