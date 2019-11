Στο σύμπαν του Godzilla

Οι λάτρεις του είδους το περιμένουν πώς και πώς: Ένα επετειακό box set με αποκατεστημένες κόπιες των πρώτων εμφανίσεων του θρυλικού, κινηματογραφικού τέρατος Godzilla, σε μορφή Blu Ray.

To box set θα περιλαμβάνει τις δεκαπέντε πρώτες ταινίες του Godzilla ξεκινώντας με την παρθενική του εμφάνιση το 1954 και καταλήγοντας στην 15η, Terror of Mechagodzilla το 1975, πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 29 Οκτωβρίου.



Το 1954 ένα γιγάντιο τέρας αναδυόμενο από την θάλασσα κατέστρεψε τα πάντα στο διάβα του, αλλάζοντας μια για πάντα τα κινηματογραφικά δεδομένα. Ο πρώτος Godzilla δημιούργησε ένα ολόκληρο τερατόμορφο κινηματογραφικό σύμπαν, γνωστό και ως kaiju eiga (είδος Γιαπωνέζικων φιλμ τεράτων). Έπειτα ο βασιλιάς των τερατοειδών συνέχισε την επιτυχία του απολαμβάνοντας την κυκλοφορία δεκατεσσάρων ακόμη sequels μέσα στις δύο ακόλουθες δεκαετίες. Προστατεύοντας τον θρόνο του από δεκάδες άλλα τέρατα που τον απειλούσαν, κατάφερε να μεταμορφωθεί από ένα ανεξέλεγκτο πλάσμα αφανισμού, σε σύμβολο προστάτη της γης.



Συγκεντρώνοντας τις 15 πρώτες κινηματογραφικές του εμφανίσεις ανά τα χρόνια, οι ταινίες Godzilla της Γιαπωνέζικης Showa περιόδου, αποτελούν ορόσημο της μαγείας των τεχνικών εφέ, του μυθοπλαστικού και της διεθνής απήχησης που εδραίωσαν το σημαντικότερο γιγάντιο τέρας στην ιστορία της έβδομης τέχνης.



Το set περιλαμβάνει τις ακόλουθες ταινίες με τη συνοδεία πρόσθετου υλικού:

Godzilla, Godzilla Raids Again, King Kong vs. Godzilla, Mothra vs. Godzilla, Ghidorah the Three Headed Monster, Invasion of Astro-Monster, Ebirah Horror of the Deep, Son of Godzilla, Destroy All Monsters, All Monsters Attack, Godzilla vs. Hedorah, Godzilla vs. Gigan, Godzilla vs. Megalon, Godzilla vs. Mechagodzilla και το Terror of Mechagodzilla.





Mε στοιχεία από την Criterion Collection