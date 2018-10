Γιατί αγαπάμε τόσο τον Χοακίν Φίνιξ;

Ο Χοακίν Φίνιξ εμφανίζεται στον κινηματογράφο εδώ και πολύ περισσότερο καιρό από ό, τι μπορεί να νομίζετε. Ξεκίνησε ως ηθοποιός σε παιδική ηλικία, σε ταινίες όπως το Space Camp και το Parenthood του Ron Howard.

Από τότε, έχει δημιουργήσει μια δυναμική καριέρα, με τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ. Μετά τους ρόλους του στο Gladiator του Ridley Scott και και το Walk the Line του James Mangold κατατάχθηκε στους ηθοποιούς πρώτης κλάσης όμως η πραγματική απογείωσή του έγινε το 2010 όταν υποδύθηκε τον ίδιο του τον εαυτό (ή τουλάχιστον μια εκδοχή του εαυτού του) στο mockumentary I'm still here.

Έκτοτε το βιογραφικό του απλώς συνεχίζεται να εμπλουτίζεται. Εργάστηκε με τον Paul Thomas Anderson για το The Master και το Inherent Vice και με τον Spike Jonze για το Her. Κι αυτές είναι μόνο μερικές από τις πρόσφατες αξιόλογες ταινίες του.

Οι ερμηνείες του Φίνιξ τα τελευταία χρόνια είναι μερικές από τις καλύτερες στην ιστορία του κινηματογράφου.