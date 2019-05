Η αίσθηση της μοναξιάς στο κινηματογραφικό σύμπαν του Πάολο Σορεντίνο

Ο Πάολο Σορεντίνο κέρδισε την παγκόσμια αναγνώριση με το οσκαρικό The Great Beauty (2013) και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σκηνοθέτες της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής σκηνής.

Είναι γνωστός για την απαράμιλλη αισθητική του με τα μεγάλης διάρκειας και καλαίσθητα πλάνα του, για τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον ηθοποιό Toni Servillo όπως και για τον τρόπο με τον οποίο συνθέτει μουσικά τις εικόνες του.

Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η μοναξιά των χαρακτήρων του: από το Le Conseguenze dell' Amore, το The Family Friend και το Il Divo μέχρι το The Great Beauty, το Youth και το The Young Pope, όλοι οι πρωταγωνιστές του είναι μοναχικοί άνθρωποι που αναζητούν την εσωτερική γαλήνη και κάποιο νόημα στη ζωή τους.

Στο βίντεο αυτό θα δείτε μερικά παραδείγματα από τις πιο πρόσφατες ταινίες του που αναδεικνύουν αυτή την πτυχή του έργου του.