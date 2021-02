Ένα τουίστ που δεν είδαμε ποτέ: μια άγνωστη σκηνή από το In the Mood for Love.

Φαίνεται πώς ούτε ο Γουόνκ Καρ Γουάι ούτε οι πρωταγωνιστές του Maggie Cheung και Tony Leung ήξεραν την τελική μορφή της ταινίας In The Mood for Love, όταν άρχισαν να δουλεύουν σε αυτήν.

Όπως αποκαλύπτει ο ίδιος ο σκηνοθέτης στο ντοκιμαντέρ @In the Mood for Love, όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα, η γενική αίσθηση για την ταινία ήταν πιο άτακτη και ερωτική, ίσως και λίγο πιο ανάλαφρη. Ο Γουάι τελικά αποφάσισε να ξαναγυρίσει ολόκληρη την ταινία, αλλά ευτυχώς, μερικά από τα πλάνα της αρχικής υπάρχουν ακόμα.

Η παραπάνω διαγραμμένη σκηνή που βλέπουμε τους δύο πρωταγωνιστές να χορεύουν τουίστ στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, δίνει μια ιδέα για το τι θα μπορούσε να ήταν η άλλη εκδοχή του In the Mood for Love.

Πηγή: criterioncollection