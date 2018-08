Ο δρόμος είναι βασικός πρωταγωνιστής στις ταινίες των Κοέν

Ο δρόμος γίνεται το ιδανικό σκηνικό στο μυαλό και την κάμερα των αδερφών Κοέν, που επιτρέπει στους πρωταγωνιστές τους να ξεδιπλώσουν, να αναδείξουν και ίσως να τονίσουν συναισθηματικές αποχρώσεις αλλά και σημαντικές λεπτομέρειες του χαρακτήρα τους, βοηθώντας δυναμικά την κινηματογραφική αφήγηση.

Εδώ παρουσιάζουμε μια επιλογή μοναδικών κινηματογραφικών πλάνων από κορυφαίες ταινίες του αμερικανικού σκηνοθετικού διδύμου όπως οι: "Blood Simple" (1984), "Raising Arizona" (1987), "Miller's Crossing" (1990), "Barton Fink" (1991), "Fargo" (1996), "The Big Lebowski" (1998), "O Brother, Where Art Thou?" (2000), "The Man Who Wasn't There" (2001), "No Country for Old Men" (2007), στις οποίες ο δρόμος είναι έμμεσα ο μεγάλος πρωταγωνιστής.