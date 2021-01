10 εξαιρετικοί σκηνοθέτες που πολλοί δεν ξέρουν (ενώ θα έπρεπε)

Υπάρχουν αρκετοί δημιουργοί ταινιών που όλοι γνωρίζουν, αλλά υπάρχουν και άλλοι, που αν και εξαιρετικοί δεν απολαμβάνουν την ευρύτερη αναγνώριση. Πρόκειται για σκηνοθέτες των οποίων η δουλειά είναι σημαντική και υψηλής ποιότητας, που πιθανότατα ενέπνευσαν με το έργο τους διάσημους σκηνοθέτες και που συνεχίζουν να δημιουργούν ταινίες μέχρι σήμερα, χωρίς να εισπράτουν τη φήμη που αξίζουν.

Το βίντεο του The Cinema Cartography απαριθμεί μερικούς απ' αυτούς τους δημιουργούς ταινιών - μεταξύ τους και ο Έλληνας σκηνοθέτης Θοδωρής Αγγελόπουλος:

Lav Diaz (Norte; The End of History, From What Is Before, The Evolution of a Filipino Family)

Andrzej Żuławski (Possession, Diabel, On The Silver Globe)

Maya Deren (Meshes of The Afternoon, At Land, Witch's Cradle, The Secret Life of a Cat)

Glauber Rocha (Terra em Transe, Idade da Terra, Deus e O Diabo na Terra do Sol)

Matsumoto Toshio (Shura, Funeral Parade of Roses, Selected Short Films)

Larisa Sheptiko (The Ascent, Wings)

Nagisa Ōshima (In the Realm of the Senses, Boy)

Stan Brakhage (Selected Short Films)

Djibril Diop Mambéty (Touki Bouki, Hyenas, Badou Boy)

František Vláčil (Marketa Lazarova, The Valley of the Bees)





Πηγή: The Cinema Cartography