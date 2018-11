Ένιο Μορικόνε: ποτέ προβλέψιμος, πάντα ξεχωριστός

Από το εμβληματικό σάουντρακ της ταινίας Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος (The Good, The Bad and the Ugly) μέχρι τους ήχους στην Απειλή (The Thing), ο κορυφαίος συνθέτης Ένιο Μορικόνε δεν φοβήθηκε ποτέ να πάρει τα ρίσκα του και να γίνει αντισυμβατικός, δημιουργώντας μουσικά σάουντρακ που στοιχειώνουν ακόμα και σήμερα τους σινεφίλ πανταχόθεν.

Ο ίδιος έχει συνεργαστεί με τους πρωτοπόρους του σινεμά όπως οι Σέρτζιο Λεόνε, Ντάριο Αρτζέντο, Μπράιαν Ντε Πάλμα, Κουεντίν Ταραντίνο, Τέρενς Μάλικ και Τζον Κάρπεντερ.

Πάντως ακόμα και στην απίθανη περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον Ένιο Μορικόνε, σίγουρα θα έχετε ακούσει κάποιο από τα σάουντράκ του.